El carrusel de presentaciones ni en los meses de verano, llegando una de las más esperadas del 2021. Uno de los principales fabricantes de Android, Huawei, ha presentado los nuevos Huawei P50 y P50 Pro, sus buques insignias de este año. Vienen cargados de cambios y muchas novedades.

Llegan para competir, un año más, con la más gama alta de Android. En otras palabras, para ser el rival directo del Samsung Galaxy S21, OnePlus 9 o del Xiaomi Mi 11, entre otros. Estos nuevos terminales rompen con lo establecido en la serie P de Huawei, recibiendo un lavado de cara que ya era necesario.

Huawei P50 y P50 Pro, características técnicas

Vamos pues con las especificaciones de un terminal y otro, para que veas de manera resumida todos los detalles de ambos y sus principales diferencias. No obstante, te ampliaremos más información unas líneas más abajo:

Especificaciones Huawei P50 Huawei P50 Pro2 Dimensiones y peso 156,7 x 73,8 x 8,3 mm. 181 gramos. 159 x 72,8 x 8,6 mm. 195 gramos. Pantalla 6,5″ Full HD+ (2.770 x 1.224 píxeles) con panel OLED, 458 ppp y tasa de refresco de 90 Hz. 6,6″ Full HD+ (2.770 x 1.228 píxeles) con panel OLED, 450 ppp y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador Procesador Snapdragon 888. Procesador Snapdragon 888/ Kirin 9000. RAM 8 GB 8/12 GB Almacenamiento 128/256 GB 128/256/512 GB Cámara Trasera Principal de 50 MP con f/1.8

Ultra Gran Angular de 13 MP con f/2.2.

Monocromo de 40 MP con f/1.6. Teleobjetivo de 12 MP con f/3.4 y OIS. Principal de 50 MP con f/1.8

Ultra Gran Angular de 13 MP con f/2.2.

Monocromo de 40 MP con f/1.6. Teleobjetivo de 64 MP con f/3.5, zoom óptico 3,5x y zoom digital 200x. Cámara Frontal 13 MP con f/2.4. 16 MP con f/2.4. Conectividad Wi-Fi 6, 4G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C 3.1, lector de huellas, sonido estéreo e IP68. Wi-Fi 6, 4G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C 3.1, lector de huellas, sonido estéreo e IP68. Batería 4.100 mAh con carga rápida de 66 W. 4.300 mAh con carga rápida de 66 W y carga inalámbrica 50 W. Sistema operativo Harmony OS 2.0. Harmony OS 2.0. Lee también: OPPO A55, el nuevo móvil barato con 5G de la marca Las diferencias entre un terminal y otro, a priori, son muy ligeras. No obstante, hay algunos apartados en los que se nota cuál es la versión más poderosa de las dos. Comenzando por las imágenes publicadas, verás un terminal con un diseño distinto al de generaciones anteriores. El principal cambio lo provocan los módulos de cámara, que los verás en profundidad más adelante. En lugar de uno, Huawei ha implementado dos módulos para este P50, haciendo que la estética del terminal cambie por completo al Huawei P40. El resto de la estructura sigue dejando un dispositivo minimalista y elegante. En el hardware no vas a encontrar una diferencia abismal, ya que ambas versiones cuentan con el mismo procesador y con configuraciones similares. Y es que el 50 Pro gozará de una versión con 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento. En la práctica, vas a tener un rendimiento muy parecido, que viniendo de Huawei será excelente. En cuanto a la batería, el P50 Pro tiene un extra más de capacidad, que se traducirá en más autonomía. No hay un salto de pantalla con respecto a la versión básica que haya que compensar, por lo que disfrutarás de más batería. Eso sí, este aumento de capacidad deja un móvil casi 20 gramos más pesado, tenlo en cuenta. Lee también: Redmi Note 10 5G: especificaciones del nuevo Xiaomi 5G Hola Qualcomm, adiós redes 5G

Si bien hemos dicho que en el hardware no hay muchas diferencias entre ambas versiones, sí que hay cambios con respecto a generaciones anteriores. De manera sorprendente, los nuevos terminales de Huawei le dan la bienvenida a los procesadores Qualcomm, dejando de lado sus chips de Kirin.

Tan solo la versión Pro tendrá una variante con el Kirin 9000, que es el procesador más potente de la marca y que, presuntamente, podrás elegir si lo prefieres. Es importante esta decisión, ya que este chip incorpora el 5G.

¿Por qué decimos esto? Porque el procesador que van a montar de Qualcomm será el Snapdragon 888, el cual no lleva 4G. Es una de cal y otra de arena, ya que en pleno 2021 un móvil de gama alta no puede permitirse no incorporar conectividad 5G.

Doble módulo de cámaras, un paso por delante de la competencia

El plato fuerte de estos Huawei P50 y P50 Pro viene en el apartado fotográfico, cuya principal novedad es la inclusión de dos módulos de cámara. Ambos se repartirán el trabajo de manera más eficiente, ya que el primero llevará 3 sensores y el segundo un sensor junto con el Flash LED.

Ambos modelos sacan pecho de sus cámaras, aunque el 50 Pro es quien marca las diferencias sin duda alguna. Incorporando los mismos sensores, goza de un teleobjetivo con mucha más resolución y de un zoom digital que la versión básica no posee, alcanzando los 100x.

Precio y disponibilidad de los Huawei P50 y P50 Pro

Huawei ya ha presentado su candidatura para reinar el mercado de este 2021, aunque quedará por ver si lo consigue. Asimismo, ambos terminales se han presentado desde China, por lo que todavía se desconoce si llegarán al mercado internacional.

Sí que han trascendido los precios oficiales de todas las configuraciones que se podrán elegir de los Huawei P50 y P50 Pro, que por cuestiones obvias han aparecido en yuanes. Estos son los precios al cambio en euros: