Xiaomi se ha ido aproximando poco a poco a otros fabricantes más grandes, que te lo dan todo sin preocuparse por el precio. Aún así, a mismas especificaciones, Xiaomi sigue siendo más barato que estas grandes marcas y eso se agradece. El Xiaomi Mi 11 es ese móvil que lleva la gama alta premium a la palma de tu mano por menos de 1000 € pero… ¿lo consigue? ¿Echarás algo de menos?

Hemos probado el Xiaomi Mi 11 a fondo y te vamos a contar nuestra experiencia con él. Sin duda, un teléfono que no es perfecto pero que tiene prácticamente todo lo que un mortal puede necesitar: una pantalla de 10, buena autonomía, potencia de sobra y más cosas que seguramente querrás descubrir en nuestro análisis.

Review del Xiaomi Mi 11: uno de los gama alta “más baratos”

El Xiaomi Mi 11 es un gama alta con todas las letras. No hace falta irse al Mi 11 Ultra para disfrutar de una buena experiencia. Antes de meter las manos a fondo, echemos un vistazo a todo lo que te ofrece el Xiaomi Mi 11 sobre el papel.

Características Xiaomi Mi 11 Dimensiones y peso 164,3 x 74,6 x 8,06 mm con un peso de 196 gramos. Pantalla 6,81″ con resolución WQHD+ (3200 × 1440 píxeles) y panel AMOLED. 120 Hz (adaptativos) con 480 Hz para el táctil. 1500 nits de brillo. HDR10+, SGS Eye Care y Gorilla Glass Victus. Con sensor de huellas integrado. Procesador Qualcomm Snapdragon 888 de 8 núcleos a 2,84 GHz con gráfica Qualcomm Adreno 660. RAM 8 GB de RAM LPDDR5. Almacenamiento 128 GB o 256 GB UFS 3.1. Cámara trasera Triple: 108 MP con f/1.85 y OIS.

13 MP con f/2.4 y 123º de visión.

5 MP con f/2.4 para telemacro.

Graba en 8K a 30 fps. Cámara frontal 20 MP con f/2.2. Conectividad y extras USB C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM, 5G, GPS, Galileo, Glonass, Beidou, NFC y Bluetooth 5.2.

Altavoz dual estéreo con sonido Hi-Res certificado por Harman Kardon.

Sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, brújula electrónica e infrarrojos. Batería 4600 mAh con carga rápida de 55 W y carga inalámbrica de 50 W. Se carga en 45 minutos. Sistema operativo MIUI 12.5 basado en Android 11.

Si tenemos en cuenta su precio, que ronda los 700 € ahora mismo, estamos ante un móvil al que prácticamente no le falta de nada: un gran diseño, buena pantalla, cámara polivalente y una buena batería. ¿Echarás algo en falta? Puede que un poco en la cámara, pero nada más. En cuanto a la cámara, más abajo te hablamos de ella y profundizamos sobre esto, porque no se puede decir que sea mala. Y supera a la del Galaxy S21 según DxOMark, lo cual es un gran punto de partida, aunque se queda por debajo de la del iPhone 12.

El diseño del Xiaomi Mi 11: curvas y mucha calidad

Pongámonos en situación: 6,81 pulgadas de pantalla en un tamaño similar, o menor, al de móviles de 6,5 pulgadas. Sin pasar de los 200 gramos. En este sentido, Xiaomi ha hecho un trabajo muy bueno. Sí que es cierto que personalmente prefiero un tamaño de pantalla un poco menor pero para el que quiera una buena diagonal en un tamaño no excesivo, este será uno de los mejores móviles que pueda comprar.

Esto lo consigue, en parte, gracias a una curvatura que se ve por todos los laterales del teléfono. No solo integra una pantalla con bordes curvados sino que además también tenemos un poco de curvatura en las partes inferior y superior del terminal. Todo esto con un aprovechamiento de los bordes muy bueno, algo a lo que Xiaomi no nos tenía acostumbrados.

El acabado es metálico en sus laterales, su parte trasera es de vidrio y su parte frontal está protegida con Gorilla Glass Victus. Además, a diferencia de otros móviles, no es nada resbalizado. Eso sí, su parte trasera es un imán de huellas (que se limpian fácilmente).

En cuanto a la parte trasera, encontraremos en ella el módulo de cámaras (con 3 lentes) un tanto extraño pero muy visual, sobre todo con ese gran anillo que rodea al sensor de 108 MP. Eso sí, sobresale un poco e incluso con la funda que trae de regalo en la caja llega a rascar la cámara sobre algunas superficies. Pero no te preocupes, después de un mes de uso no se ha arañado, lo cual quiere decir que Xiaomi ha usado materiales de gran calidad para proteger el teléfono y sus sensores de cámara.

Es un móvil con un gran diseño, no se le puede reprochar nada en este sentido a Xiaomi ya que con este panel, esas dimensiones y usando materiales de máxima calidad: su precio está más que justificado. La funda de plástico para protegerlo no falta, aunque perderá parte de su encanto y de esa trasera que cambia de color según cómo le incida la luz.

En cuanto a los laterales, estos son metálicos y encontrarás los botones de volumen y encendido en la parte derecha. La bandeja SIM la tienes en la parte inferior y en ambos extremos encontrarás un doble altavoz firmado por Harman / Kardon. Ya te adelantamos que el sonido del teléfono es una pasada, no es el mejor pero pocos suenan como este.

Diseño del Xiaomi Mi 11 1 de 17

Para la pantalla han elegido un panel AMOLED de 6,81 pulgadas con resolución WQHD+. Se trata de una de las mejores pantallas que encontrarás en un móvil en este año. Y no solo tiene mucha calidad de imagen y está bien calibrada de serie, sino que trae un montón de opciones y añadidos que la convierten en una de las mejores.

La pantalla eleva su frecuencia hasta los 120 Hz (de forma adaptativa) y da una gran sensación de fluidez. Tampoco habrá problemas con la calidad ya que incorpora HDR10+ y se ve de cine. Para terminar con ella, decir que integra el sensor de huellas y funciona bien, sin problemas incluso con las manos un poco húmedas.

La cámara del Xiaomi Mi 11 no es la mejor, pero su apartado para creadores es genial

El Xiaomi Mi 11 opta por una configuración de cámara que lo apuesta todo a las lentes útiles. No han incluído ningún sensor que sobre, aunque su telemacro no sirve para hacer zoom, sino para funcionar como lupa con unos resultados un tanto “extraños”. En cuanto a su sensor principal, de 108 MP, este se notará en la calidad de las fotos que podrás sacar y su sensor para fotos panorámicas tampoco está nada mal, aunque este último defrauda un poco cuando se va la luz.

La cámara del Xiaomi Mi 11 logra unos fotos muy buenas en casi todos los entornos, incluso cuando se va la luz. Su sensor principal es un todoterreno que puede tomar fotos en 108 MP cuando quieras la máxima calidad y detalle (aunque la mayoría de los mortales no necesitarán algo así en ningún momento). Las fotos del Xiaomi Mi 11, sobre todo en entornos ideales, son muy buenas y tienen un color muy realista. Lo único que no nos ha gustado mucho es su rango dinámico que va un poco justo para su precio y hace que el HDR sea imprescindible en la mayoría de las tomas.

En cuanto a su sensor sencundario para panorámicas, este logra unas fotos de buena calidad (con buena luz) y se vuelve algo perezoso de noche aunque con el modo noche activado y un poco de práctica podrás hacer fotos decentes usando el gran angular.

No deberás fiarte mucho de su IA, que permite establecer los modos de forma automática, porque a veces tenderá a saturar demasiado las fotos o estropearlas. Lo que nosotros te recomendamos es usar la cámara sin la opción del IA activada y con el HDR automático. Si eres entusiasta, siempre podrás tomar fotos en RAW desde la app nativa de la cámara. Echa un ojo a las fotos, son geniales.

Fotos sacadas con el Xiaomi Mi 11 1 de 13

El Xiaomi Mi 11 hace fotos con Zoom hasta 30x

Como no tiene zoom, el móvil lo que hace es usar su gran sensor para ofrecerte instantáneas de hasta 30x aunque este último tramo sirve más para curiosidad que para otra cosa. Donde sí se maneja bastante bien es en fotos con zoom 2x e incluso hasta 10x. No pierde demasiada calidad y aún sin tener una lente con zoom, consigue salvar la papeleta.

Su telemacro sirve para hacer fotos en modo macro, pero no como la mayoría de macros, sino funcionando como una lupa. Esto es útil si te gusta este tipo de foto aunque en realidad es algo que la mayoría de la gente no usa demasiado. Hubiésemos preferido un zoom real y no un sensor macro, pero los fabricantes tienden a incluir el modo macro por alguna razón que ellos sabrán.

Diferentes distancias de foto en el Xiaomi Mi 11 1 de 6

El modo noche del Xiaomi Mi 11 se comporta bien, sobre todo con su sensor principal

En cuanto se pone la noche, la cosa se complica un poco, sobre todo para su sensor panorámico. Eso sí, su sensor de 108 MP (si tienes buen pulso), conseguirá crear unas instantáneas en el modo noche de gran calidad. Logra captar con gran detalle lo que pasa de noche y si sujetas bien el móvil tendrás una gran nitidez en las fotos.

Fotos de noche con el Xiaomi Mi 11 1 de 8

La cámara para selfies cumple muy bien y consigue realizar buenos retratos con efecto bokeh, aunque en este sentido Xiaomi podría estar un poco por detrás de su competencia. Los recortes no son los mejores que hemos visto pero tampoco los podemos tachar de malos.

Lo que no nos termina de gustar mucho es el modo belleza que trae activado por defecto y no ofrecerá fotos para nada naturales, lo mejor es que lo quites si te gusta que se te vea el relieve de la cara. A mí personalmente me gusta mucho más la foto natural que el modo belleza, pero sí que es cierto que para redes y vloggers puede ser muy interesante…

El Xiaomi Mi 11 graba muy bien e incluye un montón de filtros y opciones para creadores

Y ahora pongámonos serios porque viene lo mejor del móvil y algo que mucha gente olvida. Cuando alguien se compra un móvil de más de 500 € no solo lo hace para que las fotos sean algo mejores, sino por todos esos modos y características extra que traen (o deberían traer). En ese sentido el Xiaomi Mi 11 es un móvil pensado para creadores de contenido y una vez indagas un poco en sus modos y opciones te das cuenta de que esto es así, y es innegable.

El Xiaomi Mi 11 no solo puede grabar vídeos en 8K, 4K y otras resoluciones, sino que ofrece un estabilizado muy potente y un montón de filtros y opciones que funcionan muy bien. Entre los modos más útiles encontrarás los siguientes:

Modo VLOG: para crear diferentes stories con efectos muy interesantes.

Efectos de película: zoom mágico, obturador lento, congelación del tiempo, time-lapse nocturno y mundo paralelo.

Cámara lenta.

Seguir el movimiento.

Es muy completo en este sentido y es una de las cosas que la gente tiende a olvidar. Si vas a crear contenido para Internet este podría ser tu móvil.

El rendimiento del Xiaomi Mi 11 es de lujo: MIUI 12.5 mejora el desastre de MIUI 12

Aunque hablar de potencia bruta a veces no se refleje en el rendimiento del día a día, ya te avanzamos que este Xiaomi Mi 11 va muy sobrado tanto en números como en rendimiento real. No hemos notado ningún tipo de lag moviendo cualquier app o juego, ni tampoco hemos sentido que se caliente de forma excesiva.

En AnTuTu logra una puntuación de 794776 puntos que lo sitúa muy cerca de los móviles gamers más potentes (rondan los 830 mil puntos). Es decir, que de potencia va muy sobrado y sus 120 Hz hacen que la fluidez de uso sea brutal. Además, gracias a su frecuencia adaptativa, ni te darás cuenta de cuando está usando 30 o 120 Hz.

Merece también la pena hablar del sonido que, sin llegar a ser el mejor, es muy potente y está firmado por Harman / Kardon. Gracias a su doble altavoz estéreo y el certificado de alta resolución consigue un sonido potente para escuchar música, ver películas, etc. Eso sí, si quieres unos cascos de cable tendrás que tirar de adaptador porque es uno de los muchos móviles que viene sin jack de auriculares, como la mayoría de los gama alta actuales.

La batería del Xiaomi Mi 11 no está mal, pero no es su punto fuerte

Con sus 4600 mAh el Xiaomi Mi 11 monta una batería suficiente para no dejarte tirado en un día. Entre sus 6,81 pulgadas, la resolución WQHD+ y sus 120 Hz, esto impacta bastante en la autonomía y hace que se lleguen a unas 20 horas de uso total con unas 5 o 6 horas de pantalla. Es una cifra buena, pero se podría mejorar.

Para contrarrestar eso, integra una carga rápida de 55 W que hace que se cargue en solo 45 minutos. E incluso tiene carga inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa para cargar otros dispositivos. Si quieres un móvil con autonomía para 2 días no es el tuyo, pero si vas a pasar cada día por el cargador será difícil que te deje tirado a mitad de jornada.

En cuanto al software, hemos tenido la posibilidad de probarlo ya con MIUI 12.5 basado en Android 11 y no con MIUI 12. MIUI va bien y es una de esas capas que nos gustan, aunque cada vez trae más apps y añadidos (esperamos que esto pare de crecer en algún momento). Lo bueno de esto último es que la mayoría de añadidos se pueden borrar fácilmente. No sabemos cómo era antes pero creemos que MIUI 12.5 es la actualización que MIUI necesitaba. Va mucho mejor que la versión 12 pero no tiene cambios destacados a nivel visual.

Nuestra opinión del Xiaomi Mi 11: un gama alta con todas las letras

Es difícil sacarle peros al Xiaomi Mi 11, y más si tenemos en cuenta que es uno de los gama alta más económicos de este año. Si tenemos que decir algo malo solo podríamos ponerle alguna pega a su cámara y su batería, sin llegar a decir que son un problema. Ahora bien, en cuanto a puntos fuertes lo tenemos muy claro:

Es un móvil con un gran diseño, una de las mejores pantallas que hemos probado, potencia para aburrir y un montón de añadidos a nivel de software que cualquier creador de contenido agradecerá. Si estás buscando el gama alta premium más potente y económico, este podría ser tu smartphone. ¡Y está de oferta por el Prime Day!