Durante los últimos meses, Motorola presentó los Motorola Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro y hasta el Edge 50 Fusion. Sin embargo, el modelo estándar y sin coletillas de esta serie no había hecho acto de presencia por ningún lugar.

Todos nos preguntábamos el motivo, pues regularmente la versión base de un móvil tiende a presentarse primero o de la mano con otras variantes. No obstante, la espera ha terminado: el Motorola Edge 50 es una realidad y se anota el hito del móvil más delgado del mundo con protección de grado militar. Sigue leyendo para conocer todos sus detalles.

Todas las especificaciones del Motorola Edge 50

Características Motorola Edge 50

Dimensiones y peso 10,8 x 72,4 x 7,79 mm. 180 gramos. Pantalla 6,67″ 1,5K (2712 x 1220 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel P-OLED curvado en los laterales, 446 ppi, brillo pico de 1900 nits, tasa de refresco de 120 Hz, HDR10+, Gorilla Glass 5 y Smart Water Touch. Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 AE con GPU Andreno 644. RAM 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 256 GB en formato UFS 2.2. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.8, PDAF multidireccional y OIS.

Teleobjetivo de 10 MP con f/2.0, zoom óptico 3x, PDAF y OIS.

Ultra gran angular de 13 MP con f/2.2, visual de 120º y PDAF.

Flash LED y grabación en 4K @ 30 fps. Cámara frontal 32 MP con f/2.4. Conectividad y extras USB C, WiFi 6E, Dual SIM 5G, GPS, GLONASS, GALILEO, Bluetooth 5.2, NFC, lector de huellas en la pantalla, altavoces estéreo, Dolby Atmos, protección IP68 y MIL-STD 810H. Batería 5000 mAh con carga rápida de 68 W e inalámbrica de 15 W. Sistema operativo Android 14 bajo Hello UI. Lee también: RedMagic 9S Pro y 9S Pro+: la apuesta de Nubia para recuperar la corona del gaming móvil

El Motorola Edge 50 Pro es prácticamente un móvil todoterreno, pero se camufla realmente bien entre los dispositivos regulares

Aunque seguimos sin saber por qué tardó tanto en lanzarse, debemos decir que la espera por el Motorola Edge 50 valió la pena. Este móvil es uno de los más equilibrados que hemos visto en el año, aunque su precio se va un poco de las manos respecto a la competencia. Sin embargo, al final hablaremos más sobre ese tema.

La carta de presentación de este smartphone ya la adelantamos: es nada más y nada menos que el terminal más delgado del mundo con protección MIL-STD 810H. Su grosor es de apenas 7,79 mm, pero aguanta: temperaturas extremas (altas y bajas), caídas fuertes, fango, polvo, hongos, radiación solar, inmersión completa en agua, altos niveles de humedad ambiental y más.

Vamos, que es casi un móvil todoterreno, pero sin parecerlo. Y es que justo esto una de las cosas que nos encanta del Edge 50: Motorola se esforzó por hacer un smartphone muy resistente, pero que pareciese cualquier otro del mercado.

Tanto es así, que hasta decidió ponerle cuero vegano en la trasera y mantener la estética de sus hermanos. Adicionalmente, el Edge 50 tiene Smart Water Touch en su pantalla, que permite seguir utilizándola hasta con las manos mojadas o bajo la lluvia.

¿No basta con la resistencia? Pues te damos excelentes cámaras y hasta carga inalámbrica con el Motorola Edge 50

Terminamos la sección anterior hablando de la pantalla del Edge 50, así que continuaremos en esta sección con ella.

Debes saber que el nuevo móvil de Motorola lleva un panel pOLED de 6,67” con resolución de 1,5K, tasa de refresco de 120 Hz, HDR10+ y un brillo de hasta 1900 nits. No es la panacea de las especificaciones, pero está realmente bien para un terminal asequible de gama media.

En su interior aguarda un Snapdragon 7 Gen 1, 8 GB de RAM LPDDR4X y almacenamiento de 256 GB. Mientras, Android 14 es la versión del sistema operativo de Google encargado de administrar todo, siendo compatible con herramientas impulsadas por IA como Magic Eraser, Photo Unblur y Magic Editor. Lo dicho: unas especificaciones muy buenas para su segmento.

Y si te preguntas, ¿qué tal van las cámaras? Debes saber que el Motorola Edge 50 tiene cuatro en total y son de las mejores que hemos visto para este nicho:

Principal de 50 MP con sensor Sony LYT-700C , PDAF multidireccional y OIS.

, PDAF multidireccional y OIS. Teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico de 3x , PDAF y OIS.

, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 13 MP con visual de 120º y PDAF.

y PDAF. Cámara frontal de 32 MP capaz de grabar en 4K.

Adicionalmente, todas las cámaras cuentan con soporte avanzado de IA que les ayuda a estabilizar las imágenes (Adaptive Stabilizaction) y mejorar los colores (Smart Color Optimization).

¿Algo más? Sí, sus características energéticas. Motorola apostó por la clásica capacidad de 5000 mAh para la batería. Sin embargo, el verdadero hito está en meter carga rápida de 68 W y hasta carga inalámbrica de 15 W en un móvil todoterreno tan delgado.

Precio y disponibilidad del Motorola Edge 50

El Motorola Edge 50 comenzará a venderse el 8 de agosto en India a un precio de 27,999 rupias. Esto equivale a unos 309 euros al cambio directo y sin impuestos, aunque seguramente en España se venda entre 370 y 400 euros.

Ese precio no estaría del todo mal, aunque no podemos negar que hay opciones mucho más potentes en el mercado en ese rango. No obstante, si hay algo que nos gusta de los Motorola Edge es que bajan de precio rapidísimo y en unos meses se convertirá en un superchollo.