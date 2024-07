A principios del mes de marzo de este año, Nothing lanzó su primer móvil de gama media. Estamos hablando del Nothing Phone (2a), un teléfono que lleva la estética inconfundible de la marca y que tiene una relación calidad – precio increíble.

Y, a tan solo 4 meses de este lanzamiento, el fabricante ha presentado una versión «mejorada» de este móvil. Así es, el Nothing Phone (2a) Plus ya es oficial y a continuación te contamos en qué se diferencia de la versión básica.

Comparativa del Nothing Phone (2a) Plus vs. Nothing Phone (2a):

Como verás en la tabla comparativa que dejamos aquí abajo, son pocas las diferencias que existen entre este par de móviles. Y aunque pudieras pensar que el «Plus» de la nueva versión se debe a un mayor tamaño de pantalla (como los iPhone 15 Plus o Galaxy S24+) la realidad es que tienen la misma pantalla.

De hecho, el Nothing Phone (2a) Plus solo se diferencia por su procesador, cámara frontal y carga rápida. También trae algunos detalles metálicos nuevos en su fabricación, pero estos se encuentran debajo de su carcasa de plástico, así que no hacen la gran diferencia.

Especificaciones Nothing Phone (2a) Plus Nothing Phone (2a) Dimensiones y peso 161,7 x 76,3 x 8,5 mm. 190 gramos. Pantalla 6,7″ Full HD+ (2412 x 1080 píxeles), panel AMOLED, 394 ppi, tasa de refresco de 120 Hz, frecuencia de actualización táctil de 240 Hz, brillo máximo de 1300 nits, profundidad de colores de 10-bit y protección Corning Gorilla Glass 5. Procesador MediaTek Dimensity 7350 Pro con gráfica ARM Mali-G610 MC4. MediaTek Dimensity 7200 Pro con gráfica ARM Mali-G610 MC4. RAM 12 GB. 8 GB / 12 GB. Almacenamiento 256 GB. 128 GB / 256 GB. Cámara Trasera Principal de 50 MP con f/1.88, PDAF y OIS.

Ultra gran angular de 50 MP con f/2.2, campo visual de 114º y enfoque a 4 cm.

Graba en 4K a 30 FPS o en 1080p a 120 FPS. Cámara Frontal 50 MP con f/2.2. 32 MP con f/2.2. Conectividad USB C, WiFi 6, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, protección IP54, altavoces estéreo, motor lineal háptico, lector de huellas en pantalla y Glyph Interface. Batería 5000 mAh con carga estándar de 50 W. 5000 mAh con carga estándar de 45 W. Sistema operativo Android 14 bajo Nothing OS 2.6. Tres años de actualizaciones de software y cuatro años de parches de seguridad. Precio Desde 475 € (al cambio). Desde 330 €. Lee también: OUKITEL WP36 y RT8: las dos nuevas bestias todoterreno de la marca llegan con precios brutales

Son el mismo móvil, solo que la versión «Plus» tiene un poco más de rendimiento, mejor cámara selfie y 5 W extras de carga rápida

Los Nothing Phone (2a) Plus y Nothing Phone (2a) son en exactamente iguales en apariencia. La única diferencia estética es que la versión «Plus» está disponible en color gris y el básico en color blanco. En color negro los móviles son prácticamente indistinguibles uno del otro. A continuación, te dejamos sus principales diferencias:

El Nothing Phone (2a) Plus es un poco más potente gracias a su procesador MediaTek Dimensity 7350 Pro (805721 puntos en AnTuTu) que tiene una CPU un 10 % más rápida y una GPU un 30 % más veloz. El Nothing Phone (2a) trae el MediaTek Dimensity 7200 Pro que es ligeramente inferior en rendimiento (741999 puntos).

gracias a su procesador MediaTek Dimensity 7350 Pro (805721 puntos en AnTuTu) que tiene una CPU un 10 % más rápida y una GPU un 30 % más veloz. El Nothing Phone (2a) trae el MediaTek Dimensity 7200 Pro que es ligeramente inferior en rendimiento (741999 puntos). El Nothing Phone (2a) Plus ofrece mejores selfies , ya que lleva una cámara frontal de 50 megapíxeles. Por su parte, el Nothing Phone (2a) lleva un sensor de 32 megapíxeles en su cámara frontal.

, ya que lleva una cámara frontal de 50 megapíxeles. Por su parte, el Nothing Phone (2a) lleva un sensor de 32 megapíxeles en su cámara frontal. El Nothing Phone (2a) Plus carga un poco más rápido (muy poco). Y es que viene con una tecnología de carga rápida por cable de 50 W, a diferencia del Nothing Phone (2a) que tiene una tecnología de carga rápida de 45 W.

¿Eso es todo? Sí, esas son las únicas mejoras del Nothing Phone (2a) Plus. Su diseño, cámara principal, pantalla, batería, tecnologías de conectividad, resistencia al agua, luces LED (Glyph Interface), software y soporte son iguales a los del Nothing Phone (2a) lanzado hace unos meses.

Las pequeñas mejoras del Nothing Phone (2a) Plus no justifican que sea 150 € más caro

El Nothing Phone (2a) llegó hace unos meses y se ganó su puesto en el mercado al convertirse en uno de los mejores gama media en lo que respecta a relación calidad – precio. Pero este nuevo Nothing Phone (2a) Plus parece ser un lanzamiento total innecesario. Y es que sí, es ligeramente mejor que la versión básica, pero eso no justifica que cueste casi 150 € más.

El nuevo Nothing Phone (2a) Plus tendrá un precio de entrada de 399 £ (475 € al cambio) en su única versión de 12 GB + 256 GB. Por su parte, el Nothing Phone (2a) tiene un precio de entrada de 330 € y en su versión de 12 GB + 256 GB cuesta 379 €, es decir, en igualdad de configuraciones sigue siendo casi 100 euros más barato.

Por esto, creemos que la mejor opción es el Nothing Phone (2a), ya que te ahorras algo de dinero y te pierdes de muy poco. Ahora bien, si consideras que las mejoras que trae el Nothing Phone (2a) Plus justifican su mayor precio, entonces no pierdas la oportunidad de hacerte con lo nuevo de Nothing usando el botón que dejamos aquí abajo: