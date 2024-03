Luego de más de seis meses de rumores, el primer móvil asequible de Nothing finalmente es una realidad. El Nothing Phone (2a) acaba de aterrizar en el mercado, es un dispositivo muy completo para su precio y tan llamativo como cabría esperar de la marca.

¿Está al nivel de sus hermanos mayores? ¿Competirá contra otros grandes de la gama media? Descubre acá todos los detalles del Nothing Phone (2a) para que te crees una idea y opines al respecto.

Todas las especificaciones del Nothing Phone (2a)

Características Nothing Phone (2a) Dimensiones y peso 161,7 x 76,3 x 8,6 mm. 190 gramos. Pantalla 6,7″ Full HD+ (2412 x 1080 píxeles), panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, frecuencia de actualización táctil de 240 Hz, 394 ppi, brillo máximo de 1300 nits, HDR10+, protección Corning Gorilla Glass 5 y perforación para la cámara selfie. Procesador MediaTek Dimensity 7200 Pro con gráfica Mali-G610 MC4. RAM 8 / 12 GB de tipo LPDDR5. Almacenamiento 128 / 256 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.88 (Sony IMX890), PDAF y OIS.

Ultra gran angular de 50 MP con f/2.2 (Samsung JN1), campo visual de 114º y enfoque macro a solo 4 cm.

Graba en 4K a 30 FPS o en 1080p a 120 FPS. Cámara frontal 32 MP con f/2.2 (Sony IMX615). Conectividad y extras USB C, WiFi 6, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, protección IP54, altavoces estéreo, lector de huellas en pantalla y luces LEDs «Glyph Interface». Batería 5000 mAh con carga rápida de 45 W. Sistema operativo Android 14 bajo Nothing OS 2.5. Tres años de actualizaciones. Lee también: Honor Magic 6 Lite vs. Magic 5 Lite: ¿le ha salido sustituto a la mayor joya de la gama media económica?

Una pantalla de excelente calidad, buena potencia, diseño diferenciador y las mismas cámaras de su hermano mayor

Como acostumbra la compañía por ser su sello, el Phone (2a) llega al mercado con su icónica trasera transparente e iluminada por bandas LED (interfaz Glyph). Sin embargo, en esta oportunidad el módulo de cámaras traseras se muda al centro del dispositivo y pasa a modo horizontal. Así, el terminal de Nothing sigue siendo atractivo a la vista y está bien diferenciado del resto.

No obstante, también es cierto que ya no se siente esa sensación de novedad “rompedora” de los primeros modelos y Nothing tampoco es que se ha esforzado demasiado en hacer algo diferente con la interfaz Glyph. Pero ¿sucede lo mismo con otros elementos?

Debemos decir que la pantalla de este smartphone nos gusta. El Nothing Phone (2a) tiene un panel AMOLED de 6,7” y resolución Full HD+ que promete muy buena calidad de imagen. Aparte, funciona a 120 Hz, tiene un brillo de hasta 1300 nits y está protegido por Gorilla Glass 5.

En su interior encontrarás el Dimensity 7200 Pro, un chip muy rendidor para su nicho. Es básicamente el mismo Dimensity 7200 Ultra utilizado en el popular Redmi Note 13 Pro+ de Xiaomi, pero renombrado en exclusiva para Nothing. Le acompañan 8 o 12 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento. Todo esto sumado a Android 14 bajo la fantástica capa Nothing OS 2.5, da como resultado un móvil redondo y muy competente para todo tipo de tarea.

Ahora bien, técnicamente hablando, el hardware fotográfico del Nothing Phone (2a) es muy bueno, ya que lleva las mismas cámaras del Phone (2) estándar: un sensor principal Sony IMX890 de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP con sensor Samsung JN1 y una frontal de 32 MP con sensor Sony IMX615. Sin embargo, Nothing todavía arrastra los problemas de posprocesado de imagen de sus terminales anteriores. Así, sus fotos y vídeos se quedan en “bastante buenas”, sin llegar a “excelentes”.

Finalmente, la batería del Phone (2a) es la más grande utilizada nunca por Nothing: 5000 mAh de capacidad. Le acompaña la misma carga rápida de 45 W de modelos anteriores, aunque pierde la carga inalámbrica (previsible).

Precio y disponibilidad del Nothing Phone (2a)

El Nothing Phone (2a) saldrá a la venta el próximo 12 de marzo en todo el mundo y estará disponible en tres colores: negro, “milk” y blanco, con este último siendo exclusivo de su tienda oficial en línea. ¿Y los precios? Son una de las cosas más sorprendente de este dispositivo, pues el Nothing Phone (2a) tiene precios muy competitivos: