Nothing ha generado una mini-revolución en la industria de móviles y auriculares Bluetooth con sus diseños transparentes que ahora están de moda. Lastimosamente, sus dispositivos, especialmente sus móviles, no son nada baratos.

El Nothing Phone (1) se lanzó por 469 euros y el Nothing Phone (2) subió la vara aumentando su precio a 649 euros, lo que los deja fuera del alcance económico de muchas personas. Sin embargo, Nothing con el lanzamiento de la marca CMF ha demostrado que no quieren ser una empresa dedicada exclusivamente al mercado prémium como Apple.

Y parece que muy pronto lanzarán un smartphone al alcance del bolsillo de todos. Así lo ha revelado GSMChina, quienes detectaron un nuevo modelo denominado Nothing Phone (2a) en la base de datos IMEI. Enseguida te contamos todo lo que se sabe sobre esta variante económica del Phone (2).

Así será el Nothing Phone (2a): el primer móvil económico de la marca

Copiando la nomenclatura que Google utiliza para llamar a sus móviles Pixel económicos, Nothing se prepara para lanzar una nueva serie de smartphones que serán más básicos y baratos que los de su serie principal. El primer modelo de esta nueva familia será el Phone (2a), que debería ser muy similar a Phone (2) con algunos sacrificios para ser más asequible.

Realmente, no se sabe absolutamente nada sobre el Nothing Phone (2a), por lo que sus especificaciones y precio aún son una incógnita. Si nos basamos en su nomenclatura y en las estrategias típicas de las empresas de móviles, el Phone (2a) debería ser más económico que sus hermanos y tendrá una ficha técnica más modesta.

Lo que sí tenemos claro es que el Nothing Phone (2a) seguirá apostando por el diseño característico de la marca con carcasa transparente y luces LED. Sería muy raro que Nothing abandone su distintivo estilo, aunque tampoco descartamos del todo que eso suceda.

Según lo que sugiere la filtración, el teléfono todavía está en fase de desarrollo y su lanzamiento no ocurrirá pronto. Por el momento, tenemos que seguir esperando para saber más sobre él. En cuanto tengamos información oficial o filtraciones más reveladoras, aquí te contaremos todo.