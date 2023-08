En poco menos de dos años, la nueva marca de Carl Pei (fundador y ex-CEO de OnePlus) ha logrado consolidarse en el mercado de los dispositivos inteligentes. Nothing ya es uno de los fabricantes más mediáticos del mercado y cada uno de sus lanzamientos (como los recientes Nothing Ear 2 y Nothing Phone 2) se hacen virales en Internet.

De hecho, ya se puede ver su influencia en el mercado con la creciente aparición de dispositivos con diseños transparentes (RedMagic 8, Cyberbuds DAO, Moondrop Space Travel, Beats Studio Buds+ y Acefast Crystal T8) o con luces LED (Unihertz Luna, Jelly Star, Realme GT3, Tecno Pova 5 Pro y OnePlus 11 Concept).

Y ahora, Carl Pei acaba de revelar en un vídeo que está por llegar la primera submarca de Nothing. Se trata de «CMF by Nothing» una filial bajo la cual se lanzarán productos más asequibles que seguirán teniendo el mismo lenguaje de diseño que hasta ahora ha definido a Nothing.

CMF, la nueva marca de Nothing que hará dispositivos asequibles

Según Carl Pei, CMF es una submarca de Nothing que buscará hacer más asequibles los mejores diseños del mercado. Además, también ha mencionado que «CMF» significa «Color, Material, and Finish» (color, material y acabado) lo que evidencia que quieren continuar ofreciendo el lenguaje de diseño que ha caracterizado a los primeros móviles y auriculares de la marca.

Asimismo, hay que mencionar que el CEO también dejó en claro las diferencias entre estas dos marcas. Nothing se mantendrá como su marca más prémium enfocada en innovaciones de diseño y productos equipados con lo último en tecnología. Por su parte, CMF ofrecerá productos más asequibles, de calidad y con un diseño «limpio» siguiendo la tendencia minimalista de la marca.

Finalmente, Carl Pei aseguró que los primeros productos de CMF by Nothing serán unos auriculares y un smartwatch. Y, aunque aún no hay detalles ni una fecha de lanzamiento de estos productos, sí que se ha mencionado que llegarán a finales de año y que se sabrá más características de ellos en los próximos meses.