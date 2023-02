El año pasado, un móvil llamó la atención de todos y causó revuelo en las redes por contar con una característica tan curiosa como novedosa: el Nothing Phone (1), un dispositivo que tiene luces LED en la trasera. Su diseño fue valorado muy positivamente por ser tan distinto al resto, pero solo era cuestión de tiempo para que alguien más lo reprodujera.

Finalmente sucedió, pues en el MWC 2023 realizado en Barcelona se dejó ver la primera copia del Nothing Phone (1). Así es el Unihertz Luna, un nuevo móvil con iluminación LED en la trasera y un calco descarado del dispositivo de Nothing. ¿Será tan bueno como el dispositivo fabricado por Carl Pei y compañía?

Al Unihertz Luna no le basta con clonar las luces de Nothing, también le copia varios detalles a Apple

Si algo funciona, más temprano que tarde alguien cogerá la idea y la copiará. Esto es algo muy común en el mercado tecnológico y el nicho de los móviles no escapa de ello. ¿Algunas pruebas? El notch de los iPhone, los móviles plegables, Dynamic Island de Apple y muchos ejemplos más. El diseño transparente con iluminación LED del Nothing Phone (1) no iba a ser la excepción, pero Carl Pei no imaginaba que sería tan rápido.

La compañía china Unihertz aprovechó el MWC 2023 para presentar su móvil conceptual Unihertz Luna. ¿Qué eso que lo hace especial? Que su cubierta trasera es transparente y tiene luces LED, como el Nothing Phone (1) de 2022. Y no estamos hablando de una inspiración como el sistema de refrigeración Active CryoFlux que presentó OnePlus hace poco, sino de una copia demasiado evidente.

¿Por qué decimos esto último? Primero, porque el diseño es absurdamente parecido, incluso en la parte donde se supone debería ir la bobina de carga inalámbrica (que no existe); segundo, porque la iluminación LED al parecer funcionará solo con notificaciones como en el Nothing Phone (1); tercero, porque no basta con robarle el diseño a Nothing, también copian el módulo de cámara de los iPhone.

¿Es algo malo o algo positivo? El mismísimo Carl Pei (CEO de Nothing) tuvo el Unihertz Luna en sus manos y no dijo nada sobre él. No obstante, que no mostrase preocupación alguna puede indicar una cosa: aunque no lo exprese, sabe que este podría ser el primer paso para marcar una nueva tendencia y que Nothing pueda decir «nosotros lo hicimos primero».

Aunque, ojo, hay un distintivo entre el diseño de ambos móviles: el Unihertz Luna sí que puede cambiar el color de la iluminación trasera y no está limitado al blanco como el dispositivo de Nothing.

¿Qué especificaciones tiene el Unihertz Luna y cuándo saldrá a la venta?

Aunque la compañía presentó una lista de especificaciones bastante extensa en el MWC 2023, lo cierto es que el Unihertz Luna sigue siendo un móvil conceptual. ¿Qué significa esto? Que muchas especificaciones pueden cambiar antes de salir al mercado y que tampoco hay una fecha definida para que inicie su venta. Sin embargo, hasta ahora este móvil sería así:

Pantalla de 6,81 pulgadas con perforación para la cámara frontal.

con perforación para la cámara frontal. Procesador MediaTek Helio G99 (MT6789) con gráfica Mali-G57 MC2.

con gráfica Mali-G57 MC2. 8 GB de RAM (LPDDR4X) + 256 GB de almacenamiento (UFS 2.2.).

+ 256 GB de almacenamiento (UFS 2.2.). Triple cámara trasera de 108 MP (principal) + 20 MP (visión nocturna) + 2 MP (macro).

(principal) + (visión nocturna) + (macro). Cámara frontal de 32 MP .

. Batería de 5000 mAh (sin carga inalámbrica y con potencia de carga por determinar).

(sin carga inalámbrica y con potencia de carga por determinar). Sistema operativo Android 12 .

. USB-C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G LTE, GPS, conector de 3,5 mm para auriculares, lector de huellas e iluminación programable para notificaciones.

Como verás, el Unihertz Luna es un dispositivo mucho menos potente que el Nothing Phone (1). Esto es algo que no nos sorprende demasiado, ya que es un clon chino que seguramente se venderá a un precio mucho menor. Aun así, es una propuesta interesante que podría dar ideas a Nothing para el futuro Nothing Phone (2).

¿Qué tal te ha parecido este móvil? ¿Lo comprarías?