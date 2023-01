No cabe duda de que el Nothing Phone (1) fue uno de los mejores teléfonos del 2022. La nueva marca de Carl Pei, cofundador y ex-CEO de OnePlus, logró cumplir las expectativas con el lanzamiento de su primer móvil y ahora todos esperan con ansias la llegada de su segundo smartphone. Pero… ¿Será el Nothing Phone (2) lo que todos esperamos? Pues, a continuación, te contamos lo que hasta ahora se sabe de él.

Del esperado Nothing Phone (2) ya han surgido una enorme cantidad de rumores y diseños conceptuales (como el que dejamos en la imagen de portada de este artículo). Pues bien, a continuación, te traemos un resumen de las 5 cosas que ya se saben de este móvil:

Phone (2) isn't launching anytime soon. We're focused on doing a few things well, and won't churn out dozens of products a year like many others.

Phone (1) is our main focus. We're cooking something really great in terms of software, Android 13 and beyond.

— Carl Pei (@getpeid) December 5, 2022