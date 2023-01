Descifrar muchas frases que se dicen en Internet puede ser un verdadero reto si no te mueves constantemente en este mundo. Y no, no hablamos de clásicos atemporales como LOL o WTF, sino de otras más recientes como el «POV» o «Es de chill» de TikTok, el famoso «anulo mufa» de los argentinos durante el mundial, el «UwU» y demás.

Recientemente, tres nuevas palabras han entrado al diccionario urbano de Internet y seguramente te estés preguntando su significado. ¿Cuáles son? «Basado», «cringe» y «facts», te explicamos qué significan cada una de estas palabras de la jerga de las redes sociales.

¿Qué significa «basado»? La popular frase de Twitter y Reddit

En la jerga de Internet, la palabra «basado» generalmente se utiliza para referirse a una persona que tiene razón sobre algo que dice (está en lo correcto). Esa persona normalmente demuestra confianza sobre un tema y no teme expresar su opinión, pues poco le importa lo que digan de ella, aunque no es una regla que deba cumplirse a cabalidad. Ante este tipo de casos, se dice que esa persona «está basada».

Sin embargo, es una expresión que va un poco más allá, ya que puede hacer referencia directamente a un comentario y no a una persona. Ejemplo de ello son estos dos casos:

Opiniones impopulares : por ejemplo, «hay que aceptar que, a esta altura, los Simpson ya tienen más temporadas malas que buenas». Es una opinión basadísima, porque muchos saben que probablemente es cierto, pero se niegan a aceptarlo públicamente.

: por ejemplo, «hay que aceptar que, a esta altura, los Simpson ya tienen más temporadas malas que buenas». Es una opinión basadísima, porque muchos saben que probablemente es cierto, pero se niegan a aceptarlo públicamente. Cuando se ridiculiza a otro o lo pones en su lugar: por ejemplo, cuando alguien con un iPhone pretende desmeritar a alguien con un móvil Android (aunque sea gama alta). Luego, otra persona le responde «al menos a mí no me venden el mismo smartphone del año pasado a un precio más caro». Una vez más, una opinión basadísima.

¿De dónde se origina la palabra «basado»? Aunque sus inicios se remontan a la década de 1980 y el mundo de las drogas, la definición actual ha cambiado un montón y se origina en 2007.

Concretamente, comenzó a popularizarse gracias al rapero Lil B y su canción «Based Boys». Cuando se le preguntó el significado, Lil B dijo lo siguiente: «Basado significa ser uno mismo. No tener miedo de lo que la gente piense de ti, no tener miedo de hacer lo que quieres hacer».

¿Qué significa «cringe» y por qué debería darte vergüenza no saberlo?

En realidad, estamos haciendo un juego de palabras con el título, ya que no tienes que avergonzarte de no saber el significado (o sí). Distinta a la palabra anterior, «cringe» tiene un concepto mucho más fácil de entender. Básicamente, puede entenderse como «vergüenza ajena» hacia cualquier cosa: algo que hiciste, algo que pensaste, una opinión que tenías, hacia la actitud de otra persona, hacia el punto de vista de una persona, su forma de vestir, ¡lo que sea! El límite lo marcas tú, pero el único requisito es que de vergüenza.

Su origen viene directamente de la traducción al español de la palabra «cringe», que no es otra que «avergonzarse». Algunos ejemplos de cómo usar «cringe» son:

¡Qué cringe me da mi yo de hace 10 años! Defendía la idea de que la tierra era plana.

Me da cringe pensar que hay gente que cree que fumar no hace daño a la salud.

¡Qué cringe el vestido que se puso mi tía para la fiesta de fin de año, parece sacado de los años 1800!

Como verás, aplica para cualquier situación, cosa u opinión que te genere vergüenza (propia o ajena), aunque recuerda siempre algo: hay cosas en este mundo con las que no deberías meterte, como criticar a una persona por como se viste. Lo usamos de ejemplo para que entiendas la amplitud de esta palabra en redes sociales, pero está mal hacerlo.

¿Qué significa «facts» y cómo usarlo correctamente en redes sociales?

Al igual que «cringe», entender el significado de «facts» es realmente sencillo. Solamente debes remontarte a su traducción desde el inglés al español, que es equivalente a «hechos» o incluso «datos». Así, un «fact» hace referencia a un hecho probado, algo que sucedió y es real, aunque no siempre hay que tomarlo seriamente.

En ocasiones, un dato puede ser tergiversado para crear un meme y burlarse de algo a través de un hecho/argumento falaz. Es decir, no es absolutamente cierto, pero tampoco es absolutamente falso.

Un claro ejemplo de esto es el meme que encabeza esta sección, que asegura que Estados Unidos, Argentina y Brasil son superiores futbolísticamente que Inglaterra, España y Francia porque tienen más mundiales ganados. Es un hecho (fact) que los tres primeros acumulan más copas del mundo juntos (8) que los otros tres países (4). Sin embargo, es un argumento falaz porque Estados Unidos no aporta nada a su grupo, ya que nunca ha ganado nada.

Asimismo, también puedes encontrar una variación de los «facts» en Internet, que no son otros que los «fun facts». En este caso, hablamos de «datos curiosos» que son verídicos y puede que hayan sido transcendentales (o no) en algún momento, pero se habla poco de ellos. Se utilizan principalmente para complementar otros datos.

Es un fact que este artículo está basadísimo y tú ya no darás cringe por no saber lo que significan estas palabras, ¿verdad?