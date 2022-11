Hay ocasiones en las que una frase, fotografía o vídeo se convierte en meme de la noche a la mañana sin ningún tipo de explicación. Si bien la mayoría de ellos suelen tener sentido, hay algunos que necesitan ser explicados para que puedan ser entendidos de forma correcta.

Un claro ejemplo de ello es la frase que han viralizado los argentinos, ¿qué frase? Pues ni más ni menos que “Anulo mufa”. Con varios años en su haber, esta frase empezó a verse de forma repetida en muchos hilos de Twitter. Tras la llegada del Mundial de Qatar 2022, los seguidores de la Selección Argentina de fútbol la utilizaron sin descanso en casi cualquier red social (Facebook, Twitter, TikTok y demás).

Si has visto vídeos y fotos en los que se usa esta frase, pero no entiendes de qué va, déjanos decirte que has llegado al lugar indicado. Aquí te explicaremos qué significa Anulo mufa, frase que hasta el propio Ibai la ha empleado en varias de sus transmisiones en Twitch.

Anulo mufa, ¿qué significa el meme viral en Internet?

Supongamos que estás por jugar un partido de fútbol con tus amigos, y uno de ellos dice lo siguiente: “este partido lo ganamos, el equipo al que nos enfrentamos es muy malo”. Ante esta situación, según los argentinos, lo mejor es decir “Anulo mufa”, frase que serviría para alejar a la mala suerte.

Para ser claros, Mufa hace referencia a una persona que trae mala suerte. Añadiendo la palabra “Anulo” al principio de la misma, se evitaría que ese comentario, vídeo o foto traiga mala suerte.

En otras palabras, es muy parecido al famoso meme Es de chill, el cual también ha sido viralizado por argentinos en casi todas las redes sociales. Eso sí, la frase Anulo mufa solo puede ser usada en contextos específicos, pues si se la usa de forma incorrecta pierde la gracia.

Sin nada más que agregar, ¿qué piensas de esta frase que han viralizado los argentinos en todas las redes sociales? Queremos saber cuál es tu opinión al respecto.