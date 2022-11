La llegada de uno de los juegos más esperados de los últimos años, Call of Duty: Modern Warfare 2, ha desatado una marea de memes en TikTok, Instagram y YouTube. Si bien muchos de ellos no lograron viralizarse, hay uno en particular que ha “pegado” muy fuerte en Internet.

Sin un nombre en concreto, la mayoría de las personas conocen a este meme como “Ghost mirando decepcionado”, el mismo pone en evidencia la mirada profunda de uno de los personajes más icónicos de la saga Call of Duty, ¿quién? Pues nada más ni nada menos que Ghost.

¿Qué significa el meme “Ghost mirando decepcionado” de Call of Duty: Modern Warfare 2?

A diferencia de otros memes, como por ejemplo el de Goku que dice Mondongo, el meme de Ghost no necesita casi ningún tipo de explicación, pues los usuarios suelen utilizarlo para representar situaciones de la vida cotidiana.

La escena que logró hacerse meme, corresponde a un momento que sucede dentro del videojuego COD: Modern Warfare 2 (2022). Allí logra observarse a este personaje mirando a otro fijamente, esto le permite a cualquier persona usar el meme de manera jocosa.

¿Cómo crear un meme usando el vídeo de Ghost?

Si quieres crear tus propios memes usando el vídeo de este personaje de Call of Duty, tendrás que usar una plantilla libre de texto. Para tu suerte, nosotros la hemos conseguido para que la puedas descargar en tu dispositivo móvil (enlace al final de este párrafo).

Enlace | Descargar plantilla del meme de Ghost

Una vez que tengas el vídeo guardado en tu teléfono, podrás añadirle texto usando TikTok. Así mismo, puedes emplear generadores de memes si lo único que quieres tener es una foto del vídeo que se ha viralizado.

Sin nada más que añadir al respecto, si ya has creado algún meme usando el vídeo de Ghost, puedes dejarnos el enlace en el cajón de comentarios, ¡queremos verlo!