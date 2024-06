Si en algún momento te has preguntado qué significan esos prefijos que están al principio de los números de teléfono, no eres el único. De hecho, muy pocas personas conocen la historia de estos prefijos. Si te interesa saber qué significan esos números y la razón por la cual el prefijo de Estados Unidos es +1 mientras que el de España es +34, no dejes de leer el artículo que hemos preparado para ti.

¿Cómo se crearon los códigos de llamadas?

Estos prefijos de los que hemos estado hablando se conocen como códigos de llamadas o calling codes. Existen con la intención de poder ayudar a las centrales de teléfono a dividir el mundo en varias áreas para poder ubicar las llamadas internacionales con mayor facilidad. Incluso existe el rumor de que fue el mismísimo Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, quien propuso esta idea, pero la misma no fue aplicada hasta muchos años después.

A principios de los años 60, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, o ITU por sus siglas en inglés, decidió dividir el mundo en grandes áreas, debido a que era conveniente para las centrales telefónicas mecánicas de la época. Se le asignó un número a Norteamérica, uno a Suramérica, dos números a Europa, uno a África y así sucesivamente.

¿Por qué el prefijo de Estados Unidos es +1?

Supuestamente, la lógica tras la asignación de los códigos de llamadas se debe a los viejos teléfonos y su mecanismo para marcar, el cual era una especie de disco. Marcar con este disco podía tomar algo de tiempo, por eso a las regiones con mayor acceso a las comunicaciones se les asignó un número bajo para hacerles el proceso más rápido.

Por esa razón, a Estados Unidos y Canadá se les asignó el número 1, a Europa se le asignó el número 3 y el 4, a México y Sudamérica se les asignó el número 5, etc. Después de ese primer número se le añade un segundo carácter al código de llamada, siguiendo la misma lógica de asignación, es por eso que España tiene el código +34.

Algo curioso de esta teoría es que el continente africano tiene el prefijo 2 del código de llamadas, lo cual no tiene mucho sentido siguiendo la premisa original de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En resumen, fue algo determinado por las limitaciones tecnológicas de la época, lo cual no es un problema en la actualidad, pero los códigos permanecen y son de gran utilidad para saber de donde te llaman sin tener que contestar.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre los códigos de llamada y por qué el prefijo de Estados Unidos es +1. Esperamos que te haya parecido interesante esta información y si te ha quedado alguna duda respecto a esto, déjanoslo saber en la sección de comentarios de abajo.