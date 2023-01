El primer móvil de la nueva marca de Carl Pei (cofundador de OnePlus) llegó a mitad del año pasado y desde entonces se convirtió en la mejor opción de la gama media. El Nothing Phone (1) se lanzó en julio de 2022 y desde entonces casi todos países de Europa y Asia han podido disfrutar de las novedades de este nuevo fabricante.

Pues bien, seis meses después de su lanzamiento, por fin, los usuarios de EE. UU. tienen la oportunidad de comprar oficialmente este móvil. Así es, Nothing ha anunciado que su primer móvil ya está a la venta en Estados Unidos a través de un nuevo programa de membresía. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues enseguida te lo contamos.

El Nothing Phone (1) ya se puede comprar en Estados Unidos de forma oficial

Nothing acaba de lanzar en Estados Unidos el programa Nothing OS 1.5 Beta Membership. Se trata de una membresía que no solo les permitirá a los usuarios comprar el primer móvil de Nothing, sino también tener acceso anticipado a la nueva versión de su capa de personalización (Nothing OS 1.5) basada en Android 13. Además, la membresía también incluye acceso al servicio exclusivo de NFT de la marca: Nothing Community Dot.

Cómo comprar el Nothing Phone (1) en Estados Unidos

Por el momento, la única forma de comprar el móvil de Nothing de manera oficial en Estados Unidos es suscribiéndose al programa Nothing OS 1.5 Beta Membership. Este tiene un precio de 300 $ e incluye (además de las ventajas que ya mencionamos) un Nothing Phone (1) de color negro con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

Una vez que el usuario pague la membresía en la web oficial de la marca (cuyo enlace dejamos aquí abajo) recibirá el móvil en un lapso de 5 a 7 días. ¿Algo a tener en cuenta? Pues que es el mismo Nothing Phone (1) que se lanzó a nivel global, por lo que puede que no funcione adecuadamente con todos los operadores de EE. UU. De hecho, la conexión 5G solo es compatible con T-Mobile, mientras que los usuarios de AT&T y Verizon solo podrán acceder a la red 4G.

Enlace | Nothing OS 1.5 Beta Membership

