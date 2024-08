Este 2024 no está siendo el mejor año para los usuarios de Disney+. Y es que en los últimos meses la plataforma de streaming subió un 30 % el precio de la suscripción y estrenó las nuevas medidas contra el uso compartido de cuentas en Canadá y EE. UU.

Y las malas noticias no paran. Disney+ acaba de anunciar una nueva subida de precio y no solo eso. La plataforma de streaming también ha confirmado la fecha en la que llegará a todo el mundo la restricción del uso de cuentas compartidas. A continuación, te contamos cuál es el nuevo precio de Disney+ y cuándo ya no podrás compartir tu cuenta.

Disney+ empeora: sube de precio y restringe el uso compartido de cuentas

Tal y como lo revela The Hollywood Reporter, Disney+ subirá el precio de la suscripción prémium a 15,99 $ mensuales. Este incremento entrará en vigencia el 17 de octubre en Estados Unidos y en los próximos meses se irá extendiendo al resto el mundo (en España es probable que el nuevo precio sea de 13,99 € al mes, aunque aún está por confirmar).

Además, el precio de la suscripción estándar con anuncios (el plan más económico que ofrece Disney+) también sube a 9,99 $ al mes (7,99 € al mes). En pocas palabras, Disney+ está subiendo 2 $ cada nivel de suscripción. Esto supone un incremento de entre el 12 % al 20 % de los precios.

Para ponerlo en contexto, Disney+ ya cuesta más del doble de su precio original cuando fue lanzado de 2019 (6,99 $ / 6,99 € al mes). Se especula que en Estados Unidos esta subida de precio tiene el objetivo de forzar a los usuarios a migrar hacia el plan «Disney Bundle». Este incluye Disney+ y Hulu con publicidad por 10,99 $ al mes.

Y la cosa no acaba aquí. Bob Iger, el CEO de Disney, acaba de confirmar en un reciente informe para los accionistas que las medidas para restringir el uso de cuentas compartidas llegarán en septiembre de 2024 a nivel global. Se trata de una extensión a todo el mundo de la normativa que ya está vigente en Canadá y EE. UU.

Por ahora, no se ha revelado que hará Disney+ para cumplir dicha restricción. En su momento, a los usuarios de Canadá se les explicó por un correo que está prohibido compartir la cuenta o las credenciales de inicio de sesión fuera del hogar. Y en caso de hacerlo, se arriesgaban a que sus cuentas fueran suspendidas.

Para el Centro de ayudas de Disney+, el «Hogar» del usuario es la colección de dispositivos asociados a tu residencia personal principal. Esto significa que las nuevas medidas buscan evitar que la cuenta se comparta con personas que no vivan en un mismo hogar. Sin embargo, también destacan que esta restricción no impedirá que el usuario pueda usar su cuenta al viajar, aunque no especifican como lo harán.

Y tú… ¿Crees que con estas nuevas medidas Disney+ sigue valiendo la pena?