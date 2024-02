Definitivamente, el año no inicia demasiado bien para los usuarios de Disney+. Hace apenas unos días, reseñábamos que la plataforma ya estaba ampliando el alcance de la medida anti cuentas compartidas. Por ahora se extendió de Canadá a Estados Unidos, pero es cuestión de tiempo para que pase a ser una medida global.

Ahora, resulta que Disney+ aumentó su precio en España para los usuarios más antiguos, que pasarán a pagar lo mismo que los nuevos suscriptores. Es una subida que tarde o temprano iba a llegar, pero eso no quita que sea un duro golpe al bolsillo.

30% más por los mismos beneficios, la suscripción premium de Disney+ pasa a 119,9 euros al año para todos

Por si no lo sabes, desde el año pasado Disney+ aumentó sus precios en España y otros países, además de agregar un nuevo plan con anuncios. Las nuevas tarifas entraron en vigor el 1 de noviembre, con el plan Prémium pasando de 8,99 € mensuales a 11,99 €, o bien de 89,90 € anuales a 119,90 €. Un aumento de nada menos que el 30% y sin beneficios adicionales.

Los usuarios antiguos que tienen tiempo en la plataforma y pagan suscripciones anuales no tuvieron que preocuparse por ello. Seguirían pagando los mismos 89,90 € hasta que tocase la fecha de renovación. Esto es totalmente esperable, pues Disney+ renueva las suscripciones automáticamente por una igual a la que ya tengas.

Ahora bien, esto es lo esperable, pero si eres un usuario con tiempo en plataforma y estás un poco despistado, la propia Disney pasará a recordártelo. ¿Cómo lo sabemos? Porque varios usuarios han comenzado a recibir un correo electrónico como el que dejamos abajo y que, tarde o temprano, tú también recibirás:

Disney+ está avisando que a partir del 24 de marzo de 2024 todos los suscriptores Premium pasarán a pagar 119,90 € al año, independientemente si son nuevos o viejos. Por supuesto, esta nueva tarifa solo aplicará al momento de tu fecha de renovación, no te la cobrarán por adelantado. Aunque, sí, es un recordatorio para que sepas lo que viene.

Sin embargo, todavía tienes una salida para seguir pagando lo mismo que hasta ahora. ¿Quieres saber cómo?

Si quieres ahorrar, al plan estándar de Disney+ deberás migrar

Si no quieres pagar el nuevo precio de la suscripción Premium de Disney+, sino quedarte pagando 89,90 euros al año u 8,99 euros al mes, hay una solución. Bajando a la suscripción estándar te mantendrás en el mismo precio que has pagado hasta ahora.

Los beneficios no van a ser los mismos, así que no es una solución ideal, pero funciona para ahorrar dinero. Seguirás teniendo la opción de descargar contenido para ver sin conexión y te mantendrás libre de anuncios. No obstante, no podrás disfrutar contenido en 4K porque la resolución máxima es de 1080p y solo podrás usar dos perfiles en simultáneo. Aun así, seguirás teniendo acceso a todo el catálogo.

Recuerda que la nueva tarifa aplicará desde el momento de la renovación de tu cuenta, no antes. Tomando en cuenta eso, es momento de echarse algunas maratones de series y películas pendientes antes de que suceda.