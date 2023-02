OnePlus ha trabajado mucho para ofrecer en un futuro buenos sistemas de refrigeración para los móviles como el OnePlus 45W Liquid Cooler, pero esto no es todo. En el Congreso Mundial de Móviles de 2023 (MWC, por sus siglas en inglés) OnePlus ha presentado el nuevo sistema de enfriamiento interno Active CryoFlux.

Este sistema de enfriamiento lo han presentado en una variante del OnePlus 11, pero con el mismo ya incorporado por defecto. Más allá de lo que ofrece, lo que lo hace tan peculiar es que dicho móvil fue rediseñado para que se pueda ver el líquido refrigerante fluir a lo largo del mismo.

Lo que ofrece Active CryoFlux y cómo funciona

De acuerdo a la información provista por el equipo de OnePlus y que ha sido reseñada por The Verge, este sistema puede reducir la temperatura del móvil hasta en 2,1 °C al jugar juegos que requieran un gran consumo de las prestaciones del hardware en general.

Esta reducción de temperatura contribuirá a que la calidad y velocidad de los fotogramas tengan una mejoría de entre 3 y 4 frames. Al momento de cargar tu smartphone, puede reducir la temperatura en 1,6 °C, lo que ayuda a que el mismo cargue a mayor velocidad (30 a 45 segundos más rápido).

Dicho sistema de enfriamiento funciona con una microbomba de cerámica de grado industrial la cual se encarga de hacer fluir el líquido refrigerante a través de una serie de ductos.

Se desconoce si Active CryoFlux se agregará a los próximos móviles de OnePlus

Sin embargo, existe un gran detalle. Resulta que el móvil presentado por el equipo de OnePlus es un smartphone concepto. Esto significa que no parece que existan planes para su producción en masa y lanzamiento al mercado. Así que tampoco sabemos si este sistema se implementará en los próximos móviles que sean lanzados por OnePlus.

De hecho, no es la primera vez que la firma china muestra un smartphone concepto con características únicas y que no llega a ser lanzado al mercado. En 2020 mostraron un smartphone concepto con la capacidad de cambiar de color y otro con una cámara que desaparece y 3 años después no se ha visto un solo móvil de OnePlus que tenga estas características en el mercado.