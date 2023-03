Nothing Ear (2) auriculares transparentes con Hi-Res y ANC adaptativa

Nothing ha llegado para quedarse. La nueva marca de Carl Pei (cofundador y ex-CEO de OnePlus) debutó en 2021 con el lanzamiento de sus primeros auriculares y el año pasado logró hacerse un hueco en el mercado con la salida del Nothing Phone (1), el primer smartphone del fabricante que actualmente es el gama media más potente del según AnTuTu.

Y ahora, la marca está de vuelta con los sucesores de los Nothing Ear (1). Se trata de los nuevos Nothing Ear (2), una segunda edición que promete una mejor calidad de la transmisión de audio y más autonomía sin aumentar el precio. A continuación, te contamos todas las características y precio de los Nothing Ear (2).

Características de los auriculares Nothing Ear (2)

Los Nothing Ear (2) son prácticamente idénticos en apariencia a los Nothing Ear (1), con un solo cambio importante de diseño. Y es que esta nueva versión de los auriculares adopta el botón de presión de los Nothing Ear Stick en el bastón del auricular, por lo que no tienen control táctil por gestos, sino que se controlan presionando una parte del auricular. Aquí abajo, te dejamos todas sus características en la siguiente ficha técnica:

Características Nothing Ear (2) Dimensiones y peso Auriculares: 29,4 x 21,5 x 23,5 mm. 4,5 gramos.

Estuche: 55,5 x 55,5 x 22 mm. 51,5 gramos. Drivers Dinámicos de 11,6 mm con diafragma de grafeno y poliuretano. Resistencia al agua y polvo Auriculares: IP54.

Estuche: IP55. Tecnologías de audio Cancelación de ruido de 40 dB con ANC adaptativo, tres micrófonos, tres tipos de cancelación (automático, transparencia y personalizado), certificación Hi-Res Audio Wireless de 24 bits. Conectividad y extras USB-C (el estuche), Bluetooth 5.3 con perfiles BLE, SPP, HFP, A2DP, AVRCP, codecs AAC, SBC, LHDC 5.0 y botón de presión. Batería y autonomía Auriculares: 33 mAh, 6 horas de reproducción de música.

Estuche: 485 mAh, 36 horas de reproducción de música.

Carga inalámbrica de 2,5 W. Compatibilidad Android 5.1 o superior.

iOS 11 o superior.

El códec LHDC 5.0 de Hi-Res Audio llega a los Nothing Ear (2) y ahora puede ofrecer hasta 6 horas de reproducción con una sola carga

En cuanto a la calidad del sonido, los Nothing Ear (2) heredan los drivers dinámicos de 11,6 milímetros de la versión anterior. También repiten la cancelación de ruido activa (ANC) que neutraliza sonidos de hasta 40 dB. Sin embargo, ahora añade hasta 3 tipos de cancelación de ruido: un modo adaptativo que ajusta de manera inteligente la cancelación en función del ruido externo, el modo transparencia y personalizado.

Asimismo, otra de las mejoras que traen los Nothing Ear (2) respecto a los Ear (1) es que adoptan la última tecnología en conectividad: Bluetooth 5.3 y compatibilidad con el códec LHDC 5.0 que transmite audio en un mayor ancho de banda a una latencia menor. Esto significa que permite transmitir más datos de audio (sonido de alta fidelidad) en menos tiempo y con menos retraso respecto a otros códecs (AAC y SBC).

Finalmente, hay que mencionar que esta nueva versión de los auriculares ganan 1 hora de autonomía respecto a los Nothing Ear (1). Así, con una sola carga, los auriculares ofrecen hasta 6 horas de reproducción de música, mientras que, sumando la carga del estuche, esta autonomía se extiende hasta 36 horas.

Precio y disponibilidad de los Nothing Ear (2)

Los nuevos Nothing Ear (2) ya están a la venta y puedes comprarlos en la web de Nothing o en Amazon (con el botón que dejamos aquí abajo). Por el momento, solo están disponibles en color blanco por 149 €, el mismo precio de lanzamiento de los Ear 1. Habrá que esperar para saber si en un futuro también llegarán en color negro como la versión anterior.