Cuando ya estábamos a punto de colapsar del aburrimiento que nos causaba ver que todos los fabricantes usaban el mismo diseño de siempre en todos sus dispositivos, llegó Nothing para traer luz a nuestras vidas. Sus primeros auriculares, los Nothing Ear (1), fueron una clara demostración de sus intenciones: ser una marca revolucionaria en diseño, con una identidad propia muy marcada, aunque no innoven tanto en especificaciones.

Ahora, han presentado los Nothing Ear Stick que cambian por completo el concepto que teníamos de los estuches de auriculares. Todos los fabricantes los hacen con forma de ortoedro u ovalados, pero ¿por qué no hacerlos cilíndricos? Siguen cabiendo perfectamente en los bolsillos y bolsos, y además se ven muy chulos. Pues así precisamente es el estuche de los nuevos auriculares de Nothing que, más allá de ese curioso detalle de diseño, no ofrecen otra cosa más interesante.

Todas las características de los Nothing Ear Stick

Aunque su precio superior a 100 euros pueda sugerirte lo contrario, los Nothing Ear Stick están lejos de ser los mejores auriculares Bluetooth de su estilo en el mercado. Sí, tienen un sonido de calidad con drivers de 12,6 mm, pero no cuentan con cancelación de ruido activa. En la actualidad, es una característica básica de cualquier par de auriculares en su rango de precio. Aun así, en diseño no hay ningunos auriculares como los Nothing Ear Stick, así que puede que sea una buena opción para ti si te gusta cómo se ven.

Lee también: Xiaomi Smart Display 10: una pantalla inteligente muy interesante Características Nothing Ear Stick Dimensiones y peso Auriculares: 29,8 x 18,8 x 18,4 mm. 4,4 gramos.

Caja: 87,1 x 29,8 x 29,8 mm. 46,3 gramos. Drivers Dinámicos de 12,6 mm con diafragma PEN + PU. Autonomía Hasta 7 horas. Con el estuche de carga, la autonomía total es de 29 horas. Resistencia al agua y polvo IP54. Tecnologías de audio Cancelación de ruido en llamadas con tres micrófonos y soporta los códecs AAC y SBC. Rango de frecuencias 20 Hz – 20 kHz. Conectividad y extras USB-C (el estuche) y Bluetooth 5.2. Control táctil y funciones especiales con el Nothing Phone 1 (compatibles con otros móviles mediante Nothing X). Compatibilidad Android 5.1 o superior.

iOS 11 o superior.

Su sonido está bien, pero es su diseño el que se lleva todos los focos

Los Nothing Ear Stick son auriculares de tipo «half in ear» como los AirPods, ya que no tienen puntas de goma para sujetarse a tus oídos. Su bastón es transparente como el de los Ear 1 y la parte donde se encuentra el altavoz es de color blanco. Vienen en un estuche de carga transparente con forma cilíndrica, inspirado en los pintalabios. Este estuche se abre con un giro para llegar a los capullos.

En cuanto a sonido y características, no son muy diferentes a otros auriculares Bluetooth que ya conocemos. Usan drivers de 12,6 mm para brindarte un sonido de calidad, pero lastimosamente no cuentan con cancelación de ruido activa. Solo utilizan sus tres micrófonos integrados para cancelar ruido durante las llamadas. Lo bueno es que ofrecen Bass Lock para mejorar los bajos según el entorno.

También tienen control táctil para reproducir, pausar, saltar, activar el asistente de voz o cambiar el volumen con solo dar unos toques sobre ellos.

Gran autonomía e integración perfecta con el móvil de Nothing

La autonomía de los Nothing Ear Stick es de 7 horas con una sola carga, pudiendo reducirse a solo 3 horas durante llamadas. Su estuche de carga aporta una autonomía total de 29 horas (12 horas con llamadas). La buena noticia es que su estuche soporta carga rápida: con solo 10 minutos de carga puedes usarlo por 2 horas más.

Si tienes un Nothing Phone (1), podrás utilizar algunas funciones especiales de los Nothing Ear Stick, como los controles gestuales personalizables, ajustes del ecualizador, una función de «Encontrar mis auriculares» y un modo de baja latencia. Si bien otros dispositivos Android e iOS podrán disfrutar de estas mismas funciones con la aplicación Nothing X, solo el Nothing Phone (1) las incluye de forma integrada desde los ajustes rápidos.

Precio de los Nothing Ear Stick y dónde comprarlos

Los Nothing Ear Stick cuestan 119 euros en Europa y 99 dólares en Estados Unidos. Se pondrán a la venta a partir del 4 de noviembre en 40 países (incluyendo España) con un descuento del 10% hasta el 30 de noviembre. Podrás comprarlos en la web oficial de Nothing, Amazon y demás tiendas que venden productos de esta marca.