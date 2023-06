Ya con el Unihertz Luna, la marca china con sede en Shanghai mostró su interés en llevar el diseño del Nothing Phone (1) a sus propios smartphones. Y con el éxito del Unihertz Jelly 2, el móvil más pequeño que hemos probado, estaba claro que el fabricante tarde o temprano crearía un móvil diminuto con el diseño del Nothing Phone (1). Pues bien, este smartphone finalmente es una realidad y se llama Unihertz Jelly Star.

Viene con un genial diseño transparente y luces LED personalizables, una gran cámara de 48 MP para sacar fotos de calidad y un tamaño súper compacto con pantalla de 3,03 pulgadas. Aparte, incluye lo último de Android instalado de fábrica y extras muy útiles, como un lector de huellas trasero y NFC.

Aunque todavía no se ha puesto a la venta, Unihertz nos ha entregado un Jelly Star para que lo analicemos a fondo. Así que eso es precisamente lo que haremos a continuación. ¡Acompáñanos!

Review del Unihertz Jelly Star: un pequeñín que brilla por luz propia (literalmente)

El Unihertz Jelly Star pesa un poco más de 100 gramos y tiene unas dimensiones muy compactas. Está diseñado para servir como móvil secundario que puedes usar cuando no quieres salir con el principal (ya sea por razones de seguridad o conveniencia). Además, por su enfoque minimalista, es un smartphone sin distracciones que puede ser perfecto para desintoxicarse de las redes.

Características Unihertz Jelly Star Dimensiones y peso 95,1 x 49,6 x 18,7 mm. 116 gramos. Pantalla 3,03″ HD (480 x 854) con panel LCD, tasa de refresco de 60 Hz y protección Panda Glass. Procesador MediaTek Helio G99 con gráfica Mali G57. RAM 8 GB LPDDR4x. Almacenamiento 256 GB en formato UFS 2.2 (ampliable mediante microSD). Cámara trasera 48 MP con f/1.75 y flash LED. Cámara frontal 8 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5.3, NFC, OTG, jack de 3.5 mm, lector de huellas trasero y tiras LED. Batería 2000 mAh (no removible) con carga de 10 W. Sistema operativo Android 13.

El diseño ultracompacto característico de la marca, pero con estilo gamer

Como todos los móviles de la serie Jelly de Unihertz, este Jelly Star es ultra-compacto. Mide solo 95 milímetros de alto y 50 milímetros de ancho. Eso sí, es extremadamente grueso: tiene un grosor de 18,7 milímetros, que es casi tres veces el grosor de un smartphone prémium como el Xiaomi 11 Lite. Aun así, cabe perfectamente en cualquier bolsillo y es bastante cómodo de sujetar gracias a sus dimensiones compactas y curvas en las esquinas y laterales.

Lo bueno es que pesa solamente 116 gramos. ¡Un 30% menos que el iPhone 14! La verdad es que es muy ligero y ergonómico. Cabe destacar que está fabricado con un plástico translúcido de color azul o rojo que permite ver los componentes en su interior. Además, tiene un par de tiras LED semi-circulares. Se siente robusto y sólido, y se ve como un PC gamer. La calidad de construcción es impecable y el diseño es estupendo.

Todos los detalles Unihertz Jelly Star 1 de 13

En el lado derecho, tiene el botón de Power y un botón personalizable (puedes elegir que haga la acción que quieras), la bandeja para tarjetas SIM y micro SD, y el puerto USB-C de carga. En el lado opuesto, encontramos solamente los botones para subir y bajar volumen. Ahora bien, en la parte inferior está la salida de su altavoz y el micrófono, y en la parte superior tiene un jack de 3.5 mm para conectarle auriculares de cable.

La parte frontal del móvil muestra un diseño bastante anticuado con una pantalla LCD de 3,03 pulgadas rodeada por un marco enorme, sobre todo en la parte superior e inferior. Aparte, tiene los típicos botones de navegación que eran habituales en los primeros teléfonos Android, pero que hoy en día ya no se llevan. Eso sí, la pantalla se ve muy bien y su brillo es lo suficientemente alto para usarlo en exteriores.

En cuanto a conectividad, tiene Bluetooth 5.3, WiFi de doble banda, GPS, 4G y NFC. En resumen, ofrece todas las conectividades que necesitas. Y con respecto a extras, cuenta con un lector de huellas en la parte trasera que responde bien y rápido, así como luces LED que se encienden con las notificaciones o al ritmo de la música.

Tenemos que admitir que la idea de las luces LED sobre el papel es genial y atractiva, pero en el día a día resulta molesta la mayoría del tiempo. Por defecto, no solo brillan con mucha intensidad, sino que además parpadean de forma muy insistente. Lo bueno es que puedes configurar estas luces para que se enciendan solo en situaciones puntuales y con una intensidad más baja. Aun así, no nos parece que aporten mucho al móvil. Hacen lo mismo que un LED de notificaciones, pero de manera mucho más indiscreta.

No esperábamos que su cámara fuera tan buena

El Jelly Star solamente tiene una cámara en la parte trasera y no está mal. Usa un sensor de 48 MP de gran calidad que puede hacer buenas fotos con un excelente nivel de detalles en todo tipo de escenarios, siempre y cuando haya suficiente luz. En la galería que te dejamos aquí abajo puedes ver algunas fotos que hemos hecho con este pequeñín, donde se nota su estupendo rango dinámico, gran nivel de detalles y fiel reproducción de colores.

Así toma fotos el Unihertz Jelly Star 1 de 4

También hay que destacar que enfoca rápido, hace buenas fotos macro, su cámara selfie de 8 MP es decente y en general ha cumplido con nuestras exigencias en fotografía (que no eran muchas considerando el tipo de móvil que estamos evaluando). Nuestra mayor queja con sus cámaras es la misma que tenemos con casi todos los móviles de gama baja y media: no hace buenas fotos en escenarios con poca luz.

La verdad es que no esperábamos que la cámara de un móvil tan pequeño como este, que no está pensado para usarse como móvil principal, saque fotos tan buenas. Así que, si no quieres llevar tu smartphone principal a tus aventuras al aire libre, pero al mismo tiempo no quieres dejar de capturar momentos, el Jelly Star te vendrá genial. Es probablemente el mejor dispositivo ligero y discreto para tomar fotos de calidad, como reemplazo de tu móvil.

Más potente que el Jelly 2 y rendimiento perfecto para tareas básicas

El cerebro del Jelly Star es el procesador Helio G99 que es bastante reciente y ofrece un 57,87 % más de rendimiento que el Helio P90 del Jelly 2, según AnTuTu. Aparte, trae más memoria RAM (8 GB) y el doble de almacenamiento (256 GB), lo que hace que funcione mucho más rápido y fluido que el Unihertz Jelly 2. Con toda seguridad podemos decir que este Unihertz Jelly Star es el móvil ultra-compacto más potente que hemos probado.

Funcionó admirablemente bien en nuestras pruebas y no noté ningún lag ni ningún problema de rendimiento. El Helio G99 es un procesador potente que puede manejar muchas tareas, especialmente en una pantalla de baja resolución como esta. Probé algunos juegos como «Call of Duty» y «Grid Autosport», y se ejecutaron sin problemas con gráficos bajos. Por supuesto, es difícil disfrutar de los gráficos en una pantalla tan pequeña, pero es bueno saber que el Jelly Star puede con juegos más casuales como los de cartas y puzzles.

Tampoco nos ha dado problemas con tareas básicas, tales como navegar por Internet, ver vídeos en YouTube, chatear por WhatsApp, ver TikTok, etc. Además, es importante remarcar que trae Android 13 con todas las apps de Google (incluyendo la Play Store) y una interfaz sencilla. Es muy fácil de usar y tiene iconos grandes que hace que sea cómodo tanto para adultos mayores como para personas con dedos muy grandes. Incluso así, a algunos les resultará muy incómodo usar un teléfono con pantalla tan pequeña.

Así es el software del Unihertz Jelly Star 1 de 2

Si bien utiliza Android puro, trae algunas aplicaciones adicionales que puede que no quieras o necesites. Son Student Mode, Toolbox y Zaza Remote (esta última sirve para controlar tu televisor con el teléfono). Desafortunadamente, no puedes desinstalar estas aplicaciones o algunas de las aplicaciones de Google. Aparte de estas apps, lo único que Unihertz ha añadido a Android 13 es el menú para controlar las luces LED y la opción para personalizar el botón lateral.

La mala noticia es que Unihertz no es conocida por mantener al día sus teléfonos, por lo que no esperes recibir más actualizaciones de Android en el Jelly Star. Lo más probable es que este móvil se quede con Android 13 para siempre y solo actualice el parche de seguridad un par de veces.

Buena autonomía para su tamaño

En consonancia con su tamaño, el Jelly Star tiene una batería pequeña de 2000 mAh que, sin embargo, puede durar un día entero de uso normal. Puede darte de 4 a 5 horas de pantalla encendida sin problemas.

Necesita alrededor de una hora y media para cargarse completamente con el cargador de 10 W que trae en la caja. Por desgracia, no tiene carga inalámbrica ni soporta carga rápida.

Nuestra opinión del Unihertz Jelly Star: un móvil chulísimo para complementar el que ya tienes

El Unihertz Jelly Star es un smartphone muy compacto y ligero que funciona igual de bien que un móvil de gama baja. Nos parece genial como teléfono secundario, ya que puede hacer fotos gran calidad, pagos con NFC, reproducir música por Bluetooth o jack de 3.5 mm, llamadas, conectarse a Internet por 4G y WiFi, y básicamente todo lo que puede hacer tu móvil principal, pero ocupando la mitad de espacio en tu bolsillo.

Su diseño transparente estilo Nothing Phone (1) lo convierte en un móvil muy llamativo, aunque sus luces LED no nos maravillaron en términos de funcionalidad. Eso sí, ofrece una pantalla nítida, una buena batería que dura todo el día, una cámara que puede hacer fotos de gran calidad y un rendimiento sólido. Sin dudas, es el mejor móvil ultra-compacto que hemos probado.

LO MEJOR LO PEOR Rendimiento impecable con todo tipo de tareas

Cámara trasera de gran calidad

Diseño estilo PC gamer

Usa Android 13 puro: simple, rápido y fluido Es difícil escribir en el teclado

Las luces LED no aportan mucho

No tiene carga rápida ni inalámbrica

¿Dónde comprarlo al mejor precio?

El Unihertz Jelly Star aún no se ha lanzado al mercado. Su campaña de Kickstarter se lanzará este 13 de junio a las 8 a.m. EST y podrás conseguirlo con un precio especial para los primeros compradores de 139 $ o 129 € al cambio (39% de descuento). Considerando que el Jelly 2 cuesta 200 € y tiene peores características, estamos ante una oferta de lanzamiento imperdible. Aprovéchala visitando la web oficial: