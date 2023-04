Conseguir un smartphone compacto hoy en día es toda una odisea. Con un tamaño de pantalla de 6 pulgadas o cercano solo hay un puñado de opciones (los Galaxy S22 / S23, los ZenFone 8 y 9, y el iPhone 13 Mini) y todas son de gama alta o media-alta, por lo que sus precios superan los 500 €. Ahora bien, también está el segmento de los smartphones ultracompactos cuyo precio se situa por debajo de los 300 € y el tamaño de su pantalla ronda las 4 pulgadas.

Los smartphones ultracompactos están pensados para usarse como móvil secundario que puedes llevar a cualquier parte sin que el tamaño suponga un problema. Además, muchas personas deciden pasarse a este tipo de teléfonos para llevar un estilo de vida más minimalista, alejado de las distracciones, pero sin perder las útiles funciones de un teléfono inteligente.

En el sector de los ultracompactos, uno de los modelos más recomendados es el Jelly 2 de Unihertz que traemos en esta ocasión a nuestra mesa de análisis para contarte cómo es usar un móvil tan particular como este y si realmente vale la pena comprarlo. ¡Acompáñanos!

Review del Unihertz Jelly 2: un móvil con pantalla de 3 pulgadas con todo lo que necesitas en tu día a día

El Unihertz Jelly 2 es un smartphone de bolsillo que tiene el tamaño de una tarjeta de crédito. Utiliza Android 11 como sistema operativo y ofrece muchas conectividades útiles, tales como infrarrojos para controlar dispositivos y NFC para hacer pagos móviles. Te dejamos con su hoja de especificaciones para que lo conozcas más a fondo antes de contarte nuestra experiencia con él.

Características Unihertz Jelly 2 Dimensiones y peso 95 × 49,4 × 16,5 mm. Pesa 106,5 gramos. Pantalla 3,0″ HD (480 × 854) con panel LCD y protección Corning Gorilla Glass. Procesador MediaTek Helio P60 con gráfica Mali-G72 MP3. RAM 6 GB. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 2.1 (ampliable mediante microSD). Cámara trasera 16 MP con flash LED. Cámara frontal 8 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 4.2, NFC, OTG, jack de 3.5 mm, lector de huellas trasero, infrarrojos y botón programable. Batería 2000 mAh (no removible). Sistema operativo Android 11.

Ultracompacto y fácil de llevar, pero con un diseño algo anticuado

Estamos tan acostumbrados a los móviles de 6 pulgadas o más que cuando coges el Unihertz Jelly 2 en tus manos realmente te impresiona lo pequeño y ligero que es. Pesa solo 106 gramos (casi la mitad de lo que pesa un smartphone promedio) y su tamaño es equivalente al de una tarjeta de crédito.

Cabe en cualquier bolsillo y puedes controlarlo fácilmente con una sola mano. Eso sí, no diríamos que es ergonómico, ya que si tienes las manos grandes se te complicará usarlo, sobre todo al escribir en teclado (es muy difícil tocar una letra sin pulsar por accidente la que está al lado). Sin embargo, navegar en su interfaz y en las aplicaciones no se nos ha hecho incómodo (aunque tampoco es la experiencia más cómoda que hemos tenido).

El móvil está hecho con un acabado brillante de color azul oscuro que cubre tanto la parte trasera como los laterales. Se ve muy prémium, pero es muy fácil dejar marcadas las huellas de tus dedos en su cuerpo. En términos de calidad de construcción, se siente robusto y bien fabricado. No obstante, en cuanto a diseño, parece un smartphone de hace unos diez años. El marco que rodea la pantalla es enorme y tiene físicamente los tres botones de navegación de Android que ya no se suelen ver en los smartphones actuales.

En el lado derecho, tiene el botón de encendido, un botón rojo que puedes programar para que haga lo que quieras, la bandeja de las tarjetas SIM / micro SD y el puerto USB-C de carga y transferencia de datos. Del otro lado, solo tiene el botón de bajar y subir volumen.

Cuenta con un conveniente lector de huellas en la parte trasera (justo debajo de la cámara) que funciona bien y responde rápido. Su pantalla es de solo 3 pulgadas y tiene una resolución de 480 × 854 píxeles que es más que suficiente para ver vídeos con una calidad equivalente a la HD. Este panel es LCD y está protegido por un cristal Corning Gorilla Glass, lo cual hace que no sea muy frágil y soporte golpes o caídas leves. Su tamaño no nos ha supuesto un problema para ver el contenido en pantalla: todo se ve muy legible y nítido.

Con respecto a las cámaras, el Unihertz Jelly 2 ofrece una cámara trasera de 16 MP y una frontal de 8 MP. No tenemos mucho que comentar en este apartado porque, tal y como esperábamos, ha resultado ser un dispositivo bastante limitado para tomar fotos. A oscuras, saca fotos con mucho ruido y pocos detalles, mientras que con una buena iluminación es capaz de hacer fotos buenas, pero no lo suficiente para presumirlas en redes sociales. Aun así, te servirá para capturar o grabar momentos que quieres guardar.

La potencia justa para usar cualquier app sin problemas y muchas opciones de conectividad

Uno de los puntos fuertes del Unihertz Jelly 2 son sus múltiples opciones de conectividad. Tiene una bandeja donde puedes insertar hasta dos SIM 4G o una SIM 4G + una tarjeta micro SD. Además, incorpora un GPS estable y preciso (compatible con GLONASS, BeiDou y Galileo) para ser tu guía en los viajes. También cuenta con WiFi de doble banda, Bluetooth y NFC para hacer pagos sin contacto.

Por si fuera poco, en la parte de arriba posee un jack de 3.5 mm para conectarle auriculares de cable y un disparador de infrarrojos para que puedas usarlo como control remoto de tu aire acondicionado, televisor, etc., con la app que incluye para ello. La verdad es que, en términos de conectividad, no le falta absolutamente nada.

Por otra parte, ya entrando en materia de hardware, utiliza el procesador Helio P60 como cerebro junto con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. No hemos tenido problema alguno de rendimiento al usar apps de redes sociales, navegar por Internet, hacer llamadas, chatear por WhatsApp, ver vídeos en YouTube, entre otras actividades básicas. También hemos conseguido jugar a algunos juegos sencillos sin inconvenientes, aunque el móvil se calienta muy rápido si le empiezas a exigir demás. Pero en general, y dentro de sus capacidades, el Jelly 2 nos ha parecido un móvil rápido y fluido.

Viene con Android 11 sin capa de personalización. Es decir, trae una versión de Android pura y ligera sin apps ni funciones innecesarias. Funciona bastante bien y tiene iconos grandes para que la experiencia de usar el móvil sea cómoda pese a su reducido tamaño. Incluye una app llamada Toolbox que pone a tu dispoción un conjunto de herramientas útiles: brújula, medidor de nivel, asistente para alinear cuadros, linterna, medidor de altura, lupa, campana de emergencia, plomada, transportador de ángulos y sonómetro.

Cabe aclarar que trae todas las apps de Google (incluida la Play Store) y es compatible con la radio FM. En definitiva, a pesar de que está muy lejos de ser uno de los móviles más potentes del mercado, brinda un rendimiento genial en el día a día y tiene cubiertas todas tus necesidades básicas de software y conectividad.

No se puede ser ligero como una pluma y tener mucha batería

El Unihertz Jelly 2 cuenta con una batería pequeña de 2000 mAh, lo cual es lógico dado a su tamaño. Y si bien es cierto que su diminuta pantalla de 3 pulgadas no consume mucha energía, hay que considerar que usa un procesador de 2018 que no es tan eficiente como los que encontramos en los móviles de la actualidad.

De ahí a que su autonomía máxima reproduciendo vídeos sea de 5 horas. Ahora bien, partiendo de la base de que el Unihertz Jelly 2 pretende ser un móvil minimalista, o incluso secundario, que no recibirá un uso muy intensivo, solo tendrás que preocuparte por cargarlo una vez al día, lo cual está bastante bien.

Es importante mencionar que se carga con una potencia máxima de 10 W. No es muy rápida, pero al menos no resulta perjudicial para la batería a largo plazo.

Nuestra opinión del Unihertz Jelly 2: un móvil ultracompacto genial para un estilo de vida minimalista

En resumen, el Unihertz Jelly 2 ha cumplido con nuestras expectativas. No es un dispositivo que compita por ser el más potente o el que mejor cámara tiene. Simplemente intenta darte todas las funciones que necesitas de un teléfono inteligente en un tamaño ultracompacto de 3 pulgadas, ¡y lo consigue!

Tiene un montón de conectividades útiles (incluye GPS, NFC, infrarrojos y jack de 3.5 mm), su rendimiento es excelente con tareas básicas, puede alcanzar un día de autonomía con un uso medio y posee el tamaño de una tarjeta de crédito para llevarlo contigo a todos lados sin que su peso o dimensiones te incomeden.

Lo que no nos gustó del Unihertz Jelly 2 es lo incómodo que resulta escribir en su teclado y la pobre calidad de sus cámaras. Si esto no es problema para ti, ve a por él. Nos parece ideal como móvil secundario cuando no quieras llevar tu móvil principal a sitios peligrosos, o como smartphone minimalista que te ayude a desintoxicarte de las redes sociales o de la adicción al móvil.

Yo, por ejemplo, lo tengo con un número secundario de WhatsApp y me sirve para pagar con Google Pay y escuchar Spotify sin conexión con cascos Bluetooth cuando hago deporte. Como móvil para viajes estupendo.

LO MEJOR LO PEOR Mide lo mismo que una tarjeta y es ligerísimo

Tiene NFC, infrarrojos, jack de 3.5 mm y 4G

Usa Android puro: simple, rápido y fluido Es difícil escribir en el teclado

Sus cámaras no son de calidad

Es algo caro

