Desde que Nothing lanzó sus primeros auriculares inalámbricos (Nothing Ear) no han parado de surgir nuevas opciones en el mercado inspiradas en el diseño transparente de estos TWS. Hace unas semanas, la reconocida marca de audio Beats presentó los Studio Buds+ y en los últimos días ha comenzado a viralizarse otros auriculares transparentes en TikTok que son bastante coloridos.

¿Cuáles son? Pues los Acefast Crystal (2) T8, un par de auriculares que de seguro ya viste en TikTok y que se están haciendo muy populares por su atractivo diseño. A continuación, te contamos todas las características de estos TWS, su precio y dónde comprarlos.

Todas las características de los Acefast Crystal (2) T8

Los Acefast Crystal (2) T8 son un par de auriculares inalámbricos que lucen un diseño transparente que permite ver el interior de cada auricular y del estuche de carga. Además, este último trae una pantalla LED en la que puedes ver el porcentaje de batería del estuche y de cada auricular.

En cuanto a calidad de audio, vienen con drivers dinámicos de 10 mm acompañados de tweeters de 6 mm que brindan una buena reproducción de graves, aunque atenúa un poco los medios y agudos. Además, traen la mejor tecnología de conexión inalámbrica actual (Bluetooth 5.3) y es compatible con los códecs de audio SBC y AAC.