Apple acaba de lanzar su nueva generación de móviles que viene a suceder a los iPhone 14 del año pasado. Los nuevos iPhone 15, 15 Plus, iPhone 15 Pro y 15 Pro Max ya son oficiales y han llegado con el puerto USB-C que le obligó usar a Apple en sus móviles la Unión Europea. Pero no solo eso, los de Cupertino también han sorprendido con muchas novedades en los modelos Pro, aunque no podemos decir lo mismo de los más básicos. A continuación, te contamos todas las características y precios de los nuevos iPhone 15.

Características de los nuevos iPhone 15 y iPhone 15 Pro

Apple sigue repitiendo el mismo diseño desde 2019. Y es que por quinto año consecutivo la marca demuestra estar comprometida con la estética que debutó en los iPhone 11, haciendo pequeños ajustes en diseño con cada generación. Además, este año se repite la configuración de 2 gamas (los básicos y los Pro) en dos tamaños de pantalla (6,1 pulgadas y otro de 6,7 pulgadas). Aquí abajo te dejamos una ficha comparativa con todas sus especificaciones:

Especificaciones iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Dimensiones y peso 147,6 x 71,6 x 7,8 mm y

171 gramos. 160,9 x 77,8 x 7,8 mm y 201 gramos. 146,6 x 70,6 x 8,3 mm y 187 gramos. 159,9 x 76,7 x 8,3 mm y 221 gramos. Pantalla 6,1″ Full HD+ (2556 x 1179 píxeles) con panel Super Retina XDR OLED, tasa de refresco de 60 Hz, 460 ppp, brillo máximo de 2000 nits, Dynamic Island, gama de colores DCI-P3, HDR, True-Tone, Haptic Touch y protección Ceramic Shield. 6,7″ Full HD+ (2796 x 1290 píxeles) con panel Super Retina XDR OLED, tasa de refresco de 60 Hz, 460 ppp, brillo máximo de 2000 nits, Dynamic Island, gama de colores DCI-P3, HDR, True-Tone, Haptic Touch y protección Ceramic Shield. 6,1″ Full HD+ (2556 x 1179 píxeles) con panel Super Retina XDR OLED, tasa de refresco de 120 Hz, 460 ppp, brillo máximo de 2000 nits, Dynamic Island, gama de colores DCI-P3, HDR, True-Tone, Haptic Touch, Always-On display y protección Ceramic Shield. 6,7″ Full HD+ (2796 x 1290 píxeles) con panel Super Retina XDR OLED, tasa de refresco de 120 Hz, 460 ppp, brillo máximo de 2000 nits, Dynamic Island, gama de colores DCI-P3, HDR, True-Tone, Haptic Touch, Always-On display y protección Ceramic Shield. Procesador Apple A16 Bionic. Apple A17 Pro. RAM No especificada. Almacenamiento 128 GB / 256 GB / 512 GB. 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB. 256 GB / 512 GB / 1 TB. Cámara Trasera Cámara dual:

Principal de 48 MP con apertura de ƒ/1,6 y OIS. Teleobjetivo de 12 MP con apertura de ƒ/1,6 y zoom óptico de 2x y digital de 10x. Graba en 4K a 60 FPS con HDR y Dolby Vision. Cámara triple:

Principal de 48 MP con apertura de ƒ/1,78 y OIS. Gran angular de 12 MP con apertura de ƒ/2,2 y FOV 120°. Telefoto de 12 MP con apertura de ƒ/2,8 con zoom óptico de 3x y digital de 15x. Sensor LiDAR. Grabación de vídeo en 4K a 60 FPS con HDR y Dolby Vision. Cámara triple:

Principal de 48 MP con apertura de ƒ/1,78 y OIS. Gran angular de 12 MP con apertura de ƒ/2,2 y FOV 120°. Periscópico de 12 MP con apertura de ƒ/2,8 con zoom óptico de 5x y digital de 25x. Sensor LiDAR. Grabación de vídeo en 4K a 60 FPS con HDR y Dolby Vision. Cámara Frontal 12 MP con f/1.9. TrueDepth. Conectividad USB-C 2 a 480 Mbps, Doble SIM 5G sub-6 GHz (Nano SIM + eSIM) Emergencia SOS vía satélite (solo en EE. UU.), WiFi 6, Bluetooth 5.3, chip UWB Gen 2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, Face ID, detección de accidentes y certificación IP68. USB-C 3.2 a 10 Gbps, Doble SIM 5G sub-6 GHz (Nano SIM + eSIM) Emergencia SOS vía satélite (solo en EE. UU.), WiFi 6, Bluetooth 5.3, chip UWB Gen 2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, Face ID, Botón Acción, detección de accidentes y certificación IP68. Batería Hasta 20 horas de reproducción de vídeo. Carga rápida 20 W. Carga inalámbrica. 7,5 W. Carga MagSafe 15 W. Hasta 26 horas de reproducción de vídeo. Carga rápida 20 W. Carga inalámbrica. 7,5 W. Carga MagSafe 15 W. Hasta 23 horas de reproducción de vídeo. Carga rápida 20 W. Carga inalámbrica. 7,5 W. Carga MagSafe 15 W. Hasta 29 horas de reproducción de vídeo. Carga rápida 20 W. Carga inalámbrica. 7,5 W. Carga MagSafe 15 W. Sistema operativo iOS 17. Lee también: Moto G53j y G53y: un par de gama baja con pantallas a 120 Hz y Android 13

El iPhone 15 es solo un iPhone 14 Pro renombrado: procesador A16 Bionic, Dynamic Island, 2000 nits de brillo y cámara de 48 MP

Los nuevos iPhone 15 y iPhone 15 Plus (el mismo móvil, pero con pantalla más grande) no ofrecen nada nuevo. De hecho, sus novedades son las que presentó el iPhone 14 Pro del año pasado. Es así como encontramos una pantalla Super Retina XDR que ofrece brillo máximo de 2000 nits, el procesador A16 Bionic de 2022 y la función estrella de la generación pasada que hasta ahora no había debutado en las versiones básicas: la Isla Dinámica. También trae la cámara principal de 48 MP que estrenó el iPhone 14 Pro y viene con puerto USB-C 2 que ofrece una velocidad de transferencia de 480 Mbps.

El iPhone 15 Pro (y Max) sí que traen grandes novedades: rendimiento gaming con ray-tracing, cuerpo de titanio y el «nuevo» botón de acción

Parece que Apple se reservó todas las novedades para la versión prémium de esta serie. Y es que los nuevos iPhone 15 Pro y 15 Pro Max son innovadores desde su confección. Estos teléfonos dejan atrás el acero inoxidable para montar un cuerpo de aleación de titanio de grado 5 que es el mismo que usan los vehículos espaciales de la NASA en Marte. Esto, junto a una estructura interna de aluminio, hacen que sean de los iPhone Pro más livianos, pesando 19 gramos menos que los del año pasado.

Otra de las grandes novedades es el chip A17 Pro, el primer procesador de 3 nm para móviles que llega para ser el más avanzado y potente del mercado. Este ofrece una mejora del rendimiento de la CPU del 10 % y de la gráfica del 20 % respecto al A16 Bionic, además de tener el doble de potencia de IA. Y el SoC también cuenta con un apartado dedicado al puerto USB-C 3.2 para gestionar transferencias de hasta 10 Gbps, y uno dedicado a los códecs AV1 y ProRes para transmitir vídeo 4K a 60 FPS.

También hay que mencionar que el A17 Pro es el primer chip para dispositivos móviles que ofrece tecnología de trazado de rayo (ray-tracing) por hardware. De hecho, Apple asegura con este procesador se podrán jugar a títulos como el Resident Evil Village y Assassin’s Creed Mirage.

¿Qué otra cosa nueva tiene el iPhone 15 Pro? Pues estrena un botón de acción personalizable (similar al que traen móviles Android como el Moto G71 5G, ThinkPhone o el botón Bixby de los Samsung Galaxy) que puede programarse para realizar todo tipo de acciones: activar el modo silencio, el grabador de notas, la linterna, cámara, etc.

Finalmente, en cámara y autonomía hay poco que decir. Apple promete nuevamente batería para todo el día, ofrece las mismas tecnologías de carga rápida y la cámara del iPhone 15 Pro tiene la misma configuración que la del 14 Pro. La novedad en el iPhone 15 Pro Max que estrena un sensor periscópico con el acercamiento más potente de Apple: 5x de zoom óptico y digital de 25x. Habrá que esperar para saber el rendimiento de estas cámaras en los análisis especializados.

Precios y disponibilidad de los iPhone 15 y iPhone 15 Pro

Los nuevos iPhone 15 y iPhone 15 Plus se podrán reservar desde el 15 de septiembre y saldrán a la venta el 22 de septiembre. Estos dos modelos estarán disponibles en cinco colores (negro, azul, verde, amarillo y rosa) y en tres configuraciones de almacenamiento con un precio de lanzamiento 50 € más baratos que los del año pasado. Aquí abajo te dejamos la lista precios:

iPhone 15 (128 GB): 959 €.

959 €. iPhone 15 (256 GB): 1089 €.

1089 €. iPhone 15 (512 GB): 1339 €.

1339 €. iPhone 15 Plus (128 GB): 1109 €.

1109 €. iPhone 15 Plus (256 GB): 1239 €.

1239 €. iPhone 15 Plus (512 GB): 1489 €.

Por su parte, los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max saldrán a la venta en la fecha ya mencionada y estos se podrán comprar en 4 colores de titanio (negro, blanco, azul y natural). Estos modelos también son entre 50 a 100 € más económicos que los del año pasado… ¿Sus precios? Los siguientes: