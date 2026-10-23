OPPO Find X10 y Find X10 Pro Max: características y precios

La nueva generación de smartphones de OPPO ya está disponible en el mercado internacional. La compañía ha comenzado la venta de los sucesores de la serie OPPO Find X9, los nuevos Find X10 y Find X10 Pro Max en varios países europeos, con planes de expansión a otros mercados como India en los próximos días. Estos dispositivos llegan con propuestas interesantes que vale la pena conocer.

Características de los OPPO Find X10 y X10 Pro Max

Especificaciones OPPO Find X10 OPPO Find X10 Pro Max Dimensiones y peso 156,5 x 74,3 x 8,4 mm. 216 gramos. 161,3 x 76,6 x 8,4 mm. 226 gramos (Luna White) o 228 gramos (Titanium Gray). Pantalla 6,59″ con resolución Full HD+ (2772 x 1272 píxeles), panel AMOLED LTPO, brillo pico de 2000 nits, 462 PPI, tasa de refresco adaptativo hasta 144 Hz y protección Crystal Guard. 6,78″ con resolución Full HD+ (2772 x 1272 píxeles) panel AMOLED LTPO, brillo pico de 2000 nits, 462 PPI, tasa de refresco adaptativo hasta 144 Hz y protección Crystal Guard. Procesador MediaTek Dimensity 9600M con gráfica ARM Mali Drage MC12. MediaTek Dimensity 9600 Pro con gráfica ARM Mali-G2 Ultra. RAM 12 GB LPDDR5X. 12 GB LPDDR5X. Almacenamiento 256 GB / 512 GB en formato UFS 4.1. 512 GB en formato UFS 4.1. Cámara Trasera Principal de 200 MP con apertura de f/1.6.

Ultra gran angular de 50 MP con apertura de f/2.0.

Teleobjetivo de 200 MP con f/2.6.

Multiespectral de 3.2 MP con apertura de f/2.4.

EIS y OIS. Flash Dual LED. Principal de 200 MP con apertura de f/1.6.

Gran angular de 200 MP con apertura de f/1.5.

Teleobjetivo de 200 MP con f/2.6.

Multiespectral de 50 MP con apertura de f/2.4.

EIS y OIS. Flash Dual LED. Cámara Frontal 50 MP con apertura de f/2.0. 50 MP con apertura de f/2.0. Conectividad WiFi 7 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 6.2, NFC, GPS y USB-C. WiFi 7 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 6.2, NFC, GPS, protección IP68 y USB-C. Batería 8000 mAh con carga rápida de 80 W. 7150 mAh con carga rápida de 80W . Sistema operativo Android 17 basado en ColorOS 17 Android 17 basado en ColorOS 17

Autonomía que varía dependiendo de la región

Una de las diferencias más llamativas entre regiones está en la batería. Los modelos europeos incorporan una capacidad de 7150 mAh en la versión vainilla, mientras que las versiones comercializadas en China cuentan con 8000 mAh. Se espera que India reciba las variantes de mayor capacidad, aunque esto aún no se ha confirmado oficialmente.

En cuanto al rendimiento, OPPO apuesta por los procesadores Dimensity 9600M para el modelo estándar y Dimensity 9600 Pro para el Pro Max. Este último utiliza tecnología de 2 nanómetros y promete una eficiencia energética notablemente superior respecto a la generación anterior. El apartado gráfico también mejora con la GPU Mali-G2 Ultra NX, que ofrece mayor velocidad y eficiencia en el procesamiento de gráficos.

Cámaras de alta calidad para amantes de la fotografía

El sistema de cámaras representa otro punto fuerte. El Find X10 Pro Max incorpora una configuración triple de 200 megapíxeles en la parte trasera, ideal para los amantes de la fotografía.

Por su parte, el modelo estándar también mejora sus sensores principales y teleobjetivo, alcanzando los 200 megapíxeles, mientras que la cámara selfie sube a 50 megapíxeles. Ambos dispositivos son compatibles con el kit teleconversor Hasselblad, un accesorio que amplía las posibilidades creativas.

Disponibilidad y precios de los OPPO Find X10 y X10 Pro Max

El OPPO Find X10 viene en colores Gris Niebla y Azul Glaciar, mientras que el Find X10 Pro Max se presenta en Titanium Grey y Luna White. Respecto a los precios, el Find X10 parte desde 1300 euros para la versión de 256 GB y alcanza los 1500 euros en la variante de 512 GB. El Find X10 Pro Max, disponible únicamente con 512 GB de almacenamiento, se comercializa por 1800 euros.

En el Reino Unido, los compradores pueden elegir entre varios regalos, como el teleconversor Hasselblad, el reloj Watch X3 o la tableta Pad 5, además de descuentos adicionales por canje de dispositivos antiguos.

OPPO también ofrece promociones similares en Alemania y Francia, con vales de descuento y bonificaciones atractivas. Sin duda, esta nueva serie busca conquistar a los usuarios que buscan un smartphone potente, con gran autonomía y capacidades fotográficas sobresalientes.

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