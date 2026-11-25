Cuando probamos el HONOR Magic8 Lite a principios de este año, llegamos a la conclusión de que era el gama media perfecto si buscas un móvil que te dure toda la vida. Su gigantesca batería, gran resistencia y muchos años de actualizaciones así lo confirman.

Y con el nuevo HONOR Magic9 Lite+, la marca sube la apuesta. Para este sucesor, HONOR ha incrementado la batería, la potencia de carga y dio un salto generacional en el procesador. A continuación, te contamos todas sus características y precios.

Especificaciones del HONOR Magic9 Lite+

El HONOR Magic9 Lite+ viene con una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz. Hasta aquí no hay cambios, salvo que el brillo máximo pasa a 10000 nits de los 6000 nits de la generación anterior.

En cuanto a rendimiento, lleva bajo el capó el nuevo Snapdragon 6 Gen 5, la actualización del procesador Snapdragon 6 Gen 4 que montó el Magic8 Lite. Este viene acompañado de 8 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento.

En el apartado fotográfico, repite las cámaras de 108 MP con OIS, el ultra gran angular de 5 MP y la selfie de 16 MP. También se mantiene la alta resistencia al polvo y al agua: IP68 para inmersión e IP69K para resistencia a chorros de agua a presión y caliente.

Finalmente, hay que hablar de su última gran mejora. Y es que la batería sube a 9530 mAh y la carga rápida a 80 W frente a los 7500 mAh con carga rápida 66 W de la versión anterior.

Ficha técnica del HONOR Magic9 Lite+

Características HONOR Magic9 Lite+ Dimensiones y peso 162,2 x 80,8 x 7,7 mm. 203 gramos. Pantalla 6,8″ 1.5K (2788 x 1280 píxeles) con panel AMOLED, 427 PPI, tasa de refresco de 120 Hz, brillo HBM de 2000 nits y máximo de 10000 nits, PWM de 3840 Hz, profundidad de colores de 10 bits y protección Corning Gorilla Glass Victus 2. Procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 con gráfica Adreno 812. RAM 8 GB. Almacenamiento 256 GB / 512 GB. Cámara trasera Principal de 108 MP con f/1.8, OIS y PDAF.

Ultra gran angular de 5 MP con f/2.2.

Flash LED. Graba en 4K a 30 FPS. Cámara frontal 16 MP con f/2.5. Conectividad y extras USB-C, WiFi 6E, Dual SIM 5G, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, BDS, GLONASS, Galileo, OTG, lector de huellas en pantalla, altavoces estéreo y resistencia IP68 + IP69K contra el agua y polvo. Batería 9530 mAh con carga rápida 80 W y reversa de 27 W. Sistema operativo MagicOS 11 basado en Android 17.

Disponibilidad y precios del HONOR Magic9 Lite+

De momento, no se ha revelado la fecha de lanzamiento ni el precio del nuevo HONOR Magic9 Lite+. Sin embargo, el móvil ha comenzado a aparecer en mercados minoristas de Italia con un precio de referencia que ronda los 600 €, un coste muy por encima de los 399 € con los que llegó a Europa el HONOR Magic8 Lite, por lo que creemos que no es su precio real.

Te mantendremos informado por si surgen más detalles de este nuevo HONOR Magic9 Lite+.