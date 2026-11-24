Huawei ha presentado de forma oficial el nuevo integrante de la serie Huawei Mate 90, el Mate 90 Air en China. Este smartphone llega como el sucesor directo del Mate 70 Air, un modelo que debutó el año pasado.

Aunque la compañía ha introducido algunos ajustes estéticos y de rendimiento, lo cierto es que el dispositivo mantiene una base muy similar a la de su predecesor, consolidándose como una opción continuista dentro del catálogo de la marca. A continuación, te dejamos todos los detalles.

Características del Huawei Mate 90 Air

Características Huawei Mate 90 Air Dimensiones y peso 165,0 x 81,4 x 6,58 mm. 208 gramos. Pantalla 7″ con resolución FHD+ (2760 × 1320 píxeles), panel OLED con 1070 millones de colores y gama P3, atenuación PWM de alta frecuencia de 2160 Hz, tasa de refresco de 120 Hz, frecuencia de muestreo táctil de 300 Hz y esquinas redondeadas. Procesador Kirin 9020. RAM 12 GB. Almacenamiento 256 GB / 512 GB. Sin expansión mediante tarjeta de memoria. Cámara trasera Triple: Principal de 50 MP (sensor de 1/1,3″) con apertura de f/1.8, OIS.

Teleobjetivo RYYB de 12 MP con apertura de f/2.4, OIS, zoom óptico 3x aproximado, digital 30x.

Macro ultra gran angular de 8 MP con apertura de f/2.2, cámara de color primario de arce rojo con 1,5 millones de canales multiespectrales, enfoque automático, flash LED y grabación de vídeo 4K. Cámara frontal Ultra gran angular de 10,7 MP con apertura de f/2.2. Foto de hasta 3776 × 2832 píxeles y vídeo de hasta 3840 × 2160 píxeles. Conectividad y extras USB tipo C (USB 2.0), WiFi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2×2 MIMO), Bluetooth 6.0 (LDAC y L2HC), Star Flash E2.0, mensajería satelital BeiDou, NFC, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/GALILEO/QZSS/NavIC, doble SIM nano SIM, sensor de huellas dactilares lateral, sensor infrarrojo, brújula, giroscopio y certificaciones IP68 e IP69. Batería 6500 mAh con carga rápida por cable de 66 W (SuperCharge). No compatible con carga inalámbrica. Sistema operativo HarmonyOS 7.0.

En el apartado visual, el Huawei Mate 90 Air conserva la esencia de la generación anterior, pero introduce un rediseño en la parte trasera y un chasis ligeramente más delgado, con una reducción de 0,02 milímetros. Para quienes buscan un toque de distinción, la firma añade un nuevo acabado en color Oro Rosa, que se suma a las ya conocidas tonalidades Plata Luna Brillante y Negro Obsidiana.

La pantalla no presenta cambios respecto a la versión previa. Se trata de un panel LTPO OLED de 7 pulgadas con resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Este componente sigue siendo compatible con el uso de lápiz óptico, lo que facilita tareas de productividad y dibujo.

Un pequeño salto en el procesador

En su interior, el móvil incorpora el chip Kirin 9020 estándar, a diferencia de la versión recortada que montaba el modelo anterior. Gracias a este procesador, Huawei promete mejoras significativas en el rendimiento, con un aumento del 9% en tareas de un solo núcleo y hasta un 36% en multinúcleo, además de una mejora del 18% en la GPU.

Este chipset se acompaña de 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 o 512 GB, eliminando la variante de 16 GB que existía antes.

En el ámbito fotográfico, el smartphone equipa un sistema trasero compuesto por un sensor principal de 50 megapíxeles, un teleobjetivo RYYB de 12 megapíxeles con zoom óptico 3x y una lente ultra gran angular de 8 megapíxeles.

Para los autorretratos, incorpora una cámara frontal de 10 megapíxeles. La autonomía corre a cargo de una batería de 6500 mAh con carga rápida de 66 W. El dispositivo funciona con HarmonyOS 7.0 y ofrece resistencia al agua y polvo con certificación IP69, altavoces estéreo y un lector de huellas lateral.

Disponibilidad y precios del Huawei Mate 90 Air

Respecto a su disponibilidad, el Huawei Mate 90 Air ya se encuentra en la tienda online oficial de la compañía. La versión de 12 GB y 256 GB de almacenamiento tiene un precio de 4999 yuanes (aproximadamente 684 euros), mientras que el modelo de 512 GB se lista por 5999 yuanes (unos 820 euros).