OSTA, la nueva submarca de HUAWEI, acaba de hacer su debut oficial con el lanzamiento de un móvil que rompe con el diseño tradicional de los smartphones actuales: el HUAWEI OSTA O1 Pro de pantalla panorámica, cuerpo extremadamente delgado y especificaciones que apuntan directamente a la gama alta.

El fabricante chino apuesta por un formato más ancho, muy similar al del HUAWEI Pura X View, pensado para disfrutar de vídeos, juegos, lectura y otras tareas con una experiencia visual diferente. Acompáñanos a conocer todos sus detalles.

Especificaciones del HUAWEI OSTA O1 Pro

El elemento más llamativo del HUAWEI OSTA O1 Pro es, sin duda, su pantalla. El dispositivo monta un panel OLED de 6,39 pulgadas con resolución de 2.232 x 1.320 píxeles, una tasa de refresco de 120 Hz y una relación de aspecto de 16:9,5. ¡Es prácticamente una pequeña tablet! También presume de un brillo máximo de 6500 nits, compatibilidad con 1.070 millones de colores y protección Kunlun Glass.

Su diseño apuesta por marcos simétricos muy estrechos y una parte trasera con un módulo fotográfico horizontal. A pesar de su formato panorámico, HUAWEI ha conseguido mantener un grosor reducido por debajo de los 7 mm, algo especialmente llamativo teniendo en cuenta la batería que incorpora.

En su interior encontramos el procesador Kirin 9030S, acompañado de configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno. Para mantener el rendimiento bajo control, el fabricante también incorpora un sistema de refrigeración con cámara de vapor de gran superficie. El móvil llega con HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition, que introduce nuevas herramientas inteligentes, un asistente más integrado y opciones de personalización, como la posibilidad de generar temas a partir de imágenes.

El apartado fotográfico también promete bastante. El HUAWEI OSTA O1 Pro cuenta con una cámara principal de 200 megapíxeles con sensor RYYB y estabilización óptica de imagen, acompañada de un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3,7 aumentos y estabilización. Además, incorpora un sensor multispectral Red Maple de segunda generación para mejorar la reproducción de los colores. La cámara frontal también alcanza los 50 megapíxeles, por lo que debería ofrecer buenos resultados en selfies y retratos. Eso sí, llama la atención la ausencia de una cámara ultra gran angular.

Otro de sus grandes puntos fuertes es la autonomía. El dispositivo incorpora una batería de 7000 mAh, una capacidad considerable para un teléfono de apenas 6,68 milímetros de grosor. Además, admite carga rápida por cable de 66 W, carga inalámbrica de 50 W y carga inversa por cable de 5 W. En conectividad tampoco se queda corto, con Bluetooth 6.0, NFC, eSIM, lector de huellas lateral y certificación IP68 e IP69 frente al agua y el polvo.

Ficha técnica del HUAWEI OSTA O1 Pro

Características HUAWEI OSTA O1 Pro Dimensiones y peso 144,1 x 87 x 6,68 mm. 200 gramos. Pantalla 6,39″ 1.5K (2232 x 1320 píxeles) con relación de aspecto 16:9,5, panel OLED LTPS plano, tasa de refresco de 120 Hz, 1.070 millones de colores, gama cromática P3, 406 ppp, brillo máximo de 6.500 nits, 96,1% de aprovechamiento frontal, marcos simétricos de 1,05 mm y protección Kunlun Glass. Procesador HUAWEI Kirin 9030S con gráfica Maleoon 935F y sistema de refrigeración por cámara de vapor. RAM 12 o 16 GB. Almacenamiento 256 GB, 512 GB o 1 TB (configuraciones de 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB y 16 GB + 1 TB). Cámara trasera Cámara principal de 200 MP con sensor RYYB de 1/1,28″, apertura f/1.8 y estabilización óptica (OIS).

Teleobjetivo periscópico RYYB de 50 MP con zoom óptico 3,7x, apertura f/2.6 y OIS.

Sensor multispectral Red Maple de segunda generación para mejorar la reproducción del color.

Zoom digital de hasta 100x. HDR Video Vivid, fotografías dinámicas con IA, modo retrato, time-lapse y captura de sonrisas. Cámara frontal 50 MP con efectos bokeh y funciones de inteligencia artificial. Conectividad y extras USB-C, WiFi 7 de doble banda, Dual SIM, eSIM, GPS, Bluetooth 6.0, NFC, infrarrojos, VoLTE, lector de huellas lateral, reconocimiento facial, altavoces estéreo, certificación IP68/IP69 de resistencia al agua y al polvo. Sin jack de audio de 3,5 mm. Batería 7000 mAh con carga rápida por cable de 66 W, carga inalámbrica de 50 W y carga inversa por cable de 5 W. Sistema operativo HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition. Incluye funciones de inteligencia artificial, asistente Celia, compañero AI Little Star, barra de IA, recomendaciones inteligentes, generación de temas a partir de imágenes y herramientas de edición de fotografía y vídeo. Recomendado: Los nuevos Xiaomi Buds 6 aterrizan en España: auriculares de gama alta a precio competitivo

Precio y disponibilidad del HUAWEI OSTA O1 Pro

El HUAWEI OSTA O1 Pro ya ha sido presentado oficialmente en China, donde ha comenzado su comercialización a través de las tiendas oficiales de HUAWEI y otras plataformas de venta. El dispositivo está disponible en tres colores: Starry Sky Black (negro), Nebula White (blanco) y Starburst Purple (morado). Este último está reservado para las versiones con 16 GB de RAM, mientras que los acabados negro y blanco se comercializan en las configuraciones de 12 GB. Esto es lo que cuesta en el gigante asiático:

12 GB + 256 GB: 5499 yuanes (unos 751 euros ).

5499 yuanes (unos ). 12 GB + 512 GB: 6499 yuanes (unos 888 euros ).

6499 yuanes (unos ). 16 GB + 512 GB: 7299 yuanes (unos 997 euros ).

7299 yuanes (unos ). 16 GB + 1 TB: 8799 yuanes (unos 1203 euros ).

Por el momento, HUAWEI no ha anunciado la llegada del OSTA O1 Pro a España ni a otros mercados europeos. Por tanto, no existe un precio oficial en euros ni una fecha de lanzamiento para nuestro país. Si finalmente llega a España, te avisaremos.