Aunque en China son un gigante, desde que Estados Unidos vetó a HUAWEI y empresas como Google o Qualcomm se unieron a esta decisión, la marca ha estado de capa caída en el mercado internacional. La cantidad de lanzamientos se redujo significativamente, ni qué decir de las ventas, pero tenían un plan para recuperarse y parece que están próximos a ejecutarlo.

Así es, no les bastó con diseñar sus propios chips (Kirin), tampoco su propio sistema operativo (HarmonyOS). Ahora HUAWEI quiere regresar a la tribuna global con Osta, una nueva marca de la que se han filtrado un par de móviles.

Los Osta O1 y Osta O1 Pro serán la punta de lanza de esta nueva marca global de Huawei

Dos importantes filtradores del mercado móvil, como lo son Digital Chat Station y Fixed Focus Digital, revelaron en sus cuentas de Weibo que HUAWEI estaría próxima a presentar dos móviles bajo una nueva marca llamada ‘Osta‘.

La información coincide con una filtración previa en la que se aseguró que HUAWEI estaría preparando una submarca de nombre ‘Xingmang’. Traducido literalmente, ‘Xingmang’ significa ‘Starlight’ (Luz de Estrella), pero en la misma filtración se comentaba que el nombre en inglés podría no ser literal. Ahora sabemos que era cierto y se trata de Osta.

Osta se dirigirá al mercado global como una estrategia para que HUAWEI recupere parte de su participación en él, aunque desconocemos si serán dispositivos con Android o HarmonyOS.

Lo que sí sabemos gracias a las filtraciones es que Osta debutará con los Osta O1 y Osta O1 Pro, dos móviles que apuntarán hacia la gama alta.

El Osta O1 tendrá el formato tradicional de barra de chocolate, pero con pantalla curva en sus cuatro lados, un gran módulo circular de cámaras y una trasera de estilo Art Deco. Su base de diseño podría estar en el HUAWEI Mate 90 Pro.

Por su parte, el Osta O1 Pro será un smartphone de pantalla ancha similar al HUAWEI Pura X View, con panel LTPS de 6,39”, resolución de 1,5 K y relación de aspecto 16:9,5. Adicionalmente, se habla de que el Osta O1 Pro vendrá en configuraciones de 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB y 16 GB + 1 TB.

Todas son configuraciones de móviles de gama alta, especialmente en medio de la crisis de los chips de memoria que atraviesa el mercado. No obstante, esto también significa otra cosa: los Osta no deberían ser económicos.

¿Será esta una buena estrategia? ¿Qué otras cosas ofrecerán los nuevos móviles de Osta (HUAWEI)? ¿Sus cámaras serán tan increíbles como las de sus hermanos los HUAWEI Pura? Solo queda esperar a que sean presentados oficialmente para empezar a conocer las respuestas.