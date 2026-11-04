ZTE planea vender su negocio de smartphones sin REDMAGIC

Lejos quedaron aquellos años, concretamente aquel 2009, en el que ZTE se alzaba con orgullo como el fabricante número uno de teléfonos en China. Y es que en la última década y media la marca se ha venido quedando rezagada en un mercado hipercompetitivo.
No solo fue desplazada por el meteórico ascenso de HUAWEI, sino que hoy en día marcas como Xiaomi, OPPO, Vivo, HONOR y hasta la emergente Transsion (con Tecno, Infinix e itel) la superan con creces, relegándola a un discreto rol de marca de nicho con sus móviles Nubia y sosteniendo su presencia casi exclusivamente gracias a su filial de gaming, REDMAGIC.
A pesar de este panorama gris, todo parece indicar que ZTE intentará volver a competir y prepara un movimiento totalmente inesperado para hacerlo.
ZTE planea reestructurar su negocio de smartphones, sin REDMAGIC
Tal como da a conocer el portal especializado Gizmochina, ZTE se encuentra preparando una reestructuración masiva de su división de teléfonos inteligentes mediante la creación de una empresa conjunta.
La operación plantea empaquetar sus operaciones globales y domésticas de smartphones dentro de una nueva entidad conjunta cuya valoración se estima en 40 mil millones de yuanes (unos 5600 millones de dólares).
El plan contempla la asociación con una empresa gigante de Internet en China y un capital estatal de Shanghái como socios clave. Para ejecutar esta maniobra, ZTE ya habría establecido con anterioridad una filial 100 % independiente llamada Shanghai Shenqi Jiyuan Intelligent Terminal Co., hacia la cual se ha estado transfiriendo al personal operativo de su negocio de móviles.
Un detalle crítico expuesto en el reporte es que la emblemática marca de móviles gaming REDMAGIC quedará totalmente al margen de este acuerdo, manteniendo su gestión directa bajo la matriz de ZTE debido a su rentabilidad y sólido posicionamiento.
Hasta el momento, ni ZTE ni los supuestos socios involucrados han confirmado oficialmente la negociación, por lo que aún no existe una fecha oficial fijada para el anuncio o la firma definitiva del acuerdo.
Con esta inyección de capital externo y autonomía operativa, el fabricante busca aligerar riesgos, ganar la agilidad competitiva que exige el mercado actual y darle un nuevo impulso estratégico a su marca principal y a Nubia para competir con mucha más fuerza frente a los líderes del sector.
Y tú… ¿Crees que en un futuro ZTE logrará competir de tú a tú con los gigantes chinos de la telefonía móvil?