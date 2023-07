Desde hace un par de años, los nombres Infinix y Tecno han comenzado a resonar con fuerza en la industria de los smartphones.

Si bien estas marcas oriundas de Shenzen (China) solo lanzan sus móviles en África, Oriente Medio y América Latina, gracias a su agresiva apuesta por la relación calidad – precio han conseguido vender los suficientes dispositivos para colarse en el top 5 de los fabricantes que más móviles han vendido en el segundo trimestre del año, según Canalys.

Tal como puedes ver en la tabla de abajo, Transsion (la compañía que fabrica los móviles Tecno, Infinix e itel) ha sido el quinto fabricante de smartphones más grande en el mundo, de acuerdo a los envíos en el segundo trimestre de 2023. Solo ha sido superado por Samsung, Apple, OPPO y Xiaomi, que son actualmente las marcas más populares del mercado.

El quinto fabricante de móviles más popular del mundo no vende en Europa ni en Estados Unidos

Transsion envió 22,7 millones de móviles durante el segundo cuarto de 2023, un 22% más que el año anterior, logrando así una cuota de mercado del 9%, frente al 6% del año pasado. Su éxito reciente se atribuye a la recuperación de los mercados africanos y a la expansión a otros mercados emergentes (como el latino). Lo más curioso de esta compañía es que no tiene presencia en Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur, etc. ¡No vende en los mercados más grandes del mundo!

Cabe aclarar que estas estadísticas no hablan de beneficios, sino de envíos. Es decir, de la cantidad de móviles que vende la compañía y no del dinero que ingresan con ellos. Si tomáramos en cuenta los beneficios, Transsion no estaría en el top 5 porque sus smartphones son muy baratos y la compañía tiene un margen de ganancia muy pequeño. Es similar a lo que sucedía con Xiaomi.

Las marcas que ocupan los primeros lugares del top 5 en envíos son las siguientes:

Samsung siguió siendo el principal vendedor, con 53 millones de unidades vendidas y una cuota de mercado del 21%.

Apple se mantuvo en segundo lugar con 43 millones de unidades enviadas y una cuota de mercado del 17%.

Xiaomi (incluido POCO y Redmi) se situó en tercer lugar con 33,2 millones de unidades enviadas y una cuota de mercado del 13%.

OPPO (incluido OnePlus) está en el cuarto lugar con 25,2 millones de unidades y una cuota de mercado del 10%.

Por otro lado, hay que destacar que el mercado mundial de smartphones cayó un 10% en el segundo trimestre de 2023, aunque hay signos de ralentización del declive. Sin embargo, todavía hay algunos retos que deben abordarse, como la actual escasez de chips y la incertidumbre económica causada por la guerra en Ucrania.