Need for Speed Underground 2 Online cómo jugar en navegador

Volver a recorrer las calles de Bayview con un coche completamente tuneado ya no exige instalar el clásico de 2004 en un ordenador, pues un proyecto de aficionados ha llevado al querido Need for Speed Underground 2 Online al navegador y, además, permite encontrarse con otros jugadores mientras conduces por la ciudad.

Se llama Underground 2 Revived y funciona desde Chrome y Firefox. Es completamente gratuito, conserva la experiencia del juego original y añade carreras online. Si extrañas esa sensación que te dio el juego oficial en tu momento, esta versión te permitirá volver a vivirla.

Need for Speed Underground 2 Online: todo lo que tienes que saber de esta versión

No se trata de una recreación hecha desde cero, pues sus responsables adaptaron el código de la versión para PC para ejecutarlo en la web, con gráficos procesados a través de los motores gráficos de los navegadores.

Eso permite disfrutar de las carreras, los coches personalizados y el mundo abierto de Bayview, con soporte para pantalla panorámica, mandos y hasta 120 FPS en equipos capaces de alcanzarlos.

Lo más llamativo de todo es el modo de exploración libre compartida, ¿qué significa esto? Que puedes cruzarte con otros conductores y disputar carreras en línea. Si te llaman la atención estos “rescates de clásicos”, te recordamos que también puedes jugar a otros títulos de PC y consolas desde el navegador y sin gastar ni un solo centavo.

¿Cómo jugar a Need for Speed Underground 2 online gratis?

La página pública permite empezar sin instalar programas ni cargar manualmente los archivos del juego. Solo necesitas un navegador actualizado y una conexión estable; la primera vez que entres puede tomar algunos minutos, ya que se deben descargar datos en el almacenamiento del navegador.

Para que no te frustres al momento de iniciar el juego por primera vez, te recomendamos seguir estos pasos:

Entra en la web de Underground 2 Revived desde Chrome o Firefox.

desde Chrome o Firefox. Espera a que aparezca “Play” y pulsa el botón.

Crea un perfil o carga una partida y entra en el mundo abierto.

y entra en el mundo abierto. Para encontrarte con otros conductores, activa “Online”.

Puedes conducir con el teclado o un mando compatible. Las partidas se guardan en el navegador; también hay opciones para hacer copias de seguridad.

Eso sí, el proyecto es independiente y puede presentar errores. Aunque su web funciona sin instalar nada, para compilar y alojar tu propia versión necesitas contar con una copia del juego original.

Enlace | Underground 2 Revived

Sin mucho más que añadir al respecto, vale la pena añadir que no es el único clásico que está dando el salto a la web, pues también está TabStationToo, una versión online que permite emular juegos de PS2 desde el navegador.