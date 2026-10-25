¿Te imaginas combatir con tus Pokémon favoritos sin esperar turnos para elegir cada ataque? Esa es la propuesta de Pokémon Arena 2D, un fangame con combates en tiempo real y gráficos pixelados.

Si bien todavía no se puede jugar a la versión original, sus responsables ya han anunciado cuándo llegará la primera prueba pública. Por otro lado, si la impaciencia te gana, existe una alternativa independiente que puedes probar ahora mismo desde el navegador.

¿Qué es Pokémon Arena 2D y cómo se juega?

Detrás de este proyecto gratuito está Big Kid Nation, que lleva cerca de dos años trabajando en combates diferentes a los tradicionales: arenas en dos dimensiones donde los personajes se mueven y atacan en tiempo real.

Los adelantos que se han dado a conocer muestran enfrentamientos dinámicos, con Pokémon como Pikachu o Charizard y escenarios que cambian durante los ataques. Eso sí, es importante aclarar que no se trata de un lanzamiento oficial de Nintendo ni de The Pokémon Company, pues nada más ni nada menos que un proyecto realizado íntegramente por fans de la franquicia.

Si prefieres revisitar los juegos de siempre y este proyecto no despierta tu atención, aprovechamos este espacio para recordarte que puedes jugar a Pokémon Rojo, Azul y Amarillo en tu móvil Android ya mismo y sin pagar ni un solo duro.

¿Cómo apuntarte a la beta de Pokémon Arena 2D?

Sus creadores sitúan la beta pública para principios de diciembre de este mismo año. Será completamente gratuita y estará abierta a todos, aunque todavía no han especificado el día. Para que seas uno de los primeros en probarlo, te recomendamos seguir estos pasos:

Entra en la web oficial de Big Kid Nation (enlace al final del tutorial).

(enlace al final del tutorial). Pulsa en el botón que dice “Join the list”.

Introduce tu correo electrónico .

. Presiona en “Tell me first”.

Confirma tu dirección desde el mensaje que recibas.

Enlace | Pokémon Arena 2D

Vale añadir que apuntarte no permite acceder ya al juego: sirve para recibir el aviso cuando se abra la beta. Además, puedes votar tus tres Pokémon favoritos; los ganadores de cada ronda entrarán en la prueba.

¿Cómo jugar ahora a una alternativa parecida?

Si no quieres esperar hasta diciembre, puedes probar esta versión de Pokémon Arena 2D. No es el juego de Big Kid Nation, sino una propuesta independiente desarrollada por otras personas.

Entra en la susodicha página y pulsa “Press to begin” para abrir el juego en el navegador. El mismo incluye combates con equipos de tres Pokémon, 24 criaturas y seis arenas. Funciona en PC y móvil, sin descargar nada ni registrarte.

Jugar | Pokémon Arena 2D de PokeSurvivor

Mientras llegue la beta, otra opción para tu teléfono es PokeDaisy, un emulador de Pokémon con funciones adicionales.

Por último, es importante que le prestes atención a las imitaciones, ¿qué significa esto? Que las personas detrás del proyecto no están distribuyendo descargas ni cobrando por el acceso anticipado a su Pokémon Arena 2D.