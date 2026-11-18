Han pasado 13 años desde GTA V y la espera por fin terminó. GTA VI ya está aquí y en sus primeras horas ya confirmó que estamos ante el lanzamiento más importante de la historia de los videojuegos.

Pero… ¿Qué pasa con quienes quieren disfrutarlo en su móvil? ¿Hay un APK oficial? ¿Se podrá jugar sin una consola? La respuesta no es exactamente la que muchos esperan, aunque sí existen alternativas reales para jugarlo en el teléfono. A continuación, te contamos qué opciones tienes, cuáles son legales y qué debes evitar.

GTA VI no llegará a Android, pero puedes jugarlo en el móvil mediante streaming

Empecemos por lo importante: GTA VI no tendrá una versión para Android en su lanzamiento. Desde este 19 de noviembre, el juego estará disponible exclusivamente para PlayStation 5, Xbox Series X/S y próximamente en PC (los rumores apuntan al primer trimestre de 2027, pero Rockstar no lo ha confirmado).

No se ha anunciado ninguna versión para Android o iOS, algo que no debería sorprender demasiado, teniendo en cuenta que ni siquiera existe una adaptación oficial de GTA V para móviles.

Pero esto no significa que no puedas jugar a GTA VI desde tu móvil. La alternativa más sencilla es usar el juego remoto de tu consola: con una PS5 puedes hacerlo con la app PS Remote Play, mientras que en Xbox puedes recurrir a la función Remote Play de la aplicación de Xbox.

En ambos casos, el funcionamiento es bastante sencillo: necesitas tener la consola, comprar e instalar GTA VI en ella y conectar tu móvil a la consola mediante la aplicación correspondiente para transmitir la partida y jugar desde la pantalla de Android. Un mando Bluetooth también te permitirá disfrutar de una experiencia mucho más cómoda.

¿Y si no tienes una PS5 o Xbox? Aquí entra en juego otra posibilidad interesante. Teniendo en cuenta los avances de la emulación de juegos de PC en Android, cuando GTA VI llegue a ordenadores, podría ser posible ejecutarlo directamente en móviles mediante herramientas como GameHub, GameNative o Winlator.

Eso sí, todavía no hay garantías de compatibilidad ni de rendimiento: dependerá de las capacidades de los móviles y de cómo funcionen estas herramientas con el juego. Por tanto, si tienes un smartphone potente y un poco de paciencia, podrías esperar a la versión de PC y probar suerte con estas alternativas. Eso sí, necesitarás adquirir también tu copia legítima de la versión para PC.

APK de GTA VI para Android… ¡No lo descargues!

Con la enorme popularidad de GTA VI, Internet se está llenando de páginas que ofrecen supuestos APK del juego para Android. Pero mucho cuidado: no existe ningún APK oficial de GTA VI ni tampoco un port para móviles.

Estos archivos que prometen llevar Vice City a tu móvil son engaños que pueden esconder malware, virus y aplicaciones diseñadas para robar tus datos o comprometer la seguridad de tu dispositivo.

Así que no te dejes llevar por las promesas de jugar a GTA VI gratis en Android. Por ahora, la única forma de disfrutarlo desde tu móvil es mediante el juego remoto de una consola compatible. ¡No pongas en riesgo tu teléfono por descargar un APK que no existe!

Y tú… ¿Probarás con alguna de estas formas para jugar al GTA VI en Android?