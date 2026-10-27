God of War III Remastered llega a Android con "gow3_android"

La comunidad de desarrolladores independientes vuelve a dar una sorpresa mayúscula: así como en su momento God of War 4 llegó a los móviles Android, ahora tenemos a God of War III Remastered que ya funciona en dispositivos Android gracias a un proyecto llamado gow3_android.

No se trata de una aplicación oficial de Sony ni mucho menos, sino de una adaptación creada por entusiastas que busca llevar la aventura de Kratos a los smartphones modernos. Lo más llamativo es que no recurre a un emulador convencional de PlayStation 4 como ShadPS4, sino a una combinación de tecnologías bastante ingeniosa.

God of War III Remastered salta a Android gracias a una solución ingeniosa

El mérito principal radica en cómo resuelve el salto entre arquitecturas. El juego original está pensado para procesadores x86-64, mientras que la mayoría de los móviles actuales utilizan ARM64. Para salvar esa distancia, el equipo emplea FEXCore, un traductor dinámico de instrucciones, junto con una implementación de las funciones del sistema de PlayStation 4 y un renderizador basado en Vulkan. El resultado es una solución específica para este título, no una conversión nativa al uso ni un emulador genérico capaz de ejecutar todo el catálogo de la consola.

'God of War III Remastered' natively run on any Android with 60 FPS. – Not emulation, Real Vulkan performance + your own game assets.

– Yes bro, Community recompilation Native Android port it Brutal, cinematic, and surprisingly playable. – https://t.co/G4CgYDKpwp https://t.co/TJCioXsFlo pic.twitter.com/QbyE3vinLE — Md Ismail Šojal 🕷️ (@0x0SojalSec) October 24, 2026

La actualización publicada el 23 de octubre trajo consigo mejoras interesantes. Entre ellas destaca la corrección de un fallo que había hecho retroceder a 30 FPS a ciertos dispositivos, de modo que los equipos afectados pueden volver a alcanzar los 60 FPS. También se incorporaron optimizaciones de caché, una mejor gestión de shaders y ajustes para reducir bloqueos en sesiones prolongadas. Aun así, conviene ser realista: no existe una garantía universal de rendimiento y la compatibilidad depende del procesador, la GPU y los controladores gráficos de cada smartphone.

Cómo jugar a God of War III Remastered en Android

Es fundamental aclarar que este proyecto no es un port oficial ni constituye piratería. Para jugar, cada usuario necesita extraer los archivos del juego desde su propia copia de God of War III Remastered de PS4; el proyecto no incluye los archivos comerciales.

Tampoco requiere root y está probado principalmente con la edición CUSA01740 y la actualización 1.02.Para instalarlo, solo debes visitar el repositorio oficial en GitHub, donde se detallan los requisitos y el estado del desarrollo.

DESCARGAR | gow3_android