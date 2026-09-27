Si echas de menos la era en la que los first-person shooters se basaban en velocidad frenética, arsenales disparatados y laberintos llenos de secretos sin tutoriales eternos, estás de suerte. La fórmula dorada de los 90 vive una segunda juventud y encaja de maravilla en las pantallas táctiles.

Desde ports impecables de leyendas clásicas hasta joyas independientes que rinden tributo a la vieja escuela, llevar el caos retro en el bolsillo nunca fue tan fácil. Aquí tienes los 7 boomer shooters indispensables para desatar toda la acción en tu Android.

DOOM, el clásico que no podía faltar en esta lista

Empezamos con un título icónico: DOOM. Esta adaptación móvil celebra el vigésimo quinto aniversario de este clásico shooter en primera persona. Te permite revivir en tu teléfono la jugabilidad frenética cargada de disparos contra demonios en el infierno, e incluye tanto el juego original como la expansión Thy Flesh Consumed. Además, te ofrece compatibilidad con mandos y optimizaciones para dispositivos Android modernos.

DOOM II, la secuela que perfeccionó la fórmula del infierno

Continuamos con DOOM II, la secuela directa del primer título de esta lista. Esta adaptación oficial incluye la continuación del clásico shooter en primera persona, la emblemática Superescopeta y enemigos letales como el Icon of Sin. Además del juego base para salvar la Tierra del infierno, integra 20 niveles adicionales creados por la comunidad y soporte para mandos.

Monument – Shooter 2022, un juego frenético y dinámico

El tercer título de la lista es Monument – Shooter 2022. Se trata de un FPS retro sin conexión, de estilo boomer shooter, muy similar al clásico DOOM. En este juego enfrentarás hordas frenéticas de demonios, zombis y alienígenas con un arsenal que incluye escopetas, ametralladoras y pistolas de plasma.

Hyperdemon, una buena opción a considerar

Continuamos con Hyperdemon. Este título es un boomer shooter frenético para Android. Este juego combina combate en primera persona a velocidad vertiginosa, estética psicodélica y el movimiento ágil contra oleadas de entidades demoníacas en arenas cerradas, enfocado en maximizar puntuaciones mediante reflejos rápidos y mecánicas de disparo extremas.

MEGAPAIN: Shooter Offline FPS, un mundo post apocalíptico que te enganchará

MEGAPAIN: Retro FPS Shooter 3D es un boomer shooter inspirado en los clásicos de los noventa. Combina acción frenética y supervivencia de terror contra mutantes y jefes únicos en una tierra postapocalíptica. Incluye campaña individual sin conexión, multijugador PvP/cooperativo para hasta 8 jugadores, banda sonora metal y un amplio arsenal de armas sin mecánicas pay-to-win.

Undoomed, acción retro e infinita en tu bolsillo

En penúltimo lugar tenemos a Undoomed – Classic 3D FPS Game. Este título, inspirado en DOOM, destaca por sus mapas generados por procedimientos e infinitos niveles de dificultad progresiva. Además de la acción clásica en primera persona para combatir monstruos con un variado arsenal, incluye modos de juego como exploración de mazmorras y supervivencia por oleadas.

Warhammer 40,000: Boltgun Boom, el más moderno y completo de la lista

Finalizamos con Warhammer 40,000: Boltgun. En este título clásico encarnarás al Space Marine Malum Caedo para purgar hordas del Caos y demonios a lo largo de una campaña frenética y sin pausas. El juego combina tiroteos brutales, un movimiento veloz, niveles llenos de secretos y armamento icónico como el bólter y la espada sierra.

Antes de finalizar, te invitamos a echarle un vistazo a esta lista de juegos gratuitos para Android. Además, también creemos que podría interesarte esta otra lista de juegos de pago para Android. Ahora cuéntanos… ¿cuál de estos juegos FPS retro para Android ha sido tu favorito?