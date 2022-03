Considerado como uno de los mejores juegos de PlayStation 4, el mítico God of War, conocido por muchos como GOW 4, también tiene una versión alternativa y creada por un fanático para Android.

Si nunca has tenido la oportunidad de jugarlo, ya sea porque no compraste una PS4 o PS5, aquí te vamos a dar la oportunidad de probarlo en tu móvil o tablet Android, ¿te lo piensas perder?

¿Cómo descargar God of War 4 de PS4 para Android?

Al igual que el Spider-Man Fan Made de PS4 para Android que salió hace ya un tiempo, esta versión alternativa a GOW 4 puede descargarse de forma gratuita en formato APK.

Para ello, solo tienes que pinchar sobre el enlace que te dejamos al final de este párrafo. El mismo te permitirá acceder a la última versión de God of War para Android.

Enlace | APK de God of War 4 para Android

Recuerda que este juego está en formato APK, ¿qué quiere decir esto? Que deberás instalarlo de forma manual en tu teléfono o tablet Android. Si nunca has instalado una app o juego en dicho formato, deberás seguir los pasos en donde explicamos cómo instalar archivos APK en Android.

God of War 4 de PS4 para Android es real, ¡y luce así bien!

Como bien te explicamos arriba, esta es una versión realizada por un fanático de la saga God of War, o sea, no es un juego que ha sido desarrollado por la compañía Santa Monica Studio para Android.

En resumen, el juego tiene muy buenos gráficos y además dispone de todas las animaciones y poderes que se pueden encontrar en GOW 4.

Eso sí, al estar desarrollado con Unreal Engine, es necesario tener un teléfono o tablet que cumpla con los siguientes requisitos mínimos:

Sistema operativo : Android 8.0 o superior.

: Android 8.0 o superior. Memoria RAM : 3 GB como mínimo.

: 3 GB como mínimo. Procesador : de 8 núcleos y 2.0 GHz de velocidad.

: de 8 núcleos y 2.0 GHz de velocidad. Almacenamiento interno: 300 MB de espacio libre.

Sin nada más que añadir al respecto, aprovechamos la ocasión para aconsejarte que le eches un vistazo a la versión de The Last o Us para Android, ¡es muy entretenida!