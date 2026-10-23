Mejores mazos para el Desafío Apagón del CAOS Clash Royale

Halloween está cada vez más cerca y la comunidad de Clash Royale lo sabe muy bien, pues cada semana se están presentando más eventos y desafíos relacionados con esta festividad. Ahora le toca el turno a un modo de juego muy divertido que no solo pone a prueba la habilidad de los jugadores, sino también su aguante a la oscuridad.

El evento en cuestión pone a oscuras toda la arena, por lo que deberás defender y atacar completamente a ciegas. Estamos hablando del Apagón del CAOS, desafío que sin lugar a dudas erizará tu piel al instante.

Para que no sufras al momento de jugar, aquí te vamos a mostrar los mejores mazos para ganar el Apagón del CAOS. Estos mazos te permitirán ganar partidas en un abrir y cerrar de ojos.

Los 5 mejores mazos para el Apagón del CAOS de Clash Royale

Como podrás ver a continuación, el protagonista indiscutido de los mazos es el poderoso Globo bombástico, carta que logra destrozar las torres gracias a los modificadores que se van presentando a lo largo de la partida. Asimismo, el Barril de esqueletos también se torna muy poderoso cuando la arena se oscurece en su totalidad.

Mazo 1 – Mega bombástico

Globo bombástico.

Ronin.

Veneno.

Megaesbirro.

Bandida.

Arqueras.

Flechas.

Espíritu eléctrico.

Carta de Torre: Arquera.

Consumo promedio de elixir: 3.4 unidades.

Mazo 2 – Curadora oscura

Globo bombástico.

Curandera guerrera.

Rayo.

Choza de bárbaros.

Pescador.

Arqueras.

Flechas.

Espíritu eléctrico.

Carta de Torre: Arquera.

Consumo promedio de elixir: 3.9 unidades.

Mazo 3 – Veneno volador

Globo bombástico.

Barril de esqueletos.

Curandera guerra.

Choza de bárbaros.

Veneno.

Arqueras.

Flechas.

Espíritu eléctrico.

Carta de Torre: Arquera.

Consumo promedio de elixir: 3.6 unidades.

Mazo 4 – Duende maldito

Globo bombástico.

Choza de bárbaros.

Terremoto.

Lanzafuegos.

Duende lanzadardos.

Arqueras.

Jaula del forzudo.

Flechas.

Carta de Torre: Arquera.

Consumo promedio de elixir: 3.8 unidades.

Mazo 5 – Protección japonesa

Globo bombástico.

Ronin.

Choza de bárbaros.

Terremoto.

Megaesbirro.

Princesa.

Arqueras.

Flechas.

Carta de Torre: Arquera.

Consumo promedio de elixir: 3.9 unidades.

Recuerda probar todos los mazos para descubrir cuál es el que mejor se adapta a tus estrategias de ataque y defensa; de esta forma obtendrás ventaja al momento de jugar partidas.