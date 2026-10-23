Top 5 mazos para el Desafío Apagón del CAOS de Clash Royale

Por
Mauro Minichiello
-
Mejores mazos para el Desafío Apagón del CAOS Clash Royale

Halloween está cada vez más cerca y la comunidad de Clash Royale lo sabe muy bien, pues cada semana se están presentando más eventos y desafíos relacionados con esta festividad. Ahora le toca el turno a un modo de juego muy divertido que no solo pone a prueba la habilidad de los jugadores, sino también su aguante a la oscuridad.

El evento en cuestión pone a oscuras toda la arena, por lo que deberás defender y atacar completamente a ciegas. Estamos hablando del Apagón del CAOS, desafío que sin lugar a dudas erizará tu piel al instante.

Para que no sufras al momento de jugar, aquí te vamos a mostrar los mejores mazos para ganar el Apagón del CAOS. Estos mazos te permitirán ganar partidas en un abrir y cerrar de ojos.

Índice Mostrar

Los 5 mejores mazos para el Apagón del CAOS de Clash Royale

Apagon del CAOS Clash Royale

Como podrás ver a continuación, el protagonista indiscutido de los mazos es el poderoso Globo bombástico, carta que logra destrozar las torres gracias a los modificadores que se van presentando a lo largo de la partida. Asimismo, el Barril de esqueletos también se torna muy poderoso cuando la arena se oscurece en su totalidad.

Recomendado:  JustWatch TV: el nuevo "Netflix" con mucho contenido gratis para ver en streaming

Mazo 1 – Mega bombástico

Mazo 1 Mega bombástico

  • Globo bombástico.
  • Ronin.
  • Veneno.
  • Megaesbirro.
  • Bandida.
  • Arqueras.
  • Flechas.
  • Espíritu eléctrico.

Carta de Torre: Arquera.

Consumo promedio de elixir: 3.4 unidades.

Mazo 2 – Curadora oscura

Mazo 2 Curadora oscura

  • Globo bombástico.
  • Curandera guerrera.
  • Rayo.
  • Choza de bárbaros.
  • Pescador.
  • Arqueras.
  • Flechas.
  • Espíritu eléctrico.

Carta de Torre: Arquera.

Consumo promedio de elixir: 3.9 unidades.

Mazo 3 – Veneno volador

Mazo 3 Veneno volador

  • Globo bombástico.
  • Barril de esqueletos.
  • Curandera guerra.
  • Choza de bárbaros.
  • Veneno.
  • Arqueras.
  • Flechas.
  • Espíritu eléctrico.

Carta de Torre: Arquera.

Consumo promedio de elixir: 3.6 unidades.

Mazo 4 – Duende maldito

Mazo 4 Duende maldito

  • Globo bombástico.
  • Choza de bárbaros.
  • Terremoto.
  • Lanzafuegos.
  • Duende lanzadardos.
  • Arqueras.
  • Jaula del forzudo.
  • Flechas.

Carta de Torre: Arquera.

Consumo promedio de elixir: 3.8 unidades.

Mazo 5 – Protección japonesa

Mazo 5 Protección japonesa

  • Globo bombástico.
  • Ronin.
  • Choza de bárbaros.
  • Terremoto.
  • Megaesbirro.
  • Princesa.
  • Arqueras.
  • Flechas.

Carta de Torre: Arquera.

Consumo promedio de elixir: 3.9 unidades.

Recuerda probar todos los mazos para descubrir cuál es el que mejor se adapta a tus estrategias de ataque y defensa; de esta forma obtendrás ventaja al momento de jugar partidas.

NO TE PIERDAS:Más del autor