Mejores mazos para el Desafío Apagón del CAOS Clash Royale

Halloween está cada vez más cerca y la comunidad de Clash Royale lo sabe muy bien, pues cada semana se están presentando más eventos y desafíos relacionados con esta festividad. Ahora le toca el turno a un modo de juego muy divertido que no solo pone a prueba la habilidad de los jugadores, sino también su aguante a la oscuridad.
El evento en cuestión pone a oscuras toda la arena, por lo que deberás defender y atacar completamente a ciegas. Estamos hablando del Apagón del CAOS, desafío que sin lugar a dudas erizará tu piel al instante.
Para que no sufras al momento de jugar, aquí te vamos a mostrar los mejores mazos para ganar el Apagón del CAOS. Estos mazos te permitirán ganar partidas en un abrir y cerrar de ojos.
Los 5 mejores mazos para el Apagón del CAOS de Clash Royale
Como podrás ver a continuación, el protagonista indiscutido de los mazos es el poderoso Globo bombástico, carta que logra destrozar las torres gracias a los modificadores que se van presentando a lo largo de la partida. Asimismo, el Barril de esqueletos también se torna muy poderoso cuando la arena se oscurece en su totalidad.
Mazo 1 – Mega bombástico
- Globo bombástico.
- Ronin.
- Veneno.
- Megaesbirro.
- Bandida.
- Arqueras.
- Flechas.
- Espíritu eléctrico.
Carta de Torre: Arquera.
Consumo promedio de elixir: 3.4 unidades.
Mazo 2 – Curadora oscura
- Globo bombástico.
- Curandera guerrera.
- Rayo.
- Choza de bárbaros.
- Pescador.
- Arqueras.
- Flechas.
- Espíritu eléctrico.
Carta de Torre: Arquera.
Consumo promedio de elixir: 3.9 unidades.
Mazo 3 – Veneno volador
- Globo bombástico.
- Barril de esqueletos.
- Curandera guerra.
- Choza de bárbaros.
- Veneno.
- Arqueras.
- Flechas.
- Espíritu eléctrico.
Carta de Torre: Arquera.
Consumo promedio de elixir: 3.6 unidades.
Mazo 4 – Duende maldito
- Globo bombástico.
- Choza de bárbaros.
- Terremoto.
- Lanzafuegos.
- Duende lanzadardos.
- Arqueras.
- Jaula del forzudo.
- Flechas.
Carta de Torre: Arquera.
Consumo promedio de elixir: 3.8 unidades.
Mazo 5 – Protección japonesa
- Globo bombástico.
- Ronin.
- Choza de bárbaros.
- Terremoto.
- Megaesbirro.
- Princesa.
- Arqueras.
- Flechas.
Carta de Torre: Arquera.
Consumo promedio de elixir: 3.9 unidades.
Recuerda probar todos los mazos para descubrir cuál es el que mejor se adapta a tus estrategias de ataque y defensa; de esta forma obtendrás ventaja al momento de jugar partidas.