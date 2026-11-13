Jugar a World of Warcraft Forever en Android guía completa

Aunque no lo creas, jugar a World of Warcraft desde el móvil y sin transmitir la imagen de un ordenador ya es posible. Un proyecto encarado por aficionados ha conseguido llevar World of Warcraft: Forever a teléfonos y consolas portátiles Android con procesadores Snapdragon, utilizando una app completamente ajena al juego.

Si bien no es un lanzamiento oficial de Blizzard y, además, necesitas una cuenta con acceso al juego, el título en cuestión funciona muy bien y casi sin problemas. Aquí iremos directamente a lo que de seguro te interesa, pues te explicaremos qué móviles son compatibles y, lo más importante, qué debes hacer para instalarlo.

¿Qué es WoW Forever para Android y cómo funciona?

World of Warcraft: Forever es la nueva experiencia permanente del MMORPG de Blizzard, disponible oficialmente para Windows y Mac. El proyecto WoW Forever for Android usa precisamente el cliente de Windows para procesadores ARM64, pero lo ejecuta directamente en Android mediante herramientas como Wine y controladores gráficos adaptados.

En otras palabras, no necesita emular todas las instrucciones de un PC. Eso sí, sigue siendo una solución completamente experimental, independiente de Blizzard y sin garantías de compatibilidad, o sea, puede funcionar en ciertos móviles y en otros presentar diversos fallos.

Por otro lado, para jugar necesitas sí o sí una suscripción activa de World of Warcraft o tiempo de juego, además de tu cuenta de Battle.net.

Requisitos para jugar a WoW Forever en móviles y consolas Android

Antes de descargar el APK, es imprescindible que compruebes que tu dispositivo cumpla con estas características técnicas:

Procesador : Snapdragon de la serie 8 con gráfica Adreno 7xx u 8xx compatible.

: Snapdragon de la serie 8 con gráfica Adreno 7xx u 8xx compatible. Sistema : Android 10 o posterior de 64 bits.

: Android 10 o posterior de 64 bits. Espacio : unos 60 GB para los datos, además de 4 GB internos para la aplicación.

: unos 60 GB para los datos, además de 4 GB internos para la aplicación. Conexión: WiFi para descargar archivos y jugar (va bastante mal con datos móviles).

Entre los dispositivos que se han probado aparecen: AYN Thor, Retroid Pocket 6, POCO F7, RedMagic 11 Pro y OnePlus 15R. También hay algunos Galaxy compatibles, pero deben disponer de un procesador adecuado: no basta con que pertenezcan a la misma familia.

¿Cómo descargar e instalar World of Warcraft Forever en Android?

La versión actual permite descargar los archivos necesarios directamente desde el móvil. No tienes que copiar previamente el juego desde un ordenador.

Entra en el GitHub de WoW Forever for Android (enlace al final del tutorial).

(enlace al final del tutorial). Abre la publicación más reciente .

. Descarga WoW-Forever.apk desde “Assets”.

desde “Assets”. Instala el archivo, autorizando esa fuente en los ajustes de Android si es necesario.

Abre la aplicación y concede el permiso de acceso a los archivos que solicita.

a los archivos que solicita. Si necesitas otra ubicación, pulsa en “Change Install Location” y selecciona una carpeta o tarjeta microSD.

Toca sobre “Download & Install”. El lanzador descarga primero unos 250 MB; el resto se obtiene de forma progresiva desde los servidores de Blizzard mientras juegas.

Configura tu cuenta en “Configure Login”, selecciona la región adecuada en “Region” y pulsa “Play”.

Enlace | WoW Forever Android

Ten en cuenta que la primera visita a ciertas zonas puede tardar más en cargar mientras se descargan sus archivos. Como alternativa, puedes copiar desde tu instalación de PC la carpeta “Data” y el archivo oculto “.build.info” para evitar esas esperas.

¿Cómo se controla y qué problemas pueden aparecer?

El juego admite mandos físicos y controles en pantalla. Desde el menú lateral puedes abrir el teclado de Android y, en los ajustes del lanzador, elegir una resolución de 720p, 900p o 1080p según el rendimiento que quieras obtener.

Si no aparecen servidores, ¡no desesperes! Comprueba las actualizaciones desde la aplicación: las versiones antiguas del cliente pueden impedir la conexión.

Vale remarcar que el juego es un APK de terceros que pide acceso a archivos y permite guardar credenciales de Battle.net, por lo que solo debes descargarlo desde el repositorio original (el que te mostramos más arriba).

Por último, pero no por eso menos importante, si prefieres algo más sencillo, te recomendamos echarle un vistazo a estos juegos parecidos a World of Warcraft para Android; los mismos se instalan de forma mucho más simple.