Monster Hunter Outlanders ya disponible: requisitos y más

La espera terminó para los fans de la saga. Monster Hunter Outlanders ya se encuentra disponible de forma oficial en dispositivos iOS y Android, trayendo consigo la experiencia completa de cacería que tantos jugadores esperaban.

Tal y como se prometió cuando apenas se rumoreaba que habría un nuevo juego de Monster Hunter para móvil, este título ha sido desarrollado por TiMi Studio Group en colaboración con Capcom. Llega para ofrecer una aventura de rol y acción que promete horas de entretenimiento tanto para veteranos como para recién llegados.

Monster Hunter Outlanders viene con un nuevo mapa a explorar con criaturas únicas

Una de las grandes novedades que presenta esta entrega es la región de Aesoland, un territorio completamente nuevo lleno de paisajes por explorar y criaturas por descubrir. Los jugadores podrán embarcarse en una historia original mientras cazan monstruos emblemáticos y nuevos desafíos.

El arsenal incluye armas clásicas como la Espada Grande, el Martillo y el Ballesta Pesada, cada una con habilidades únicas que se adaptan a diferentes estilos de juego. Además, la aventura permite jugar en solitario o formar equipo con hasta tres amigos en modo cooperativo, e incluso contar con aliados controlados por la inteligencia artificial para completar el grupo.

Los compañeros también regresan con fuerza. Los Palico, Rutaco y Trillan acompañarán a los cazadores en cada misión, aportando apoyo y diversión a partes iguales. Para quienes buscan un reto mayor, el Dragón Anciano Ruger Aidal y los Monstruos Radiantes representan auténticas pruebas de habilidad que pondrán a prueba incluso a los cazadores más experimentados.

Requisitos para jugar a Monster Hunter Outlanders

Ahora bien, antes de lanzarse a la caza, conviene revisar si el móvil está preparado para semejante aventura. En iOS se necesita al menos un iPhone 8 Plus con iOS 15 y 3 GB de RAM, aunque se recomienda un iPhone 13 Pro o superior con iOS 17 y 6 GB de RAM para disfrutar de la mejor experiencia.

En el caso de Android, los requisitos mínimos incluyen Android 12, un procesador Snapdragon 835 o Dimensity 920 y 4 GB de RAM, mientras que la configuración recomendada sube a Snapdragon 8 Gen 2 o Dimensity 9200 con 8 GB de RAM. En cuanto al espacio de almacenamiento, la descarga ronda los 16 GB en Android y los 20 GB en iOS, así que más vale hacer sitio.

Con una propuesta que respeta la esencia de la franquicia y la adapta al formato portátil, Monster Hunter Outlanders se perfila como una de las entregas más ambiciosas del año para el gaming en smartphone. La cacería ya comenzó.