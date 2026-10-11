Hemos perdido la cuenta de las veces que te hemos mostrado el enorme catálogo de juegos que tiene Android. Ahora, aprovechando que estamos en el mes de Halloween, nos pusimos a investigar y encontramos varios juegos de terror que te encantarán si eres fanático del género y no tienes (o no quieres usar) Internet para jugar.

En total, te presentaremos diez entregas con temáticas muy variadas que van desde alienígenas y fantasmas hasta demonios y mucho más. Eso sí, ten en cuenta que algunos de estos títulos son totalmente gratuitos, mientras que otros son de pago.

Lo mejor de todo es que no necesitas conexión a Internet para disfrutarlos. Sin más preámbulos, aquí tienes los diez mejores juegos de terror para Android:

Alien: Isolation, un juego de misterio y horror que te encantará

Empezamos esta lista con Alien: Isolation, un título imprescindible si te apasiona la saga Alien. En este juego, Ellen Ripley, la protagonista original, se cuenta que le prometió a su hija Amanda regresar a casa para su cumpleaños número 11, pero ella nunca volvió.

Quince años después, Amanda descubre la ubicación de la caja negra de la nave de su madre. Sin embargo, recuperarla no será nada fácil, ya que la estación espacial donde se encuentra está infestada por los aliens xenomorfos de la franquicia.

Very Little Nightmares, una buena opción a considerar

Continuamos con Very Little Nightmares, un juego de rompecabezas y aventura de terror que te enganchará desde el primer momento. Funciona como precuela del título original y te pone en los zapatos de la Niña del Chubasquero Amarillo, quien despierta en una inquietante mansión llamada The Nest.

Con una perspectiva isométrica adaptada a dispositivos móviles, deberás guiarla mediante controles táctiles para resolver complejos acertijos, esquivar trampas mortales y escapar de aterradores enemigos. Es un título de pago y su coste es de 4,99 €.

Granny, huye de una anciana aterradora antes de que te atrape

El siguiente juego de esta lista es Granny, un popular título de terror y supervivencia en el que despiertas atrapado dentro de la siniestra casa de una anciana aterradora. Tu objetivo será huir en un límite de cinco días resolviendo rompecabezas y encontrando objetos clave.

Adicionalmente, tendrás que moverte en absoluto sigilo, ocultándote bajo camas o en armarios, ya que la anciana escucha cada ruido que haces y acudirá inmediatamente a cazarte.

Forgotten Memories, un juego de terror inspirado en la saga de Silent Hill

Otro juego que no podía faltar en esta lista es Forgotten Memories, un galardonado título de terror psicológico y supervivencia en tercera persona inspirado en clásicos como Silent Hill. Te pone en la piel de Rose Hawkins, una investigadora que busca a una niña desaparecida.

Posteriormente, Rose despierta herida en un tenebroso asilo abandonado. El juego combina exploración cautelosa, acertijos, recursos escasos y combate contra siniestros maniquíes, ofreciendo una experiencia inmersiva con gráficos de calidad de consola en dispositivos móviles. Su coste es de 4,99 €.

CASE: Animatronics, escóndete antes de que te atrapen los animatrónicos asesinos

CASE: Animatronics es un tenso juego de terror y sigilo en primera persona. Aquí encarnarás al detective John Bishop, quien se queda atrapado en la comisaría de policía tras sufrir un corte de electricidad provocado por un hacker anónimo.

Para sobrevivir, deberás monitorear las cámaras de seguridad desde una tablet con batería limitada, resolver acertijos, gestionar tus recursos y esconderte en armarios o bajo escritorios para escapar de feroces animatrónicos asesinos con ojos deslumbrantes.

DISTRAINT – Deluxe Edition, ideal para ti si te gustan los juegos psicológicos

DISTRAINT es una aventura de terror psicológico en 2D. En este juego encarnas a Price, un joven ambicioso que embarga la propiedad de una anciana para asegurar una sociedad comercial, desatando una espiral de culpa y pesadillas.

Tiene desplazamiento lateral, mecánicas sencillas de acertijos y te ofrece una narrativa oscura e impregnada de suspenso que explora el costo de perder la propia humanidad. Puedes jugarlo por solo 4,99 €.

Endless Nightmare 1: Home, resuelve un crimen mientras huyes de un fantasma

Tampoco nos podíamos olvidar de Endless Nightmare 1: Home, un juego de terror y supervivencia en primera persona en 3D. En este título asumes el rol de James, un oficial de policía que investiga el asesinato de su esposa e hija dentro de su propia casa.

Tu objetivo será explorar habitaciones, resolver acertijos y recolectar pistas mientras usas el sigilo para esconderte de una aterradora mujer espectral, a la cual también puedes aturdir fabricando una pistola táser para lograr escapar.

Bendy and the Ink Machin, un título que combina el misterio y la supervivencia

Seguimos con Bendy and the Ink Machine, un juego de terror y acción en primera persona. Encarnas a Henry, un antiguo animador que regresa a un taller de dibujos animados de los años 30 que se encuentra abandonado tras recibir una misteriosa invitación.

A continuación, deberás explorar pasillos siniestros, resolver acertijos, enfrentarte a pesadillas de tinta y huir del aterrador «Demonio de Tinta» para descubrir sus oscuros secretos. Su valor en Google Play es de 5,49 €.

Eyes: Juego de terror, de los mejores juegos de terror para Android sin Internet que puedes jugar con un amigo

De penúltimo en la lista tenemos a Eyes: Juego de terror. Se trata de un clásico juego de supervivencia e intriga en el que tendrás que explorar escenarios oscuros como mansiones encantadas, hospitales y escuelas para recolectar bolsas de dinero mientras huyes de temibles monstruos.

Su mecánica clave radica en recolectar runas de ojos para ver temporalmente a través de la perspectiva del perseguidor, anticipar sus movimientos y escapar con vida. Lo mejor de todo es que incluye un dinámico modo multijugador.

El bebé de amarillo, un juego en el que debes cuidar de una criatura infernal

Finalizamos con The Baby In Yellow (El bebé de amarillo), un popular juego de terror cómico en primera persona. Asumes el papel de una niñera encargada de cuidar a un bebé aparentemente normal, pero que en realidad está poseído por fuerzas demoníacas.

Tu objetivo será completar tareas cotidianas como alimentarlo o acostarlo, mientras resuelves acertijos y sobrevives a eventos paranormales, sustos repentinos y las caóticas travesuras de esta aterradora criatura.

Esperamos que algunos de estos juegos hayan sido de tu agrado. Antes de retirarnos, te invitamos a revisar esta lista de juegos gratis para Android. Además, en este otro artículo encontrarás varios juegos de terror del género boomer shooter.

Ahora queremos que nos cuentes … ¿cuál de estos juegos de terror para Android es el que vas a jugar en este mes del Halloween?