Durante casi tres años, Sonic Dream Team APK ha sido algo que muchos usuarios de Android habrían querido tener en sus móviles. El juego de plataformas protagonizado por el famoso erizo azul llegó en exclusiva a Apple Arcade, dejando fuera a quienes utilizan smartphones con el sistema operativo de Google. Sin embargo, un nuevo proyecto independiente acaba de cambiar las cosas y permite ejecutar esta aventura en dispositivos Android.

Su nombre es Project Dream y no se trata de un lanzamiento oficial de SEGA ni de una adaptación desarrollada por Apple. Es una herramienta creada por la comunidad que permite generar una versión compatible con Android a partir de los archivos originales del juego para macOS. Te explicamos mejor a continuación…

Sonic Dream Team llega a Android gracias a Project Dream

El proyecto Project Dream, desarrollado por un creador conocido como Beatz, permite trasladar Sonic Dream Team desde macOS hasta otras plataformas. Su primera versión pública apareció el pasado 28 de octubre y ofrece la posibilidad de generar tanto una versión para Windows como otra para Android.

Lo interesante de esta iniciativa es que no funciona como un emulador tradicional. En lugar de ejecutar todo el sistema operativo de Apple dentro del móvil, utiliza una implementación específica que permite ejecutar el código original del juego en otros entornos.

En Android, el proyecto soporta tanto OpenGL ES como Vulkan. Esto permite que el juego pueda ejecutarse aprovechando las capacidades gráficas de los dispositivos compatibles.

Además, el desarrollador ha incorporado algunas características adicionales, como opciones gráficas, ajustes de accesibilidad y otras mejoras relacionadas con la experiencia de juego. Por tanto, no estamos simplemente ante una forma de ejecutar el título original, sino ante un proyecto que también introduce algunas posibilidades adicionales.

¿Qué necesitas para generar tu propio Sonic Dream Team APK?

Aquí viene la parte importante. Project Dream no incluye los archivos originales de Sonic Dream Team, por lo que no basta con descargar la herramienta para conseguir el juego en Android.

Para generar tu propio APK de Sonic Dream Team necesitas disponer de los archivos de la versión para macOS, concretamente de la aplicación SonicDreamTeam.app. Según las indicaciones del desarrollador, la versión 1.10.1 es la que se ha probado hasta el momento.

También necesitarás un ordenador con Windows, ya que el instalador de Project Dream se ejecuta desde este sistema operativo. Por otra parte, para generar la versión de Android, la herramienta descarga los componentes necesarios del entorno de desarrollo, incluidos Android SDK, NDK, JDK y Unity Android Player.

Este primer proceso requiere aproximadamente 3 GB de espacio libre adicional para descargar las herramientas necesarias.

Pasos para descargar el APK de Sonic Dream Team

Una vez que tengas todo preparado, el procedimiento general es bastante sencillo:

Consigue acceso legítimo a la versión de macOS de Sonic Dream Team y comprueba que sea la versión 1.10.1, que es la que ha probado el desarrollador.

y comprueba que sea la versión 1.10.1, que es la que ha probado el desarrollador. Descarga Project Dream desde su repositorio oficial de GitLab.

Ejecuta el archivo Project Dream.exe en tu ordenador con Windows.

en tu ordenador con Windows. Busca la aplicación SonicDreamTeam.app y selecciona la carpeta Contents .

y selecciona la carpeta . Elige Android como plataforma de destino y pulsa en Install .

como plataforma de destino y pulsa en . Espera a que termine el proceso de generación de los archivos necesarios.

Cuando finalice, encontrarás una carpeta llamada «Project Dream Android» junto al instalador. En ella estarán los archivos SonicDreamTeam.apk y el correspondiente OBB, que contiene recursos necesarios para ejecutar el juego.

Después tendrás que instalar Sonic Dream Team APK en tu smartphone y colocar el archivo OBB en la ruta correspondiente de Android: Android/obb/com.sonicdreamteam.android/. Es importante respetar la estructura de carpetas para que el juego pueda localizar correctamente sus recursos.

¿Por qué no puedo simplemente descargar el APK de Sonic Dream Team de Internet?

Aunque sería mucho más cómodo ofrecer directamente un enlace para descargar Sonic Dream Team APK, no podemos hacerlo. Distribuir una copia del juego que incluya sus archivos protegidos por derechos de autor sin autorización podría constituir una infracción de propiedad intelectual.

Y si llegaras a encontrar el APK de este juego en otra página de Internet, también te desaconsejaríamos instalarlo de esa forma, ya que puede haber sido alterado por terceros para inyectar malware a tu móvil.

De ahí a que lo mejor sea utilizar Project Dream, como te explicamos antes, para generar tu propia compilación a partir de los archivos de una copia legítimamente obtenida del juego. Es decir, debes tener acceso a la versión original para macOS y utilizar la herramienta para crear los archivos compatibles con Android siguiendo las instrucciones anteriores.

Eso sí, hay que tener presente que Project Dream es una iniciativa independiente. Disponer de una suscripción a Apple Arcade no implica automáticamente que estén permitidas la extracción y la utilización de los archivos fuera de las condiciones del servicio. Por eso, conviene revisar las condiciones aplicables antes de realizar el procedimiento.

Un proyecto interesante, pero que no es oficial

La llegada de Sonic Dream Team APK a Android es una noticia interesante para quienes llevan tiempo esperando disfrutar de esta aventura fuera del ecosistema de Apple. Project Dream demuestra que existen alternativas técnicas para adaptar juegos que originalmente fueron diseñados para una plataforma concreta.

Sin embargo, no debes confundir este proyecto con un lanzamiento oficial. SEGA, Hardlight y Apple no han anunciado una versión nativa de Sonic Dream Team para Android, y Project Dream tampoco cuenta con el respaldo de estas compañías.

También hay que tener precaución con los instaladores de terceros. El propio proyecto advierte de que algunos antivirus pueden detectar su ejecutable, aunque el desarrollador considera que se trata de falsos positivos. Por ahora, Sonic Dream Team APK representa una nueva posibilidad para los usuarios de Android interesados en este juego. Eso sí, no es tan sencillo como instalar una app desde Google Play, pero abre una puerta que hasta hace poco parecía cerrada para los jugadores de Android.