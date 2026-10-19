La IA está acelerando de forma astronómica el trabajo de los modders y desarrolladores independientes. Gracias a estas tecnologías, adaptar videojuegos AAA a dispositivos móviles ha dejado de ser un sueño para ser una realidad tangible.

Hace poco fuimos testigos de la llegada de un port nativo de Super Mario Galaxy para Android, vimos los increíbles avances de un port de GTA V para Android y también estamos viviendo la fiebre de los grandes juegos de PC y consolas porteados a navegadores.

Ahora, una de las obras maestras más aclamadas de Hidetaka Miyazaki y FromSoftware da el salto a móviles. A continuación, te explicamos cómo instalar y jugar al Bloodborne para Android en tu móvil.

Bloodborne para Android: la obra maestra de FromSoftware llega a tu móvil

Este ambicioso proyecto surge gracias al trabajo del desarrollador ducvd89, quien ha publicado en su repositorio oficial de GitHub un launcher y capa de traducción basada en emulación para ejecutar la versión de PlayStation 4 directamente en dispositivos Android.

No se trata de un simple juego en la nube ni de un vídeo en streaming, sino de la ejecución nativa de los archivos del juego procesados directamente por la GPU y CPU de tu smartphone Android.

Descargar APK de Bloodborne para Android gratis

Es importante aclarar que el APK de Bloodborne para Android es gratuito, ya que se trata solo de un launcher o ejecutor del juego. Por motivos de derechos de autor, esta app no incluye los archivos de datos oficiales de Bloodborne.

Para hacer funcionar el juego, necesitas tu propia copia legal extraída de PS4 en formato PKG o tener el archivo eboot.bin descomprimido junto con las carpetas del juego. Una vez los tengas, solo debes descargar el APK (Bloodborne-x.x.x.apk) con el botón de descarga que está aquí abajo desde la sección «Releases» del GitHub oficial del proyecto:

Cómo instalar Bloodborne en Android

El primer paso es sumamente sencillo: descargar e instalar la APK del launcher en tu dispositivo móvil, otorgando los permisos de instalación de fuentes desconocidas.

Una vez dentro de la app, te saltará la ventana para cargar los datos del juego «Bloodborne game folder». Existen dos métodos principales para completar la instalación de los archivos:

El primer método es pulsando en INSTALL FROM PKG . Esta es una instalación directa desde archivo PKG comprimido. Es más cómodo, ya que solo debes seleccionar el archivo .PKG descargado y el propio launcher se encarga de desempaquetarlo. La desventaja es que requiere el doble del espacio temporalmente y puede tardar más tiempo en procesarse.

. Esta es una instalación directa desde archivo PKG comprimido. Es más cómodo, ya que solo debes seleccionar el archivo .PKG descargado y el propio launcher se encarga de desempaquetarlo. La desventaja es que requiere el doble del espacio temporalmente y puede tardar más tiempo en procesarse. El segundo método es seleccionando CHOOSE FOLDER. En este usas para la instalación la carpeta descomprimida con el eboot.bin y los datos del juego. La ventaja es que requieres menos almacenamiento interno durante la instalación y la carga inicial suele ser más rápida. Lo malo es que necesitas un PC, ya que no existe una app en Android que descomprima archivos .PKG.

Independientemente del método que elijas (desde el archivo PKG de Bloodborne o desde la carpeta descomprimida del archivo PKG), solo debes esperar a que finalice la instalación, y luego ya puedes comenzar a jugar.

Requisitos para jugar al Bloodborne en Android

Para poder ejecutar este juego de PS4 en tu Android con un rendimiento jugable, se requieren especificaciones de gama alta como las que dejamos aquí abajo:

Sistema operativo Android 9.0 o superior (64-bit).

(64-bit). Procesador Snapdragon 8 Gen 1 o superior. De momento, no son compatibles procesadores de MediaTek.

o superior. De momento, no son compatibles procesadores de MediaTek. Gráfica (GPU) Adreno 740 o superior (con soporte para drivers Turnip / Vulkan 1.3). De momento, no son compatibles gráficas Mali.

(con soporte para drivers Turnip / Vulkan 1.3). De momento, no son compatibles gráficas Mali. Mínimo 12 GB de RAM (se recomiendan 16 GB o más para evitar cierres imprevistos).

(se recomiendan 16 GB o más para evitar cierres imprevistos). Almacenamiento de unos 35 GB a 40 GB de espacio libre en la memoria interna (preferiblemente UFS 3.1 o UFS 4.0).

Y tú… ¿Crees que tu móvil pueda ejecutar este port de Bloodborne para Android?