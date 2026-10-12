Todos los juegos de PC y consolas porteados a navegador

¿Te imaginas jugar a GTA Vice City, Halo, Quake o incluso Call of Duty directamente desde Chrome, sin instalar el juego en tu ordenador? Pues, aunque no lo creas, no estamos bromeando. En este último tiempo se han hecho virales multitud de versiones de juegos de PC y consolas que funcionan directamente desde el navegador.

Lo más interesante es que ya existen páginas dedicadas exclusivamente a recopilarlos. Eso sí, no todos son ports completos: algunos son recreaciones realizadas por aficionados, otros necesitan archivos del juego original y unos cuantos pueden dejar de funcionar sin previo aviso.

Las mejores webs para encontrar juegos de PC y consolas porteados al navegador

En lugar de que pierdas tu tiempo buscando cada juego por separado, puedes hacer uso de estos tres directorios que te vamos a dejar aquí. Todos reúnen proyectos de distintos desarrolladores, aunque funcionan de manera diferente.

Ported2Browser

Esta web permite descubrir versiones para navegador organizadas por plataformas, género y compatibilidad con pantallas táctiles (ideal para móviles Android). Encontrarás títulos de Windows, PlayStation, Nintendo y otras consolas.

Enlace | Ported2Browser

INXANITY Labs

Aquí aparecen más de 60 juegos y proyectos que puedes abrir desde el navegador de tu PC o dispositivo móvil. Incluye clásicos como Halo, GTA Vice City, Counter-Strike y varios mapas de Call of Duty Zombies.

Enlace | INXANITY Labs

Ultimate Catalog of Web Game Ports

A través de GitHub, podrás hallar una enorme recopilación con más de 580 juegos. Además de enlaces para jugar, incluye repositorios de código de numerosos proyectos (ideal si quieres ver otros sitios web del mismo estilo).

Enlace | Ultimate Catalog of Web Game Ports

Como ya te habíamos contado que puedes jugar PES 6 desde el navegador, estos títulos funcionan de la misma forma, por lo que no deberás instalar nada… algo impensable hace unos años.

¿Qué necesita tu PC para ejecutar estos juegos?

La mayoría funciona en versiones actuales de Chrome, Edge o Firefox, utilizando tecnologías como WebGL y WebAssembly. Básicamente, no existe un requisito mínimo universal, pues un juego antiguo puede funcionar en un portátil modesto, mientras que una adaptación 3D exigente requiere más memoria y potencia gráfica.

De igual manera, es imprescindible mantener el navegador actualizado, tener activada la aceleración gráfica y utilizar una conexión estable para cargar los archivos iniciales. Vale añadir que algunos proyectos también admiten mandos.

¿Es seguro jugar a estos juegos en el navegador?

Que un juego funcione dentro del navegador no garantiza que la página sea segura. Los directorios enlazan a proyectos externos que pueden contener publicidad engañosa, redirecciones o descargas sospechosas.

Desde aquí te recomendamos evitar cualquier página que te obligue a instalar un launcher, una extensión desconocida o desactivar el antivirus.

También debes tener en cuenta los derechos de autor. Que un juego antiguo funcione gratis en Internet no significa que su distribución esté autorizada. Algunos proyectos requieren que aportes tus propios archivos originales.

Estos son los 15 mejores juegos de PC y consolas para navegador

Si las páginas web que te mostramos te han abrumado, ¡no desesperes! En caso de que no sepas por dónde empezar, a continuación te dejamos una lista con los 15 títulos que merece la pena buscar en los directorios anteriores:

GTA Vice City.

GTA III.

GTA V.

Call of Duty: Black Ops Zombies.

Skate 3.

Pro Evolution Soccer 6.

Quake.

Quake II.

Quake III Arena.

Half-Life.

Counter-Strike 1.6.

Diablo.

Return to Castle Wolfenstein.

Unreal Tournament.

The Simpsons: Hit & Run.

La disponibilidad y fidelidad de cada versión pueden variar mucho, especialmente en las recreaciones de los aficionados. Por otro lado, si prefieres algo diferente, queremos recordarte que ya puedes jugar Bit Souls, una reinterpretación gratuita de Dark Souls en 2D.

Sin mucho más que añadir al respecto, los navegadores modernos ya permiten disfrutar de juegos que antes parecían imposibles de ejecutar sin instalación. En la actualidad, lo único que hace falta es elegir bien dónde jugarlos.