Hubo una época de Internet en la que los juegos Flash reinaban en páginas míticas como Minijuegos.com, JuegosJuegos.com o JuegosDiarios.com. Allí encontrábamos cientos de propuestas para pasar horas frente al ordenador.

Aunque esa etapa quedó atrás, ahora puedes recuperar parte de aquella diversión desde tu móvil Android. El emulador ARMFlash acaba de llegar con una enorme biblioteca de juegos clásicos de navegador. A continuación, te contamos qué ofrece y cómo instalarlo.

ARMFlash: el emulador que revive juegos Flash en Android

ARMFlash es un proyecto gratuito de código abierto disponible en GitHub que lleva a Android el catálogo de Flashpoint Archive, una iniciativa que preserva más de 200 mil juegos, animaciones y experiencias interactivas de la web.

Además de títulos Flash, permite ejecutar juegos HTML5, Shockwave, Java y PopCap. Los juegos Flash funcionan mediante Ruffle y los HTML5 se ejecutan dentro de la aplicación. Para Shockwave, Java y PopCap se utilizan reproductores de Windows adaptados con Wine y Box64, por lo que estos títulos pueden exigir un móvil más potente.

La aplicación admite controles táctiles personalizables y mandos externos. Para usarla en tu móvil necesitas estos requisitos mínimos:

Sistema operativo Android 9 o superior.

o superior. Un procesador ARM de 64 bits , una GPU compatible con Vulkan u OpenGL ES 3.0.

, una GPU compatible con u ES 3.0. Al menos 4 GB de RAM como mínimo.

como mínimo. 100 MB de almacenamiento para la app y 470 MB para la base de datos, además del espacio de cada juego.

Cómo descargar ARMFlash: tutorial para jugar a juegos web Flash en Android

Para empezar, descargar el APK de ARMFlash desde el apartado «Assets» de la sección Releases de su GitHub.

desde el apartado «Assets» de la sección Releases de su GitHub. Abre el archivo APK para instalarlo . Si es la primera vez que instalas una app de Android con este método, tendrás que habilitar el permiso para instalar aplicaciones desconocidas.

para . Si es la primera vez que instalas una app de Android con este método, tendrás que habilitar el permiso para instalar aplicaciones desconocidas. Una vez instalada, abre la app ARMFlash . En el primer inicio aparecerá una ventana emergente de configuración.

. En el primer inicio aparecerá una ventana emergente de configuración. Desplázate hasta el final y pulsa Download the game database .

. Espera a que se descargue la base de datos, que ocupa unos 470 MB. Importante: no contiene los archivos de todos los juegos, sino la información para consultar el catálogo. Cada título se descarga por separado.

la base de datos, que ocupa unos 470 MB. Importante: no contiene los archivos de todos los juegos, sino la información para consultar el catálogo. Cada título se descarga por separado. Cuando termine, entra en la pestaña Games y busca tu juego favorito o explora las opciones disponibles.

y favorito o explora las opciones disponibles. Abre el título que quieras probar y pulsa Download & Install. Cuando finalice la descarga, estará listo para jugar.

Y tú… ¿Qué juegos míticos de navegador quieres revivir en tu móvil Android?