¿Eres de los que comparten montones de reels con tus amigos en Instagram y usan los DM casi como si fuese WhatsApp? Entonces la nueva idea de Meta podría gustarte, porque acaban de lanzar el Messenger de Instagram. Se llama Direct y es una aplicación independiente para los DM de Instagram con la que no tendrás que depender de esta última para chatear.

Instagram lleva sus chats a una aplicación independiente con Direct, pero ¿qué ofrece de especial? Por ahora poco

Así como Facebook tiene Messenger para chatear con otras personas a través de una app independiente, Meta decidió que Instagram debía tener algo similar para sí misma.

De ahí nace la idea de crear ‘Direct’, una app que te permite chatear con tus amigos, familiares y conocidos de forma individual o en grupos. ¿Pero eso ya no puede hacerse directamente con Instagram y sin necesidad de instalar nada extra? Sí, pero Direct tiene dos elementos distintivos:

El primero es que no es obligatoria una cuenta de Instagram, ya que puedes registrarte con un número de teléfono o correo electrónico. Eso sí, al no utilizar tu cuenta de Instagram, tampoco podrás iniciar conversaciones, sino que tendrás que esperar a que tus contactos en la plataforma te escriban primero o te agreguen a un grupo. Si quieres iniciar conversaciones en Direct, tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de Instagram.

El otro elemento distintivo son los efectos de voz, con los que podrás añadir cosas como risas enlatadas, sonidos submarinos y muchos otros más a los audios que envíes.

Más allá de eso, la base de Direct es la misma de los DM de Instagram, así que podrás hacer exactamente lo mismo que en ellos:

Dibujar directamente sobre la pantalla de tus chats.

de tus chats. Publicar notas o ver las de tus amigos en la parte superior de la bandeja de entrada.

en la parte superior de la bandeja de entrada. Crear y enviar stickers personalizados para expresar mejor tus ideas.

para expresar mejor tus ideas. Personalizar el fondo de tus chats con temas visuales.

Y sí, como en Instagram, Direct necesita que tengas al menos 13 años para registrarte en la plataforma.

Ahora bien, ¿le vemos sentido a esta aplicación? Siendo tan parecida a los DM normales de Instagram, la verdad es que no. Quizás con más funcionalidades exclusivas se vuelva atractiva más adelante, pero de momento nos parece que es solo gastar almacenamiento del móvil y tener otra app adicional trabajando en segundo plano.

Es muy diferente al caso de Edits, la app de edición independiente de Instagram, que es mucho más completa que el editor integrado en Instagram y que es una alternativa gratuita a CapCut. Edits está perfectamente justificada, mientras que Direct es la tercera app independiente de mensajería de Meta, junto a Messenger y WhatsApp.

¿Cuándo estará disponible Direct? ¿Puede instalarse en Android e iOS?

Direct es gratis y está disponible para Android e iOS por igual. Sin embargo, de momento solo puede descargarse en Turquía y Tailandia, pues están tanteando el interés del público con esos mercados. De tener buena recepción, Meta irá ampliando la disponibilidad a otras regiones en las próximas semanas.

¿Crees que Direct será un éxito o terminará siendo una app completamente olvidable?

Fuente | Meta