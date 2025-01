Si bien el pulso entre TikTok e Instagram es un debate cotidiano en gran parte del planeta, hay algo que nadie pone en duda: el mejor editor de vídeos para crear contenido a publicar en ambas plataformas es CapCut. ¿El motivo? La app de ByteDance tiene montones de funcionalidades que no están presentes en otras aplicaciones para móviles. Además, está muy bien diseñada y su interfaz es muy fácil de entender.

La competencia siempre cojea de alguna pata, pero puede que un rival realmente digno esté próximo a llegar al mercado. Además, lo estaría haciendo en el momento más oportuno. ¿De qué hablamos? Pues de ‘Edits’, el editor de vídeos gratis de Instagram al estilo de CapCut.

Edits es todo lo que alguna vez fue CapCut: Instagram finalmente tiene un editor de vídeos a la altura

A través de su cuenta en Threads, el director de Instagram (Adam Mosseri), reveló que su compañía lanzará una app para competir contra CapCut. El nuevo editor de vídeos se llamará ‘Edits’ y estará disponible en algún momento de febrero.

Según Mosseri, Edits vendrá a cambiar un montón de cosas, pues es una suite de edición especialmente desarrollada para usuarios que editan desde sus smartphones. Aparte, apuntó que Edits va más allá, pues será todo un conjunto de herramientas creativas.

De momento no hay mucha información, pues la app todavía no puede descargarse. No obstante, el propio Mosseri adelantó algunos detalles:

Habrá una pestaña dedicada a encontrar inspiración para tus vídeos .

. Tendrá otra pestaña para seguirle la pista a lo que está convirtiéndose en tendencia .

. Podrás acceder a todas las herramientas de edición que esperas.

que esperas. Te permitirá compartir borradores con tus amigos y otros creadores.

y otros creadores. Su conexión con Instagram habilitará funciones y recomendaciones adicionales.

Adicionalmente, informó que Edits contará con una cámara de mucha mejor calidad para la captura de contenido. Esto nos encanta, pues es una de las cosas más criticadas en Instagram, especialmente para Android. ¿Finalmente veremos vídeos de altísima calidad en Instagram independientemente del sistema operativo? Parece ser que sí.

¿Cuándo estará disponible ‘Edits’ y por qué llega en el mejor momento posible?

Al momento de escribir este artículo Adam Mosseri solo había dicho que Edits llegará en algún momento del próximo mes (febrero de 2025). Entonces, no hay una fecha exacta, solamente una ventana de lanzamiento.

Aun así, Edits llegará en uno de los mejores momentos posibles. ¿Por qué? Primero, porque aunque CapCut y TikTok ya están nuevamente en funcionamiento en Estados Unidos, más de un usuario comenzará a tomar previsiones y buscar alternativas; y segundo, porque CapCut cada vez limita más sus funcionalidades gratis, obligando a los usuarios a pagar CapCut Pro si desean usar herramientas que antes no necesitaban pago.

Edtis estará disponible tanto en iOS como en Android, aunque por ahora solo puede reservarse en la App Store de Apple. En breve estará disponible para suscribirse en Android (que no para descargarse).

Mientras el lanzamiento oficial llega, Instagram estará trabajando con un selecto grupo de creadores de contenido para mejorar la app, identificar problemas y obtener comentarios.