Instagram sigue siendo una de las redes sociales más importantes, de hecho ya alcanzó los 2000 millones de usuarios activos. Ahora, con lo popular que es Instagram, es probable que la uses constantemente y que quieras hacer que la calidad de tu contenido sea la mejor. Ten en cuenta que hoy te enseñaremos cómo mejorar la calidad de tus Stories en Instagram y este es un buen comienzo para que tu contenido en la app sea el mejor.

A pesar de que las Stories de Instagram ahora pueden durar hasta 1 minuto, en ocasiones la calidad de estas no es la mejor. Además, normalmente cuando subes una Storie a Instagram, la plataforma comprime su contenido para que ocupe menos espacio en sus servidores y esto afecta su calidad.

No grabes tus Stories con la cámara de Instagram

Este es uno de los mejores trucos que puedes poner en práctica para que la calidad de tus Stories mejore. De hecho, no hay duda de que si tienes un móvil de gama media/alta, su cámara nativa es mejor que la de Instagram. Entonces, es mejor que uses la cámara nativa de tu dispositivo o que uses una de las mejores apps de cámara.

Por otro lado, como vas a tomar las fotografías y vídeos para tus Stories de Instagram con otra cámara, no está de más que las edites antes de subirlas para mejorar todavía más su calidad, ¿verdad? Ten en cuenta que si vas a editar el contenido que generes antes de subirlo a las Stories, estas son las mejores apps para editar fotos en Android y las mejores para editar videos. Además, el siguiente truco tiene que ver con la edición en Instagram.

No edites las fotos o vídeos para tus Stories desde Instagram

Si editas las fotos y vídeos que quieres subir a tus Stories en Instagram, la calidad de estos se verá afectada negativamente. No importa si lo que quieres es girar una fotografía o simplemente recortarla, ¡no lo hagas en Instagram! Si quieres modificar de alguna forma el contenido para tus Stories, hazlo con una de las apps que te recomendamos anteriormente.

Ten en cuenta que cuando editas fotos o vídeos en Instagram, la app aprovecha para comprimirlos y así pierden calidad.

Usa los formatos correctos para que la calidad de tus Stories sea la mejor

La mayoría de aplicaciones para editar fotos y vídeos tienen la opción de recortarlos para que tengan las dimensiones correctas para las Stories. De cualquier forma, es importante que sepas que las medidas correctas para subir Stories en Instagram son 600 x 749 pixeles.

Por otro lado, cuando se trata de vídeos es importante que estos estén grabados en la mejor resolución que permita tu dispositivo. Además, los vídeos para tus histories también deben estar a 60 FPS.

Toma en cuenta que si subes un vídeo a 4K y 60 FPS a tus Stories, la publicación será bastante pesada. Sin embargo, a pesar de que Instagram comprimirá tu contenido, este será de calidad. Sin duda con estos trucos la calidad de tus Stories mejorará considerablemente.