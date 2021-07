Seguramente cuando vas por la calle y quieres tomar una fotografía no usas una cámara común, sino la cámara de tu móvil. Si es así, entonces querrás que tu móvil tenga la mejor cámara del mercado y los móviles Xiaomi tienen excelentes cámaras en relación con sus precios. Si tienes un móvil Xiaomi, hoy te enseñaremos cuáles son las mejores apps de cámara para que tomes las mejores fotos.

Usar una buena app de cámara puede mejorar considerablemente la calidad de tus fotos y vídeos, por este motivo debes tener la mejor app de cámara en tu móvil Xiaomi. Si insistes en usar la aplicación de cámara nativa de Xiaomi debes aprender cómo eliminar la marca de agua en las fotos sacadas desde un Xiaomi.

GCam: una de las mejores apps de cámara que deberías tener en tu móvil Xiaomi

Los smartphones Pixel de Google se caracterizan por tomar fotografías excelentes y esto se debe principalmente al software de cámara que utilizan, la GCam. Esta app de cámara de Google se encarga de darle automáticamente los retoques necesarios a las fotos.

La GCam te permite tomar fotografías muy nítidas y con una resolución bastante buena. Aunque esta app no está disponible en cualquier dispositivo, ni en Google Play, puedes descargar aquí la GCam en tu móvil Xiaomi.

Open Camera: una app de cámara sencilla y liviana

Esta app es gratuita y está disponible en todos los dispositivos con Android, eso incluye tu Xiaomi. Open Camera te permite tomar fotos y grabar vídeos con tu móvil. Además, esta aplicación de cámara te permite configurarla manualmente sin demasiadas complicaciones porque su interfaz es bastante sencilla.

Open Camera es una app de código abierto que tiene todas las funciones necesarias para que tomes las mejores fotos. Esta aplicación incluso te permite configurar sus botones a tu gusto por si eres diestro o zurdo, indicarle una palabra clave para que tome las fotografías y reducir el ruido cuando hay poca luz. Lo mejor de Open Camera es que a pesar de ser gratuita no te muestra publicidad.

Prueba Open Camera.

Simple Camera: la app de cámara con la interfaz más limpia

La interfaz de Simple Camera es la más sencilla y minimalista de esta lista. Aunque esta aplicación no te ofrece demasiadas funciones, sí tiene las necesarias para que tomes buenas fotos y vídeos. Con Simple Camera no te confundirás con un montón de funciones que no sabes cómo utilizar.

Candy Camera: una app de cámara para que te hagas los mejores selfies con tu Xiaomi

Esta aplicación es probablemente la mejor para selfies porque tiene múltiples filtros y funciones para ellos. Candy Camera tiene herramientas de maquillaje, adelgazamiento y muchas más para que tus selfies sean los mejores.

Aunque la mayoría de aplicaciones de cámara cuentan con sus propios filtros, Candy Cámera tiene bastantes más y de buena calidad. El lado negativo de esta app es que tiene anuncios publicitarios.

Prueba Candy Camera.

ProCam X: una de las apps de cámara más completas para tu móvil Xiaomi

ProCam X es una app de cámara bastante parecida a la GCam. Esta aplicación te ofrece funciones interesantes en una interfaz simple. ProCam X se adapta a todos los dispositivos y usa todos los sensores que tiene tu móvil Xiaomi, esto hace que las fotos y vídeos que hagas con esta aplicación sean de muy buena calidad.

Prueba ProCam X y conoce más sobre esta app aquí.

Ahora que conoces las mejores apps de cámara para que le saques el máximo provecho a la cámara de tu móvil Xiaomi quizás quieras saber qué Xiaomi Mi 11 tiene la mejor cámara.