Si quieres tener la GCam en tu móvil y ninguno de los tutoriales que has realizado te han funcionado para poder instalarla, no te preocupes, aquí tenemos la solución que necesitas. En este artículo te traemos una aplicación que hará todo el trabajo por ti, pues no hace falta que sigas engorrosos pasos para instalar la GCam, solo tendrás que descargar GCamloader para que la herramienta automatice todo el procedimiento.

GCamloader hace todo el trabajo más fácil

Gracias a esta aplicación ya no hace falta buscar en Internet la versión exacta de la GCam que sea compatible con tu móvil, GCamloader se encarga de todo eso. Además instala la cámara de Google de forma automática en tu smartphone. Y, como si eso fuera poco, la app descarga e instala la versión 7.4 de la GCam, la cual trae importantes novedades y mejoras en cuanto a funciones y rendimiento.

Cabe destacar que GCamloader es compatible con la mayoría de los dispositivos móviles con Android 6.0 o superior. Si tu terminal cuenta con esa versión de Android, o con una aún más actual, podrás usar la app sin ningún tipo de problema.

¿Cómo instalar la GCam en cualquier móvil Android?

Instalar la GCam con la app GCamloader en cualquier dispositivo móvil Android es sumamente sencillo. Una vez que hayas instalado y abierto la aplicación, deberás seguir los siguientes pasos:

Lo primero que debes hacer es pinchar sobre la marca de tu móvil.

de tu móvil. Se desplegarán los modelos compatibles, pulsa en el que corresponda.

Pincha en Download (botón azul).

Selecciona tu cuenta de Gmail y pincha en Aceptar .

. Pulsa sobre Instalador del paquete .

. Aguarda a que se descargue la versión APK de la GCam.

Se mostrará una pantalla en la que te preguntarán si quieres instalar la aplicación, pincha en Instalar .

. Espera a que se instale la GCam.

Una vez instalada, pincha en Abrir para empezar a usar la GCam en tu móvil Android.

Sin nada más que añadir, si no encuentras el modelo de tu móvil en la lista, te recomendamos elegir algún modelo que tenga características similares a tu terminal. Nosotros hemos instalado esta cámara en un Moto G8 Power, modelo que supuestamente no tiene soporte pero que no nos ha presentado problemas al momento de instalar y utilizar la cámara de Google.