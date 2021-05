Pensar en un móvil tope de gama no es solo pensar en potencia, sino también en la calidad de su pantalla y sobre todo en sus cámaras. Las compañías se esfuerzan cada vez más en ofrecer el móvil con la mejor cámara del mundo, algo que queda reflejado en el disputado ranking de DxOMark.

Xiaomi no está fuera de esa competencia, pues todos sus Mi 11 están entre los mejores smartphones para tomar fotos de 2021. Pero, ¿cuál de ellos es el mejor? ¿Realmente hay tanta diferencia entre el Mi 11 Ultra y el Mi 11 estándar? ¿Y el Mi 11i en qué lugar queda? Revelamos la respuesta en esta comparativa de cámaras del Xiaomi Mi 11 Ultra vs Mi 11i vs Mi 11.

Todas las características de las cámaras de los Xiaomi Mi 11 Ultra vs Mi 11i vs Mi 11

Como es normal, Xiaomi reserva los mejores sensores fotográficos para sus Mi series. Los Mi 11 no son la excepción a esa regla, aunque el Mi 11 fue señalado en su momento de no innovar demasiado en este aspecto.

Aun así, tanto el modelo estándar como los Mi 11i y Mi 11 Ultra siguen siendo fantásticos, con uno de ellos coronándose con el puesto más alto de DxOMark. Estos tres móviles llegan con triple cámara trasera, pero eso no significa que son sensores exactamente iguales. Así va cada uno:

Especificaciones Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Cámara principal

Sensor Samsung GN2 de 50 MP con f/1.95, Dual Pixel AF, Laser AF, EIS y OIS. Sensor Samsung Bright S5KHMX de 108 MP con f/1.87, PDAF, Laser AF, EIS y OIS. Sensor Samsung S5KHM2 de 108 MP con f/1.75, PDAF y EIS. Ultra gran angular

Sensor Sony IMX586 Exmor RS de 48 MP con f/2.2, visión de 128º y PDAF. Sensor Omnivision OV13B10 de 13 MP con f/2.4 y visión de 123º. Sensor Sony IMX355 de 8 MP con f/2.2 y visión de 119º. Teleobjetivo periscópico

Sensor Sony IMX586 Exmor RS de 48 MP con f/2.4, zoom óptico de 5x, PDAF, EIS y OIS. No cuenta con sensor teleobjetivo. Macro El teleobjetivo funciona como sensor macro. Sensor Samsung S5K5E9 de 5 MP con f/2.4 y AF. Sensor Samsung S5K5E9 de 5 MP con f/2.4 y AF. Cámara frontal

Sensor Samsung S5K3T2 de 20 MP con f/2.2. Sensor Samsung S5K3T2 de 20 MP con f/2.45.

El Xiaomi Mi 11 Ultra brilla en modo nocturno, pero los Mi 11i y Mi 11 son excelentes competidores

En el video que encabeza esta sección, TechTablets hace una comparativa fotográfica bastante profunda sobre el comportamiento de estos tres dispositivos. En líneas generales, el rendimiento de los tres Mi 11 es bastante bueno, con mención especial al Mi 11 Ultra. Sin embargo, eso no significa que no existe ningún punto flaco en estos tres dispositivos. Tras analizar el vídeo y comparar cada toma, la cosa queda así:

El Xiaomi Mi 11 Ultra destaca especialmente en modo nocturno, con unas fotos alucinantes en detalle, iluminación, colores y sombras. Además, la grabación de vídeos es la más consistente de los tres en cuanto a estabilidad de imagen, detalle y saturación, aunque sus colores no son los más vivos. La fotografía HDR del Ultra es fantástica, su sensor teleobjetivo logra unas fotos increíbles con zoom óptico y el efecto bokeh del modo retrato está muy bien definido.

El Mi 11 Ultra destaca sobre sus hermanos, pero ellos no se quedan atrás en calidad.

El Mi 11 tiene como punto fuerte su manejo de colores al grabar vídeos, con unos más naturales. Sin embargo, la cosa se queda ahí, porque el Mi 11 pierde detalle al grabar vídeos en alta resolución cuando hay movimiento (aunque no siempre). Su comportamiento en fotografía nocturna es muy decente, el modo retrato es casi idéntico al del Mi 11 Ultra, al igual que el modo HDR. ¿Algo adicional? Aunque sea difícil de creer, el Mi 11 logra fotos de mayor detalle en modo ultra gran angular que el Mi 11 Ultra.

Por último está el Mi 11i, que se queda bastante atrás en algunos aspectos. Por ejemplo, el modo nocturno del Mi 11i no está a la altura de un gama alta, pues su rendimiento deja bastante que desear. Lo mismo sucede con los vídeos con mucho movimiento, que se ven penalizados por la falta de estabilizador óptico. El efecto bokeh del modo retrato también es más agresivo, pero no tanto como para considerarlo negativo. Aun así, su comportamiento con buena iluminación es excelente.

¿Qué móvil tiene la mejor cámara frontal entre el Mi 11 Ultra vs Mi 11i vs Mi 11?

En el caso de los Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11i y Mi 11 los tres comparten el mismo sensor para su cámara frontal, un Samsung S5K3T2 de 20 MP. ¿La única diferencia? El Mi 11i tiene una apertura focal un poco inferior a la de sus hermanos (f/2.45 vs f/2.2). Esto penaliza levemente su rendimiento y no sabemos si también sea el culpable de tener un efecto bokeh un poco más agresivo.

Aun así, los tres dispositivos ofrecen un rendimiento genial con sus cámaras frontales tanto para fotos como para vídeos. No hay diferencias realmente graves entre uno y otro, así que podríamos hablar de un empate técnico entre todos.

¿Con cuál te quedarías tú? ¿Vale la pena el salto de rendimiento al Mi 11 Ultra pese a su precio? Creemos que sí, aunque siempre puedes comprar los otros y mejorar las fotos de tu Xiaomi Mi 11 con la GCam de Google.